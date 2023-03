Greta Thunberg ha ricevuto una laurea in teologia (e la destra è impazzita)

Ambiente

Secondo le Nazioni Unite gli attivisti di Ultima Generazione hanno ragione

L'ultimo rapporto dell'IPCC suggerisce di accelerare sulla riduzione delle emissioni climalteranti, fissando il limite per raggiungere l'obiettivo della neutralità carbonica al 2040 e non più al 2050. Se non vogliamo fidarci dei lanci di vernice degli attivisti, forse possiamo confidare in un documento firmato da migliaia di scienziati provenienti da 195 Paesi