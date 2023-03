Ultima Generazione ha imbrattato il monumento a Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo a Milano

Le proteste dimostrative a suon di vernice di Ultima Generazione si stanno trasformando in un genere giornalistico a parte: oggi alcuni attivisti del gruppo ambientalista hanno “colpito” nella centralissima piazza Duomo, rovesciando della vernice gialla sulla statua di Vittorio Emanuele II.

Secondo quanto riportato dai Carabinieri, due manifestanti sono stati portati in caserma per alcuni accertamenti.

Prima di darsi appuntamento, avevano pubblicato un comunicato stampa per spiegare la loro posizione: «Imbrattare una statua è scandaloso? Io dico che il vero scandalo è l’assoluta indifferenza del governo verso le nostre vite, che la crisi climatica distruggerà e starà già distruggendo. L’Italia è il sesto investitore mondiale in combustibili fossili, investe persino più di Russia e Arabia Saudita. Dobbiamo liberarci immediatamente di petrolio, carbone e gas: farlo è possibile, manca solo la volontà politica perché viviamo in un sistema in cui il profitto di pochi conta più della vita di milioni di persone».