Beppe Sala: «Non possiamo più negare che il cambiamento climatico sta modificando la nostra vita»

Il nubifragio che ha colpito Milano ha provocato danni estesi in diverse zone della città, come testimoniato dalle decine di video condivisi sui social che mettono in mostra alberi abbattuti, raffiche di vento, grandine, tetti scoperchiati e strade allagate. Il temporale – accompagnato da scariche continue di fulmini e improvvise raffiche di vento, simili a downburst – ha interessato anche una parte della Brianza e della zona settentrionale della Lombardia, e ha raggiunto il suo picco intorno alle 4 di notte.

Gli alberi davanti alla mia finestra sono stati sradicati. Una roba impressionante #milano #maltempo pic.twitter.com/9rk0qZmbAS — Charlotte Matteini (@CharlyMatt) July 25, 2023

Il vento e gli alberi caduti hanno danneggiato i fili di alcune linee di tram e filobus, con probabili ripercussioni sul trasporto pubblico nel corso della giornata.

L’ATM, l’Azienda trasporti milanesi, ha spiegato in una nota che «diversi punti della città e alcuni depositi sono senza corrente, mentre alberi caduti e detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee». «La situazione è molto pesante in tutta la città Metropolitana di Milano, gli interventi sono senza sosta ormai da qualche giorno e con la tempesta di questa notte è diventata tragica. Oltre 200 le richieste di interventi dalle ore 4 in modo diffuso in tutta la città Metropolitana. Molti di questi interventi sono dovuti per caduta alberi, allagamenti, tetti scoperchiati e dissesti statici», hanno scritto i Vigili del Fuoco in un comunicato ufficiale. Per ragioni di sicurezza e per effettuare gli opportuni controlli, è stata decisa la chiusura dell’idroscalo di Milano per tutta la giornata di oggi.

Stanotte il cielo di #Milano ricorda Hawkins in Stranger Things durante le battaglie. Assurdo pic.twitter.com/oyA4HFSeJQ — Pietro Raffa (@pietroraffa) July 25, 2023

#Milano 04.10 di notte, decimo piano zona Maciachini. La grandinata peggiore che abbia mai visto. pic.twitter.com/zvPvwRu3a5 — Giuditta Arecco (@GiudittaArecco) July 25, 2023

In un video condiviso sui social, il sindaco Beppe Sala è intervenuto sul tema. Sala ha spiegato che «Abbiamo vissuto una notte insonne. Il vento in città ha superato i 100 chilometri all’ora. Dalle 4 con i tecnici del Comune sono personalmente al lavoro per coordinare le attività allo scopo di limitare i danni derivanti dal nubifragio che questa notte ha colpito la nostra città. La situazione non è semplice, ma vi garantisco che il personale sta lavorando da stanotte». «Alcune strade sono ancora interrotte – ha continuato Sala – e si sta lavorando per liberarle dagli alberi caduti. Non possiamo sapere con esattezza quanto ci vorrà per ripristinare la situazione, anche perché non dobbiamo preoccuparci solo degli alberi caduti ma dobbiamo anche verificare la situazione di quelli potenzialmente pericolanti». Sala ha anche chiamato in causa il riscaldamento globale: «Ho visto nella mia vita 65 estati, quello che sto vedendo ora non è normale. Non possiamo più negare che il cambiamento climatico sta modificando la nostra vita. Non possiamo far finta di niente e non possiamo non fare nulla».