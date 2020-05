Anche la mafia è pronta a sfruttare la crisi del coronavirus

Questa notte, mentre tutti dormivano, c’è stata una vastissima operazione antimafia che ha coinvolto diverse regioni d’Italia – Sicilia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania), visto un dispiegamento ingentissimo di forze e ha portato all’arresto di 91 persone.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera l’inchiesta ha avuto il suo centro a Palermo e ha colpito i clan Ferrante e Fontana, storiche famiglie della Cosa Nostra palermitana, che avevano da tempo spostato i loro affari a Milano in quella che gli inquirenti definiscono “una vera e propria delocalizzazione”. I loro interessi economici spaziano dagli appalti e dal pizzo alle scommesse online e alle slot machine. Durante l’operazione sono stati sequestrati beni per 15 milioni di euro e sono stati arrestati Giovanni e Angelo Fontana, i due fratelli di quello che è considerato il vertice della famiglia, Gaetano Fontana.

Un punto interessante che emerge dall’immagine è il fatto che Cosa Nostra fosse pronta a sfruttare per i suoi interessi la crisi del coronavirus – in modo non dissimile da quello che stanno facendo diverse organizzazioni criminali in tutto il mondo . Almeno, questo è quanto scrive il Giudice per le indagini preliminari che ha disposto gli arresti, parlando di un “contesto assai favorevole per il rilancio dei piani dell’associazione criminale”.