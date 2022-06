Se Woody non farà più film, lasciateci almeno i misteriosi omicidi a Manhattan

L’intervista straziante (per noi sorcini) che Woody Allen ha dato l’altro giorno su Instagram (!) ad Alec Baldwin serviva a promuovere Zero Gravity, l’ultima raccolta di deliziosi racconti del regista appena uscita anche da noi (per La nave di Teseo). Ma è ovvio che noi (e loro) volevamo occuparci d’altro. A chiacchierata ancora in corso, Variety aveva già titolato: «Woody Allen sta pensando di concludere la sua carriera di regista dopo il prossimo film».

In effetti, l’aveva detto. Il prossimo lavoro (che, pare, girerà a Parigi in autunno) sarà l’ultimo per il cinema. Perché – sintetizzo – il cinema è cambiato: «Una volta i miei film stavano in sala anche per mesi, adesso dopo due settimane si va in streaming… non mi piace più». E anche: «Le sale che davano Fellini, Bergman, Truffaut, tutto il cinema che piace a me, hanno tutte chiuso». E poi è arrivato il Covid, e Woody come tutti è rimasto chiuso in casa, e si è messo a scrivere non più sceneggiature ma racconti, e a riordinare quelli vecchi (scritti principalmente per il New Yorker) poi confluiti in questa raccolta. E si è accorto che è molto più comodo stare a casa (io lo sostengo da sempre, ero pantofolaio – oggi si dice smartworker – before it was cool), che uscire a girare d’inverno col freddo è scomodissimo, e poi c’ho pure quasi novant’anni, eccetera eccetera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alec Baldwin (@alecbaldwininsta)

Non ha detto l’altra cosa che avremmo voluto sentire, ma è come se l’avesse fatto: che è stato messo al bando dall’industria, dunque i set sono diventati impresa ancora più ardua (si vedano le tribolazioni per finanziare e distribuire l’adorabile film-testamento preventivo Rifkin’s Festival). Quella cosa la si trova però scritta tra le righe di uno dei racconti di Zero Gravity: «Sono molte le prove che attestano la verità della teoria secondo cui gli Stati Uniti si stanno rincretinendo». Una è l’aver stabilito, per mia/ronanfarrowismo diventato legge, che – sintetizzo di nuovo – Allen è un molestatore di bambine. Ma su questa cosa non torniamo, visto che, dopo averne scritto nella precedente autobiografia A proposito di niente, non c’è tornato più sopra manco lui; nemmeno quando HBO ha prodotto quello scempio che è Allen v. Farrow.

In realtà, la scena più bella di tutta l’intervista di Baldwin a Allen, quella che poteva stare benissimo dentro uno dei racconti – quello sui due ebrei che si reincarnano in due aragoste; quello sul produttore cialtrone che pare Danny Rose; quello romantico e spassoso che s’intitola Crescere a Manhattan – è arrivata all’inizio. Woody, su perfetto sfondo di carta da parati Upper East Side (altro che librerie dei mitomani collegati coi talk show nostrani), continuava a sparire dal video. «Devi andare nella stanza dove il wifi prende meglio», gli intimava Baldwin. E niente, di nuovo saltava. Finché l’assistente di Woody non ha aperto la porta del salotto. «Era la porta», fa sommessamente lui. Ed è la fine di un altro bellissimo racconto.

La Manhattan dei condo “bene” (Upper West e non East, ma tant’è), le carte da parati déco, quel mondo che vuole restare orgogliosamente analogico nonostante tutto sono pure lo sfondo di Only Murders in the Building: guardavo i primi episodi della seconda stagione proprio il giorno dell’intervista a Woody (un caso??!?! non credo!!!1!!1!). Only Murders in the Building è un Allen indiretto, un Allen camuffato, perché oggi non si può pubblicamente dire che il modello è – ovviamente – quello. Non lo può dire nemmeno Selena Gomez, che è tra i protagonisti di questa serie e che era tra quelli di Un giorno di pioggia a New York, l’ultimo film “in casa” di Woody, in cui recitava sostanzialmente la stessa parte che fa qua.

Non si può dire che il modello è Misterioso omicidio a Manhattan, con il giallo da appartamento, e i borghesi annoiati che s’improvvisano detective, e le menzognucce e le invidiucce che sono sempre l’unico movente, tra vicini di casa ricchi. Il mondo dei tre dirimpettai è lo stesso di Woody. Insieme alla ragazza viziata (Gomez), ci sono l’attore di telefilm fallito (Steve Martin) e il regista di Broadway reduce da un flop (Martin Short). («Oggi Broadway non è più quella di una volta, si producono solo riedizioni di vecchi musical che costano un sacco di soldi, e per metterli in scena chiamano le star di Hollywood. Non fanno più Teenessee Williams, Arthur Miller…»: lo diceva Woody l’altro giorno, l’ho detto che il suo mondo è uguale a quello della serie.)

La seconda stagione di Only Murders in the Building, appena cominciata su Disney+, è ancora più bella e più svelta della prima, e ancora più alleniana. Il giallo, ovviamente, è irrilevante. Importano le citazioni, le colazioni al diner, il cast stratosferico che recita a soggetto ma sembra sempre che improvvisi senza sforzo. Ai tre giganteschi protagonisti (anche Gomez, sì) si aggiungono a questo giro Amy Schumer, che solitamente detesto e che qui invece riescono a rendermi simpatica, e Shirley MacLaine, che vabbè è Shirley MacLaine, ed è inutile ripetere “era più bello il ’900, fa bene Woody a voler restare analogico per sempre, a non piegarsi mai a questo nostro tempo brutto”.

Nelle sei puntate che ho visto, la battuta migliore ce l’ha la stupenda Jackie Hoffman, una faccia che starebbe bene in qualsiasi film di Allen, anche se un film con Allen non l’ha fatto mai. Quando Selena Gomez, a proposito dell’omicidio della vicina di casa su cui s’indaga stavolta, sospira «La sua morte è stata uno dei giorni peggiori della mia vita», lei replica: «Giusto, perché ogni cosa vi riguarda sempre. Ah, ’sti millennial… trovatevi un lavoro!». Potrebbe essere un ottimo spunto per il sequel di Un giorno di pioggia a New York, dove l’aspirante giornalista Elle Fanning faceva la saputa e in realtà, come tutti i millennial, non sapeva niente (diceva di amare i grandi registi europei come Kurosawa). Peccato che Woody non farà più film, che disgrazia.