Non abbiamo mai avuto così bisogno di Mariah Carey e Céline Dion

C’era una volta un mondo in cui Céline Dion non doveva supplicare i rapper di non tatuarsi la sua faccia sul corpo. Ma come cantava una volta, quei giorni sono passati. Quando Drake ha annunciato che aveva intenzione di tatuarsi il volto dell’icona canadese sulla gabbia toracica, dove ha già i ritratti di Aaliyah, Rihanna, Sade, Denzel, e i Beatles, Céline l’ha supplicato: “Per favore, Drake, ti adoro… possiamo cantare insieme. Posso parlare con tua madre. Quello che vuoi, ma per favore”. Oh, il prezzo di essere una leggenda. Un giorno sei in cima al Titanic ululando My Heart Will Go On accompagnato da cornamuse celtiche; il successivo usi le maniere forti con il tizio che ha scritto God’s Plan.

È un altro strano momento dell’incredibile resurrezione di Céline, quasi quattro anni dopo la tragica morte del marito e manager René Angélil. Come Mariah Carey, Céline è una diva old school ancora sulla cresta dell’onda. Il suo nuovo album, Courage, come Caution di Mariah, rappresenta un ritorno potente.

Nessuna delle due, però, ha registrato una hit in anni. Fino alla settimana scorsa, l’ultima volta che una delle due aveva sfondato il tetto della Top 40 era nel 2013, con il duetto #Beautiful di Mariah e Miguel dal superbo I Am Mariah… The Elusive Chanteuse. Oggi, come saprete tutti, Mariah è al numero uno con il brano natalizio del 1994 All I Want For Christmas Is You, l’unica canzone degli ultimi 30 anni a essere diventata un vero classico delle feste. (Per trovarne un altro bisogna tornare indietro fino agli anni ’80, con George Michael, Paul McCartney e i Band Aid). Quella di Mariah è la canzone pop al numero uno più “anziana” della storia, e la prima canzone di natale dai tempi di The Chipmunk Song del 1960. Il risultato dice molto dell’epoca in cui viviamo: gli Stati Uniti hanno improvvisamente abbracciato la tradizione britannica della canzone di Natale. Ma è anche un segno di quanto desideriamo la saggezza di queste dive eccentriche.

In realtà, nessuna delle due ha davvero bisogno di nuove hit. La radio fa un gran lavoro di purificazione del loro catalogo, facendo sparire le canzoni brutte e continuando a passare le migliori. Più restano lontane dalla trappola dell’hitmaking, più loro suono migliora. Più aspettano tra un album e l’altro, più assomigliano a vere star. Invecchiano bene perché sono ancora capaci di regalarci incredibili acuti vocali e carica egomaniaca più di quanto qualsiasi altra giovane diva possa sognare di fare. Nessuna delle due è mai sembrata un adulta, rendiamo grazie alle divinità del pop.

Come la leggenda Leonard Cohen, Céline è a suo agio perché non è mai sembrata giovane. Da quando si è trasformata da ragazzina prodigio in star globale del pop, Céline ha sempre avuto un’energia particolare, come una pazza zia. Chi dimenticherà mai la sua immortale versione di You Shook Me All Night Long degli AC/DC al concerto di Las Vegas del 2002, con tanto di facce da air-guitar che John Mayer avrà studiato fotogramma per fotogramma? La sua nuova fase, però, è ancora più interessante e commovente: una vedova di mezza età pronta a vivere ancora. In Courage si lascia persino andare alla sua prima parolaccia, dichiarando: “Questa merda è perfetta!”.

L’ascesa di Mariah a un livello superiore di celebrità si può riassumere in sole quattro parole: “I”, “don’t”, “know”, “her”. È dai tempi del tradimento di Pietro che non si vedeva qualcosa come l’amnesia strategica di Mariah a proposito dell’argomento Jennifer Lopez. Una mossa classica, come la debacle televisiva a Natale di qualche anno fa, quando si rifiutò di fare il lip-sync. Il suo fascino brilla di più ogni anno, ed è per questo che il mondo ha finalmente capito la grandezza di Glitter, il suo straordinario fiasco cinematografico del 2001.

Con Courage, invece, Céline ha registrato la sua versione di The Emancipation of Mimi, o di My Love is Your Love di Whitney: un album adulto inciso da una diva che pensa a troppa merda da adulti e, allo stesso tempo, una collezione di canzoni incredibilmente personali che suonano diverse da tutto quello che ha fatto in passato e probabilmente anche da quello che farà in futuro. Sono passati sei anni dal suo ultimo album pop cantato in inglese, e in tutto questo tempo il mondo è diventato sempre più strano. (Per esempio, molta gente adesso pronuncia il nome “Celine” con l’accento sulla e. Non pensate che tutte le lettere di Céline meriterebbero un accento?).

La cosa più strana, però, è che tutti adesso venerano due dive che per anni sono state tra le figure più divisive della musica. È il momento giusto, insomma, perché si godano il ruolo che Whitney non ha potuto interpretare, regnando senza rinunciare a nessuna delle loro stranezze e imperfezioni. Le mode vanno e vengono. Ma non queste due donne.