L’era del cinghiale bianco non tornerà mai

È un anno pieno di festeggiamenti di quarantennali prestigiosi, così ci appaiono oggi gli ultimi lampi prima della fine degli anni Settanta, anni di pieno reflusso e brusco risveglio dai sogni di utopie politiche, sociologiche, urbanistiche, sessuali, musicali. O almeno così ci appaiono oggi i tentativi collettivi che in confronto ai tempi che corrono, sembra che arrivino dal futuro più che dal passato.

Al di fuori di ogni retorica, un altro che più che dal passato sembra arrivare dal futuro è Franco Battiato, almeno limitandoci all’ecosistema musicale italiano, che in questi giorni festeggia con una ristampa il quarantennale di uno dei dischi cruciali della sua lunga carriera: L’era del cinghiale bianco, considerato già all’epoca il disco che poneva fine “al periodo sperimentale” – quello della psichedelia, del prog e dell’avanguardia, da Fetus (1971) fino appunto a L’egitto prima delle sabbie del 1978 – con il passaggio all’EMI, che rifiutò la prima versione dell’album perché considerata troppo poco vendibile. Non che la versione finita nei negozi abbia poi sbaragliato le classifiche, ma è senz’altro vero che dopo un sacco di tempo Battiato tornò quantomeno al formato canzone e a delle sonorità che vengono definite “pop”. Il che – tornando al discorso del passato che assomiglia più che altro al futuro – fa sorridere, visto che se oggi uscisse un disco del genere, influenzato soprattutto da studi orientali e da René Guénon, filosofo esoterico di inizio Novecento, sarebbe considerato come minimo, beh, sperimentale.

Ciò di cui si tratta di sicuro è di un capolavoro a tutto tondo, ma questo non stupisce più di tanto, anche perché è qui che si trovano tutti i germogli di quella che fu a tutti gli effetti la svolta pop, continuiamo a chiamarla così, degli anni seguenti: l’anno successivo Patriots e quello dopo ancora l’apoteosi de La voce del padrone, il primo disco italiano a vendere più di un milione di copie, è sempre bene ricordarlo, saranno il preludio di questa svolta. Più pop di così.

Da questo punto di vista L’era del cinghiale bianco è un disco embrionale, in cui, con il senno di poi, è chiaro, si possono intravvedere già le evoluzioni successive, a partire dai contrappunti di basso, i giri di chitarra, l’utilizzo dei sintetizzatori, con lontani sfondi progressive e new wave all’orizzonte. Anche i testi sono un perfetto esercizio di sarcasmo, citazionismo, critica sociale, ermetismo e esoterismo, inconfondibile marchio di fabbrica di Battiato. Gli arrangiamenti a tratti bizantini, si alternano a quelli delle tracce strumentali e in un certo senso minimaliste. Gli archi e l’oboe di Pasqua etiope ricordano certe atmosfere di Anima Latina, quantomeno nei sapori esotici, così come l’architettura brutalista di Strade dell’est ricorda le ambientazioni di Luce dell’est, sebbene al contrario del brano acustico di Battisti, qui siamo di fronte a un aspro riff di chitarra e assoli puramente e ingenuamente rock.

Bisogna citare la title track di apertura, nonché il brano più celebre del disco e divenuto uno dei più celebri di tutta la discografia di Battiato, che (assieme a Magic Shop) è forse l’esempio più pop, che di certo non avrebbe sfigurato a stare ne La voce del padrone. Il pezzo si apre con un magistrale riff di violino di Giusto Pio, ai tempi nel pieno del sodalizio e artefice di tutti gli arrangiamenti assieme al cantautore siciliano.

Secondo la tradizione celtica, l’era del cinghiale bianco è un’epoca mitologica lontana, nella quale gli esseri umani raggiunsero la piena consapevolezza spirituale. Nel celebre ritornello Battiato si augura il ritorno del passato, ma è ormai chiaro che quello in realtà era il futuro, dal quale ci stiamo allontanando con la stessa velocità accelerata con cui si espande l’universo.