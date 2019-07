Taylor Swift, Amazon e il turbocapitalismo

Il Prime Day è quel giorno in cui Amazon crea un hype disumano su offerte imperdibili, tutto ciò che nella vita non serve e non potrà mai servirti al 20% di sconto. Amazon, negli ultimi anni, sta allargando il suo raggio d’azione nutrendosi di esseri umani come il Mind Flayer della terza stagione di Stranger Things. Ha acquistato Twitch, la piattaforma più conosciuta per lo streaming di videogame, ha intensificato le sue produzioni filmiche e seriali e ora pare aver puntato con più ardore al mondo dello streaming musicale.

Quest’anno ha esordito il Prime Day Concert, un live show in cui si sono esibite Dua Lipa, Becky G, SZA e – la più attesa – Taylor Swift. La Swift era al suo primo live dopo la diatriba con il suo ex manager Scooter Braun (ora manager di Ariana Grande, Justin Bieber, Kanye West), accusato dall’artista di bullismo e manipolazione. In un lungo post su Tumblr, la reginetta del pop ha dichiarato la sua disperazione nel sapere che il manager fosse in procinto di comprare la Big Machine Label Group, l’etichetta che possiede i dischi e i master della Swift, rendendoli – di conseguenza – di possesso dello stesso Braun. Taylor non si è lasciata sfuggire l’occasione e, senza mai citare Braun, gli ha indirizzato un paio di frecciatine più o meno palesi, come l’aver accentuato palesemente il passaggio di Shake It Off che fa ‘the liars and the dirty, dirty cheats in the world’. E Taylor avrebbe anche tutto il supporto necessario in questo beef, ma la scelta di performare (e prendere una montagna di dollari) sul palco dell’azienda quotidianamente più accusata di bullismo e manipolazione da parte dei suoi stessi dipendenti è la dimostrazione di come i white millennials siano interessati e orientati solamente verso i propri problemi. A Taylor interessa solo di Taylor. È la dimostrazione è palese in quanto la Swift è l’unica delle quattro artiste a nominare e ringraziare Amazon e i Prime Day durante la propria performance come una vera dipendente modello.

Tornando all’evento, lo show fa davvero schifo. Le performance si lasciano guardare, le quattro sono popstar e lo dimostrano senza affanno, ma prestando attenzione al pubblico qualcosa non torna: è praticamente una piccola legione di swifties abbastanza annoiate, quanto bianche. Per questo è divertente notare la differenza tra il pubblico quasi esclusivamente caucasico e le quote di minoranze etiche chiamate a partecipare a interviste e giochi a premi a bordo palco. Il colosso americano si sforza di sembrare cool, ma il risultato è terrificante come quando i tuoi genitori provano a fare i giovani. Jane Lynch (Glee, The Marvelous Mrs. Maisel) conduce la serata come una presentatrice di un bingo, avendo contro di lei uno stuolo di autori disposti a tutto pur di imbrigliare il suo talento in una serie infinita di battute patetiche su (e con) Alexa, l’IA dell’azienda di Seattle. In uno scambio con Micheal Zegen, anch’egli co-protagonista di The Marvelous Mrs. Maisel, si raggiunge l’apice con la punchline ‘non abbiamo girato assieme una scena a Parigi, ma almeno abbiamo il Prime Day’. Nemmeno nella peggiore festa aziendale. Per dirvi quanto fa merda questo show immaginate un gruppo di esagitati con delle spara magliette: questo è il livello culturale, avviene per davvero. O pensate che hanno tagliato il momento in cui le dormienti swifties vengono rimproverate da SZA con un Are you guys alive?. È tutto così fake e così aziendale e autoriferito che – dopo anni di serie tv e di documentari complottistici – non si può far a meno di pensare che Amazon ci stia nascondendo qualcosa. Qualcosa di terribile come la famiglia bianca di Get Out o i dipendenti delle crociere Disney.

E se i Prime Day verranno archiviati, questo concerto rimarrà come memoria tangibile delle brutture del turbocapitalismo. Il paradosso è che l’utente premium si trovi dentro un’enorme festa aziendale di cui è finanziatore e impiegato, un Black Mirror (delle stagioni d’oro) in cui Amazon parla dei vantaggi di Amazon ad un utente abbonato tramite Amazon Prime. Il Capitale che parla del Capitale al Capitale. E la colonna sonora è un’insistente hit di Taylor Swift.