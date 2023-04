La proposta della Lega contro i lanci di vernice di Ultima Generazione

Come riporta Domani, martedì la Lega ha assegnato alla commissione Giustizia del Senato un progetto di legge che punta a punire, con pene più severe, la disobbedienza civile di movimenti ambientalisti come Ultima Generazione e Extinction Rebellion.

Il progetto è stato presentato a novembre dal senatore del Carroccio Claudio Borghi: nella presentazione del testo si fa riferimento a Just Stop Oil, un collettivo attivo soprattutto in Gran Bretagna, balzato agli onori delle cronache per aver versato della zuppa di pomodoro contro la teca protettiva che custodisce I Girasoli di Van Gogh.

Il provvedimento prevede l’introduzione di un nuovo reato, quello di danneggiamento di beni culturali e artistici, e l’inserimento dei reati di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici tra quelli che prevedono l’arresto facoltativo in flagranza.

Sul piano pratico, la misura potrebbe tradursi in una stretta contro le metodologie di protesta di questi gruppi: finora, infatti, gli attivisti potevano essere arrestati solo in caso di danneggiamento, mentre per l’imbrattamento questa possibilità non era prevista.