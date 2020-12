A che punto siamo col vaccino per il coronavirus?

Come riporta il Guardian, il Regno Unito – primo Paese al mondo a farlo – ha approvato l’uso del vaccino anti-coronavirus sviluppato da Pfizer-BioNTech, che sarà disponibile per un uso diffuso già dalla prossima settimana.

L’MHRA, l’ente regolatore britannico incaricato di valutare la sicurezza del vaccino, ha dato il suo via libera sfruttando una regolamento speciale – visto che, in teoria, fino all’ufficialità della Brexit il 1 gennaio 2021, non sarebbe ancora responsabile per l’autorizzazione dei medicinali nel Regno Unito.

Matt Hancock, ministro della Sanità del Regno Unito, ha detto che il sistema sanitario nazionale è pronto e che la campagna di vaccinazione comincerà dalla prossima settimana. Albert Bourla, CEO di Pfizer, ha definito la decisione “un momento storico” nella battaglia contro la pandemia. Il Regno Unito ha ordinato 40 milioni di dosi, per vaccinare 20 milione di persone con 2 iniezioni ciascuna. Di queste, 10 milioni saranno disponibili a breve e si inizierà a vaccinare i soggetti più a rischio – medici, personale delle case di cura e anziani.

Come sottolinea la BBC, quella di Pfizer-BioNTech è il vaccino sviluppato più rapidamente nella Storia: ci sono voluti solo 10 mesi per seguire gli stessi passaggi per cui normalmente si impiegano anni.