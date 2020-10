Stop alle ‘persone fisiche’. Il Governo Metafisico

Chi scrive male pensa male, il governo non pensa male. Il governo pensa e basta. E pretende che i cittadini facciano altrettanto. Voi pensate, il resto verrà. Concentratevi sul pane celeste. È il governo più illuminato della storia repubblicana.



Come si capisce chi è illuminato? Usa “medesimo” invece di “stesso”, come il Gran Sacerdote Giuseppe. A che servono cinema e teatri per chi è in grado di evocare altri universi grazie a poteri taumaturgici?

Non è specificato dal Dpcm, forse per eccessiva fiducia nella capacità di comprensione di un pubblico di non iniziati, ma resta permessa l’attività degli sciamani. Non a caso il Dpcm è stato elaborato col favore delle tenebre. Le ore in cui gli stregoni s’ingollano un fungo allucinogeno o un boccone di cactus: la loro anima esce dal corpo e viaggiano per il mondo sotto forma di aquile, cavalli al galoppo e lupi solitari.

Restano consentite le metempsicosi. Non si può aspettare nel limbo di reincarnarsi fino al prossimo Dpcm. Poi t’impigrisci, magari tutte le forme di vita decenti le occupano i cinesi, che sono tanti e quindi muoiono in tanti, e a te tocca vivere nel corpo di una scolopendra o di una task force.



Restano consentiti i viaggi da canna, lsd, mdma, oppio, colla, eroina, cocaina, trielina, Pomeriggio 5. A patto che vengano acquistati prima delle ore 18 con regolare fattura fiscale.

Resteranno consentite le attività di spettri e fantasmi, gli infestamenti di case e chiese dissacrate, a patto che l’ectoplasma venga sanificato almeno una volta ogni ventiquattr’ore.

Restano consentite la telepatia e la telecinesi. Con particolare riferimento alla prima attività, il tele-incontro è consentito anche anche tra non congiunti, a patto che non superino il numero di 18. Perché, comunque, l’energia è massa. Per quanto riguarda la telecinesi, ci si potrà passare gli oggetti a patto che siano stati preventivamente sanificati e vengano toccati da anime con tampone negativo.



Restano consentite anche gli spostamenti delle persone fisiche, purché siano futuri, il tempo preferito dal Governo Metafisico. Futuro quando? Non siate materialisti, il futuro è un asintoto, una perenne potenzialità, il tempo del Messia, della redenzione sempre di là da venire.