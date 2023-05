La prima causa civile contro ENI: «Il suo operato peggiora la crisi climatica»

Anche in Italia ha inizio la stagione delle climate litigation – ossia azioni legali avviate con lo scopo di imporre alle aziende il rispetto di determinati standard in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e di limitazione del riscaldamento globale.

Questa mattina Greenpeace Italia, ReCommon e dodici tra cittadine e cittadini hanno notificato l’apertura di una causa civile nei confronti della società «per i danni subiti e futuri, in sede patrimoniale e non, derivanti dai cambiamenti climatici a cui Eni ha significativamente contribuito con la sua condotta negli ultimi decenni, pur essendone consapevole», si legge nel comunicato stampa diffuso dalle organizzazioni.

++ Abbiamo avviato una causa civile contro @ENI. ++ 📢Insieme a @Recommon e singoli cittadini portiamo il colosso italiano del gas e del petrolio in tribunale per fermare i suoi piani di distruzione del clima!#LaGiustaCausa pic.twitter.com/W33i7wC7pq — Greenpeace Italia (@Greenpeace_ITA) May 9, 2023

Greenpeace, ReCommon e cittadini valutano che «L’attuale strategia di decarbonizzazione di Eni sia palesemente in violazione degli impegni presi in sede internazionale dal governo italiano e dalla stessa società. Ritengono inoltre inaccettabile che, a fronte di extra profitti record realizzati nel 2022, Eni continui a investire nell’espansione del suo business fossile, a danno del clima e delle comunità locali che in tutto il mondo subiscono gli impatti del riscaldamento globale. La conferma di Claudio Descalzi al vertice della società da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avallata dall’intero governo, rende inoltre quest’ultimo complice di scelte che aggravano la crisi climatica».

«Faccio causa a ENI e alle realtà statali che la controllano perché le loro strategie non rispettano gli accordi di Parigi in termini di emissioni di CO 2 », ha spiegato Vanni, uno dei cittadini che ha fatto partire la causa. «L’operato di ENI contribuisce ad aggravare notevolmente la crisi climatica, con conseguenze sempre peggiori per me e per il mio territorio, il Polesine. Nei pressi del Delta del Po, il mare avanzerà sempre di più nelle nostre terre, e con la risalita del cuneo salino rischiamo di trovarci a vivere in un vero e proprio deserto o di essere costretti abbandonare la nostra casa e la nostra terra».

La causa è stata intentata anche nei confronti del ministero dell’Economia e delle Finanze e di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) in quanto queste due realtà sono azionisti che esercitano un’influenza dominante sulla multinazionale energetica. E ai quali viene chiesto di adottare una politica climatica che guidi la sua partecipazione nella società in linea con l’Accordo di Parigi.

La richiesta delle associazioni è di un risarcimento danni e che un giudice accerti le responsabilità di Eni e di chi ha approvato la strategia energetica del colosso petrolifero. Inoltre le organizzazioni chiedono a Eni di cambiare la propria strategia aziendale.