Emmy 2020: le nostre previsioni

Miglior serie drammatica

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid’s Tale

Killing Eve

The Mandalorian

Ozark

Stranger Things

Succession

Nel primo anno senza Game of Thrones da dieci anni, i giochi ripartono da zero. O quasi. Il titolo che potrebbe (e dovrebbe) vincere pare uno solo: Succession. Che non è una novità, ma alla seconda stagione – che è pure meglio della prima, si può dire? – sarà con tutta probabilità risarcito della mancata vittoria dello scorso anno: la statuetta era andata (comprensibilmente) al pur discusso finale della saga di George R.R. Martin. A questo giro non ce n’è per nessun altro, o almeno sembra: i Roy, la famiglia al centro di Succession, sono gli stronzi più adorabili del piccolo schermo, la recitazione di tutti è da spellarsi le mani, produzione e regia (guidate da Adam McKay) magistrali. The Mandalorian è troppo “di genere” per essere premiato, e gli altri contenders più forti sono o troppo local (Ozark) o troppo europei (The Crown: ma la stagione numero 3 non è bella come le precedenti) per un premio così nazional-popolare e internazionale insieme. Vorremmo solo un rap di Kendall Roy/Jeremy Strong al posto del classico discorso di ringraziamento: i fan come noi sanno di cosa stiamo parlando.

Miglior serie comedy

Curb Your Enthusiasm

Dead to Me

The Good Place

Insecure

Il metodo Kominsky

The Marvelous Mrs. Maisel

Schitt’s Creek

What We Do in the Shadows

The Good Place meriterebbe di salutare il pubblico con il botto, ma forse la sua ultima stagione, almeno fino ai magnifici episodi finali, non era del tutto all’altezza delle altre. E se non dev’essere il Paradiso/Inferno più esilarante della tv, allora che siano i vampiri coinquilini centenari nella New York contemporanea. What We Do in the Shadows, la serie mockumentary tratta dal film cult di Taika Waititi, è senza dubbio lo show più dannatamente divertente visto quest’anno, serve solo un pizzico di coraggio dall’Academy. In America si continua a parlare parecchio di Schitt’s Creek, comedy canadese approdata in USA per la prima volta su un canale via cavo sconosciuto (e poi su Netflix) e mai stata nominata fino alle ultime due stagioni. Certo, pare più facile (ma sarebbe comunque cosa buona e giusta) regalare finalmente l’Emmy a quella chicca che è Il metodo Kominsky o affidarsi di nuovo a hit come The Marvelous Mrs. Maisel. Si sa, al mondo dello spettacolo piace vedersi raccontato sullo schermo. Ed è impossibile non (continuare ad) adorare la stand-up comedian di Rachel Brosnahan e il suo adorabile circo. Per noi questa ormai meta-istituzione della comedy (sempre grazie Amy Sherman-Palladino) o i vampiri.

Miglior miniserie

Little Fires Everywhere

Mrs. America

Unbelievable

Unorthodox

Watchmen

C’è un solo titolo da premiare quest’anno, tra le miniserie: Watchmen. Non solo perché siamo grandi fan, e l’abbiamo dichiarato fin dall’uscita. Ma anche perché è la serie che meglio unisce il discorso sul genere (una graphic novel che, nel suo adattamento televisivo, diventa ancora più inventiva e visionaria) al più grande trattato di sociologia che si sia visto di recente sullo schermo: se volete una sintesi perfetta di cosa sia il suprematismo bianco (e l’eterno soccombere della popolazione nera d’America), questo è il titolo da studiare. In più ci sono una regia pazzesca, una produzione colossale, e una protagonista – Regina King – che trova qui la sua consacrazione, anche più che con l’Oscar vinto per l’invisibile Se la strada potesse parlare. Niente a che vedere con altri titoli candidati come Little Fires Everywhere (siete seri?). L’unico vero concorrente di Watchmen sembra Mrs. America, che sfrutta il carisma della sua attrice/produttrice Cate Blanchett e la forza del tema femminista, ben sfumato nella “doppia” rappresentazione delle pasionarie anni ’70 e delle loro rivali conservatrici (capeggiate dalla cofanatissima Phyllis Schlafly della stessa Blanchett). Sarà un anno black o pink?

Migliori attori protagonisti

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Steve Carell, The Morning Show

Brian Cox, Succession

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Miglior attore protagonista in una serie comedy

Anthony Anderson, Black-ish

Don Cheadle, Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, Il metodo Kominsky

Eugene Levy, Schitt’s Creek

Ramy Youssef, Ramy

Miglior attore protagonista in una miniserie o in un film tv

Jeremy Irons, Watchmen

Hugh Jackman, Bad Education

Paul Mescal, Normal People

Jeremy Pope, Hollywood

Mark Ruffalo, Un volto, due destini – I Know This Much Is True

Nonostante Normal People sia un po’ sopravvalutata, il personaggio maschile rivelazione di questa stagione è senza dubbio l’irlandesissimo Paul Mescal, perfetto nei panni del Connell di Sally Rooney più della fin troppo carina Daisy Edgar-Jones in quelli di Marianne. Sulle miniserie/film tv parteggiamo per lui, nonostante un Hugh Jackman larger-than-life in Bad Education e un Mark Ruffalo che si è addirittura sdoppiato nel ruolo di due gemelli in I Know This Much Is True (ma la serie è decisamente meh). Per i drama – l’avete capito – tifiamo fortissimo Succession: dopo il Golden Globe, Brian Cox potrebbe portarsi a casa pure l’Emmy, o potrebbe toccare a Jeremy Strong. E per noi sarebbe in ogni caso un win-win. Anche se la performance di Billy Porter è sempre clamorosa e Steve Carell nel ruolo dell’anchorman controverso di The Morning Show è piaciuto parecchio alla critica USA. Per il capitolo comedy sogniamo una vittoria di Ted Danson, l’irresistibile demone buono di The Good Place (aveva già vinto con Cheers), e c’è anche qualche possibilità per Michael Douglas con Il metodo Kominsky. Ma sulla rampa di lancio sembrano esserci Eugene Levy, grazie all’adorazione diffusa per Schitt’s Creek e Ramy Youssef, che di Ramy oltre che protagonista è pure sceneggiatore, regista e produttore.

Migliori attrici protagoniste

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Jennifer Aniston, The Morning Show

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Laura Linney, Ozark

Sandra Oh, Killing Eve

Zendaya, Euphoria

Miglior attrice protagonista in una serie comedy

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini, Dead to Me

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Miglior attrice protagonista in una miniserie o in un film tv

Cate Blanchett, Mrs. America

Shira Haas, Unorthodox

Regina King, Watchmen

Octavia Spencer, Self-made – La vita di Madam C.J. Walker

Kerry Washington, Little Fires Everywhere

Con la Phoebe Waller-Bridge di Fleabag fuori dai giochi, quest’anno la categoria comedy ha decisamente meno certezze. Anche se un altro Emmy a Rachel Brosnahan e alla sua fantastica signora Maisel non guasterebbe affatto, anzi. Oppure potrebbe essere la volta di Catherine O’Hara, che non ha mai vinto per la recitazione (ma per la scrittura). E vista la popolarità di Schitt’s Creek sembra possibile. Anche se per noi la vera e unica nuova queen della dark comedy, non è stata assurdamente nemmeno nominata: la strepitosa Elle Fanning di The Great (Academy, vergogna!). Sul drama Jennifer Aniston sembra destinata a trionfare con The Morning Show, 20 anni dopo il premio per la sua Rachel in Friends. La concorrenza però è agguerritissima, a partire dalla teenager tossica e tormentata di Zendaya in Euphoria. In gioco ci sono anche la Lilibet di Colman in The Crown e la solita assassina psicopatica di Jodie Comer (che anche basta). Ma sembra arrivato davvero il momento di Aniston. Nonostante le meravigliose Cate Blanchett di Mrs. America e Shira Haas di Unorthodox, sul versante miniserie c’è davvero solo un nome possibile: Regina King. La sua Sister Night in Watchmen è già storia della tv. E lei, dal nome in giù, è letteralmente Hollywood royalty.

Migliori attori non protagonisti

Se questi son “non protagonisti”. È nelle seconde file (si fa per dire) che si trovano anche quest’anno alcune delle performance più memorabili della stagione. A cominciare dagli habitué, che dovrebbero riconfermare il loro status di caratteristi più amati della tv americana: Alex Borstein e Tony Shalhoub, entrambi candidati per The Marvelous Mrs. Maisel, sono in pole position come supporting nelle serie comedy. Rispettivamente tallonati da D’Arcy Carden (The Good Place) e Betty Glipin (GLOW) tra le attrici, e da Mahershala Ali (Ramy) e Alan Arkin (Il metodo Kominsky) tra gli attori. Qualche novità in più sul fronte drama. A vincere tra le ladies (letteralmente) dovrebbe essere Helena Bonham Carter con il ritratto “maleducato” della principessa Margaret nella terza stagione di The Crown: quest’anno nemmeno la regina Meryl Streep (candidata per Big Little Lies insieme a Laura Dern) parte da favorita. E Succession dovrebbe strappare la statuetta per i meravigliosi Kieran Culkin o Matthew Macfadyen, per noi non fa differenza: anche se il Billy Crudup di The Morning Show è un altro cavallo su cui puntare. Quanto alle miniserie e film tv, non ci sono dubbi (o quasi): Jim Parsons ha ipotecato la vittoria con il ruolo esagerato dell’agente ultra-camp di Hollywood, Toni Collette lo stesso con la poliziotta cinica ma umana di Unbelievale. Sempre che il tema femminista non dia benzina alle ragazze di Mrs. America…