Alla fine ce l’ha fatta: Elon Musk ha comprato anche Twitter

Dopo settimane di trattative, Elon Musk ha completato l’acquisto di Twitter per 54,20 dollari per azione. L’operazione dovrebbe chiudersi entro il 2022: una volta completata l’acquisizione, il social network lascerà Wall Street, secondo le ultime indiscrezioni del Wall Street Journal.

«Spero che anche i miei peggiori critici rimangano su Twitter, perché libertà di parola significa proprio questo», ha scritto il Ceo di Tesla sulla piattaforma che presto diventerà di sua proprietà. Da settimane, Musk si è calato infatti nei panni di portavoce di una battaglia per la libertà d’espressione sui social. L’uomo più ricco del mondo ha così messo le mani su uno dei social più influenti al mondo, promettendo di farne la piattaforma del free speech per eccellenza.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022