«Che c*zzo fai?». Guarda Nardella infuriato con un attivista di Ultima Generazione

I giornali li chiamano “blitz”, le persone che ci hanno fatto l’abitudine sanno che si tratta di azioni dimostrative e tendenzialmente pacifiche. Fatto sta che le incursioni a colpi di vernice (lavabile) di Ultima Generazione, ciclicamente, tornano a prendersi la scena e a far schiumare di bile una parte di opinione pubblica.

La scorsa settimana, alcuni membri del gruppo ambientalista hanno “colpito” nella centralissima piazza Duomo, rovesciando della vernice gialla sulla statua di Vittorio Emanuele II.

Oggi è stato il turno di Firenze: un attivista ha imbrattato la facciata di Palazzo Vecchio, lanciando della vernice arancione contro il palazzo che ospita il Comune.

La novità, però, è che in questo caso a provare a fermare sul nascere l’iniziativa è stato il sindaco della culla del Rinascimento, ossia Dario Nardella, che guardando le mura imbrattate si è inginocchiato tenendosi le mani in testa sconsolato. «Sono dei barbari. Non è così che si protesta, dovrebbero difenderla la civiltà», ha dichiarato il primo cittadino di Firenze. Per un po’ di vernice lavabile anche meno, su.

Nel frattempo, sta circolando moltissimo un video che mostra il primo cittadini fiorentino intervenire fisicamente per bloccare l’attivista imbrattone.

Qui il video: