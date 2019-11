MTV EMA: vincono le donne e arriva il k-pop

Per la seconda volta consecutiva in Spagna, l’anno scorso l’evento era in diretta da Bilbao, si sono appena conclusi gli MTV European Music Awards, premi dell’emittente che vanno in onda dal 1994. E, a conferma del trend che avevamo notato nel 2018, le donne sono state ancora le grandi protagoniste della serata. Partendo dalla conduzione, affidata alla star della musica latina Becky G, passando per i premi più importanti, vinti da Taylor Swift (Best Video con ME), Billie Eilish (Best Song con bad guy), Halsey (Best Pop), Nicki Minaj (Best Hip Hop) e arrivando infine alle esibizioni, unico argomento di cui si continuerà davvero a parlare anche dopo la fine dello spettacolo. Perché, se gli ascolti televisivi annaspano sempre più, è sui social che le performance vivranno nei prossimi giorni.

A inaugurare lo show un ritorno atteso, quello di Dua Lipa, diventata bionda per presentare per il nuovo singolo Don’t Start Now, primo estratto del suo nuovo album. Se il pezzo non ci ha ancora convinto a pieno, l’esibizione di Dua, accompagnata da un muro di ballerini vestiti di giallo rimane tra le migliori della serata. Seguono poi Mabel – che scopriamo essere la figlia di Neneh Cherry, e Niall Horan, ex One Direction alla seconda prova solista con Nice to meet ya. E per la prima volta sul palco degli EMA c’è stato spazio anche per il k-pop, con l’esibizione degli NCT 127. Una sorta di consacrazione nei confronti di un genere che, piaccia o meno, macina numeri incredibili. E la conferma arriva dalle urla deliranti delle fan in sala.

Data la location non poteva mancare nuovamente Rosalìa, già tra i performer dell’edizione 2018, questa volta sul palco con più di 50 ballerini per cantare Do mi nombre. Poi la dolce ma psycho Ava Max, che sempre di più pare ispirarsi alla Lady Gaga degli esordi, e Halsey, che stasera è un po’ ninfa dei boschi e un po’ Florence and The Machine.

Accanto a tutti questi ‘nuovi’ nomi pop c’è spazio anche per qualche leggenda: i Green Day con Father of all e Basket case, e Liam Gallagher, vincitore del primo Rock Icon Award, che ha chiuso la serata con Once e soprattutto con Wonderwall regalando, a chi di MTV ha vissuto gli anni d’oro, il momento più indimenticabile di questa edizione.

A tenere alta la bandiera del nostro paese ci ha pensato invece Mahmood, assente perché in tour, che si è portato a casa il premio nella categoria Best Italian Act.





A conti fatti non c’è un vero trionfatore di questa edizione, nessun ‘piglia tutto’ come in passato. Ci sono però, purtroppo, tanti assenti illustri. A partire da Ariana Grande che, partita come favorita con ben 7 nomination, chiude con zero award vinti, e suona un po’ come «la prossima volta ci vieni». Ma anche Shawn Mendes e Billie Eilish, vincitori rispettivamente di una e due statuette ritirate a distanza. Certo è che, negli ultimi tempi, il sistema è cambiato così tanto che diventa sempre più arduo scegliere i candidati per una premiazione come questa, che, forse, dovrebbe tornare a puntare su nomi più europei, appunto. Come quello del sopracitato Mahmood, che dopo il successone di Soldi non avrebbe sfigurato se candidato in una delle categorie principali. E, mentre ragioniamo su come potrebbero evolvere gli EMAs in un’ottica meno americana, continuiamo a goderci uno show di grande impatto, uno degli ultimi rimasti, che andrebbe seguito anche solo per vedere, una volta tanto, qualche esibizione pop degna di essere chiamata tale. Ci vediamo l’anno prossimo.

Tutti i vincitori di questa edizione:

BEST VIDEO

Ariana Grande thank u, next

Billie Eilish bad guy

Lil Nas X Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

Rosalía, J Balvin Con Altura ft. El Guincho

Taylor Swift ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

BEST ARTIST

Ariana Grande

J Balvin

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

BEST SONG

Ariana Grande 7 rings

Billie Eilish bad guy

Lil Nas X Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

Post Malone, Swae Lee Sunflower

Shawn Mendes, Camila Cabello Señorita

BEST COLLABORATION

BTS, HalseyBoy With Luv

Lil Nas X, Billy Ray CyrusOld Town Road (Remix)

Mark Ronson, Miley CyrusNothing Breaks Like a Heart

Rosalía, J BalvinCon Altura ft. El Guincho

Shawn Mendes, Camila Cabello Señorita

The Chainsmokers, Bebe RexhaCall You Mine

BEST NEW

Ava Max

Billie Eilish

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Mabel

BEST POP

Ariana Grande

Becky G

Camila Cabello

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

BEST LIVE

Ariana Grande

BTS

Ed Sheeran

P!NK

Travis Scott



BEST ROCK

Green Day

Imagine Dragons

Liam Gallagher

Panic! At The Disco

The 1975

BEST HIP-HOP

21 Savage

Cardi B

J. Cole

Nicki Minaj

Travis Scott

BEST ALTERNATIVE

FKA Twigs

Lana Del Rey

Solange

twenty one pilots

Vampire Weekend

BEST ELECTRONIC

Calvin Harris

DJ Snake

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

BEST PUSH

Ava Max

Billie Eilish

CNCO

H.E.R.

Jade Bird

Juice WRLD

Kiana Ledé

Lauv

Lewis Capaldi

Lizzo

Mabel

Rosalía

BEST WORLD STAGE

Bebe RexhaIsle of MTV Malta 2019

Hailee SteinfeldIsle of MTV Malta 2018

MuseBilbao, Spain 2018

The 1975Lollapalooza Paris Festival 2019

twenty one pilotsLollapalooza Paris Festival 2019