X Factor 13: addio Bootcamp, tra ‘Uomini e Donne’ e una tribute band di Ligabue

Buonasera!

Come forse alcuni di voi sapranno, essendo io laureata in X Factor, possiedo una quantità pressoché infinita di informazioni riservate su giudici e concorrenti. Oggi ho deciso di condividerle con voi. Siamo alla seconda e ultima puntata dedicata ai Bootcamp, la fase in cui i partecipanti, come corteggiatori di Uomini e Donne, devono conquistare il loro giudice per mantenere una sedia.

Iniziamo con la categoria di mutande assegnata alla giudice più ricca di Ossigeno e Fluoro, Malika Ayane. Ecco a voi gli Under Uomo.

1Thepentagramma

La sua tecnica canora consiste nel prendere una hit e cambiare ogni singola nota dell’interpretazione. Malika Ayane non la prende tanto bene, ma non sa che lui fa così soltanto per non pagare la SIAE a Tommaso Paradiso, che ricordiamo ha scritto tutte le canzoni dei (RIP) Thegiornalisti e ora, oltre alla SIAE, detiene anche tutte le password dei loro account. Renny è in realtà uno dei membri degli ex (RIP) Thegiornalisti e cambiare le note per lui è un segno di protesta per quelle password mai restituite.

2Thecoliche

Lorenzo fa parte del duo comico Le Coliche. Anche lui cambia tutte le note delle canzoni, tuttavia non lo fa per motivi di blackmail nei confronti della sua ex band, ma semplicemente per dare un ulteriore tocco di semplicità alla melodia. Quindi non essendoci i Theavvocati di mezzo, Malika lo accetta nel suo branco di Under Uomini.

3PAP

Basta una sola canzone di Brunori Sas per trasformare un ragazzo da bluesman intimista ad affiliato di Potere al Popolo che ti insegue per strada cercando di venderti Lotta Comunista.

4Pop X

Pop X è sempre una sagoma: si presenta con una canzone dell’ex di Malika Ayane regalando a tutti un’esibizione degna dei migliori villaggi Alpitur. Dopo una discreta pressione della lobby dei villaggi vacanze, Malika gli concede una sedia in cambio di una settimana a Sharm.

5Enrico

Fun fact: Enrico dalle Audition non si è ancora lavato i capelli.

6Nuela

Una sola parola pronunciata da Nuela contiene molta più simpatia della somma di ogni frase uscita da Samuel in tutta la sua vita.

7Davide Ferlito in arte Nova

Fun fact: questo concorrente possiede un canale televisivo.

8Wah Wah

Michele aveva una voce normale, poi ha partecipato alle riprese del video di Bon Jovi It’s My Life e a fine riprese ha pensato bene di ingerire il tubo vocoder che il chitarrista usava per fare i cori.

9Bro

Bro per via della sua tensione ha rischiato di rompere Sfera, trasformandolo in emisfero ebbasta.

10Rototom

Michelangelo fa uso di sostanze contenenti THC ad uso ricreativo e non vede l’ora di fartelo sapere.

11Daniel

Fun fact: per un assurdo scherzo del destino i testicoli di Daniel si trovano all’interno del suo Pomo D’Adamo.

12Delroy Edwards

Questo concorrente è il figlio di Ron Perlman: si tratta di Delroy Edwards, grandissimo producer e capo della label La Club Resource.

***

Ora tocca agli Over, che visti da fuori sembrano una grande tribute band dei Litfiba, ma siamo sicuri che l’abile Mara Maionchi, con la sua centenaria esperienza nell’industria discografica, sarà in grado di trasformarli in una tribute band di Ligabue.

1Zed di Scuola di Polizia

Come nei celebri film anni Novanta di cui era protagonista, Zed porta tanta simpatia e allegria anche nella trasmissione. Il suo entusiasmo travolgente è comunque più di quello che Samuel ha trasmesso in tutta la sua vita.

2Urban Oufitters

Dall’altra parte dello spettro dell’entusiasmo troviamo Urban Outfitters, cantautore piemontese che entusiasma quanto un’intera serata con Samuel.

3Black Hole Tribal Sun

È vero, il ragazzo è abbastanza dotato, ma siamo sicuri di voler vedere quel sole tribale ogni volta che prende in mano un microfono?

4Arpa Scream Revisited

La tipa urlante con l’arpa della puntata scorsa ha compiuto gli anni ed è passata alla categoria Over, cambiando anche strumento.

5Kryptonite di Sfera

Fun fact: se a casa avete un’invasione di Sfere Ebbasta e siete in cerca di un metodo semplice per liberarvene, invitate questo ragazzo e fatelo cantare.

6Il Volo

Reduci dal posizionamento dopo l’Ultimo a Sanremo, i tre tenori hanno deciso di ricominciare dal palco di X Factor, ripresentandosi più compatti di prima: sono andati in una clinica svizzera per farsi unire chirurgicamente tutti in un solo corpo. E questo è il risultato.

7Primo Maggio Taranto

Fun fact: è l’unico uomo in Italia a essere riuscito a insegnare ai suoi dread a suonare il piano.

8Beba

Beba poteva spezzare l’incantesimo degli Over penis, ma la sofferenza dovuta a una brutta enterite contratta a causa della sovraesposizione dell’ombelico le ha impedito di portare a termine il suo compito.

9Rapper in difficoltà

L’unico rapper che fa fatica a trovare rime con la parola ‘perché’. Aiutiamolo: bebè, vabbè, toupé, soufflé, privé, parquet, scimpanzé, carnet, bidet.



Qui ritratto mentre pensa: “Cavolo potevo dire bidet!”

10Pianalgia

Un ragazzo affetto da una rara patologia che lo fa soffrire tantissimo ogni volta che tocca un pianoforte.

11MI AMI

Il rappresentante dell’indie italiano sostiene di aver ingerito una canzone di Samuele Bersani che gli è rimasta incastrata nella milza e la sua storia di incastri e di milze fa commuovere Malika.

11Rauca Voice

L’ultimo concorrente è rimasto troppo tempo seduto sotto all’aria condizionata degli studi di X Factor e adesso si ritrova a combattere con una brutta forma di raucedine, ciò non gli impedisce di fingere che quella sia la sua vera voce e cambiare al volo il pezzo che aveva scelto (Sincerità di Arisa) con uno che si addice più alla sua attuale condizione. La scelta premia e il concorrente si siede.

***

E così anche Mara Maionchi ha completato la sua squadra, che a prima vista è facilmente confondibile con lo staff di un cruising bar per bear. Gli Over Uomini in formazione completa si avviano quindi agli Home Visit, non prima di festeggiare con una simpaticissima orgia.

Arrivederci a settimana prossima e mi raccomando divertitevi come si divertirebbero gli Over Uomini in un club berlinese!