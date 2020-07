260mila in 24 ore: il nuovo record di casi positivi al coronavirus nel mondo

Questo sabato l’Organizzazione mondiale della Sanità ha comunicato ufficialmente che nelle ultime 24 ore sono stati registrati in tutto il mondo 260mila nuovi casi di coronavirus – l’incremento più alto dall’inizio della pandemia. I morti in tutto il mondo invece sono stati 7.360, l’aumento maggiore da maggio. A dimostrazione del fatto che, per quanto a noi sembri che la situazione della pandemia sia ormai sotto controllo, non è affatto così. Mentre in Europa contagi, ricoveri e morti si sono stabilizzati a un livello piuttosto basso, infatti, in altre zone del mondo il coronavirus si sta diffondendo a grande velocità.

Il nuovo centro mondiale dell’epidemia è in quattro Paesi: Stati Uniti, India, Brasile e Sudafrica. Negli Stati Uniti gli Stati più colpiti attualmente sono Florida, Texas e Arizona. La gestione dell’epidemia di Donald Trump continua a essere disastrosa, con il rifiuto di imporre l’obbligo di indossare la mascherina a livello nazionale e il rifiuto di approvare un piano di investimenti per aiutare gli Stati a fare test e tracciare i contagi.

Oltre agli Stati Uniti, in India i contagi stanno aumentando molto velocemente e la situazione è stata peggiorata dalle prime riaperture decise dal governo. In Brasile, la gestione dell’epidemia di Bolsonaro è se possibile persino peggiore di quella di Trump mentre in Sudafrica, dove il governo ha imposto il lockdown fin da subito, a preoccupare è la situazione negli ospedali, dove mancano posti letto e dispositivi di protezione.