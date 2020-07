Venezia 77, il ritorno del cineforum nel festival senza congiunti

Il virus, la pandemia, le cavallette. Sappiamo tutti com’è andata quest’anno, dunque ci aspettavamo una Mostra in versione ridotta: la parola non è mia, l’ha usata il direttore Alberto Barbera nell’annunciare, stamane, il cartellone venturo. Ma è sul titolo Gaza mon amour – non credo gli autori Tarzan e Arab Nasser conoscano il sommo “film da festival” Eutanasia mon amour, una delle meraviglie di Quo vado? di Checco Zalone – che, almeno io, ne ho avuto la conferma. Sulla carta, Venezia 77 sulla carta pare il cineforum che organizzavano i miei da ragazzi col loro collettivo post-sessantottino (ora i miei guardano Netflix). Saranno film bellissimi, di quelli in stile Mubi con cui ho passato la quarantena, non ho dubbio alcuno. Ma ciò che sorprende è il cambio (coatto) di rotta: se negli ultimi anni Venezia aveva fatto delle La La Land e dei Joker la sua bandiera (è una metonimia per: titoli hollywoodiani che dal Lido cominciavano la loro cavalcata lungo l’intera Awards Season), il Covid la costringe a riesumare una vocazione d’essai, cinéphile, indie, chiamatela come volete. Aggiungo: «rigorosa», l’aggettivo più usato per descrivere il film vuoi kazako vuoi afgano invitato quest’anno.

Gli americani non vengono: tra i «contender» (sempre parola di Barbera) dei prossimi premi ospiti del concorso, si segnala giusto Nomadland di Chloé Zhao con Frances McDormand, tema il nomadismo interno agli States, insomma non esattamente Gravity. E andrà bene così (speriamo). Ci sono tanti italiani, «ma non più degli anni scorsi» (sempre il direttore), a cominciare dall’apertura con Lacci di Daniele Luchetti, e poi Emma Dante tratto da Emma Dante (Le sorelle Macaluso), Susanna Nicchiarelli (Miss Marx), le donne sono tante, otto in concorso, gli attivisti di Instagram saranno contenti, «ma la percentuale generale è ancora troppo bassa» (idem). C’è il documentario di Guadagnino su Ferragamo (l’attesa serie Sky We Are Who We Are l’aveva rubata il Cannes fantasma col suo famigerato bollino), e quello su Paolo Conte, e Picchio Favino (Padrenostro) come unica attestazione dello stardom nostrano, e l’esordio di Pietro Castellitto (I predatori), che pare la più grande speranza delle prossime stagioni (sarà anche Totti nello sceneggiato calcistico). Castellitto Junior è anche in Freaks Out di Gabriele Mainetti, che però non c’è. E non c’è nemmeno Diabolik dei Manetti (senza la i). Pure i blockbuster italiani disertano la Mostra, e anche questo è un fatto.

Tra un filippino e un polacco, l’unico vero film che al momento vogliamo vedere è però l’organizzazione di un festival in epoca Covid. E quello sì sarà un kolossal. La logistica è ancora fumosa, durante la conferenza stampa s’è parlato di varchi, distanziamento, di certo anche i congiunti non potranno stare seduti vicini, e questa mi sembra l’unica buona notizia: finalmente certifichiamo a livello internazionale che è meglio andare al cinema da soli, come io sostengo da quando avevo nove anni. Di certo ci sarà «il rifiuto dell’online», tutto deve essere «in presenza». Questo l’ha detto il neopresidente Roberto Cicutto, in giacca chiara stile romanzo di John le Carrè, in effetti siamo dalle parti dello spionaggio chic anche nella previsione della Mostra che sarà.

Visto che il futuro è incerto, si guarda al passato: il making of della sessantenne Dolce vita, l’intervista di Orson Welles a Dennis Hopper, Amos Gitaï e Andrei Končalovskij (ancora!). Unica testimonial del presente Greta Thunberg, protagonista del documentario fuori concorso Greta. La Chiara Ferragni di quest’anno, se le norme antivirus le consentiranno di venire per uno spritz.

Tutti i film in programma a Venezia 77:

Concorso

In Between Dying di Hilal Baydarov

Le sorelle Macaluso di Emma Dante

The World to Come di Mona Fastvold

Nuevo Orden di Michel Franco

Amants di Nicole Garcia

Laila in Haifa di Amos Gitaï

Dear Comrades di Andrej Končalovskij

Wife of a Spy di Kiyoshi Kurosawa

Sun Children di Majid Majidi

Pieces of a Woman di Kornél Mundruczó

Miss Marx di Susanna Nicchiarelli

Padrenostro di Claudio Noce

Notturno di Gianfranco Rosi

Never Gonna Snow Again di Małgorzata Szumowska

The Disciple di Chaitanya Tamhane

And Tomorrow the Entire World di Julia von Heinz

Quo vadis, Aida? di Jasmila Žbanić

Nomadland di Chloé Zhao

Orizzonti

Mila (Apples) di Christos Nikou – Film d’apertura di Orizzonti

La troisième guerre di Giovanni Aloi

Milestone di Ivan Ayr

The Wasteland di Ahmad Bahrani

The Man Who Sold His Skin di Kaouther Ben Hania

I predatori di Pietro Castellitto

Mainstream di Gia Coppola

Genus Pan di Lav Diaz

Zanka Contact di Ismaël El Iraki

Guerra e Pace di Martina Parenti e Massimo D’Anolfi

La nuit des rois di Philippe Lacôte

The Furnace di Roderick MacKay

Careless Crime di Shahram Mokri

Gaza mon amour di Tarzan e Arab Nasser

Selva trágica di Yulene Olaizola

Nowhere special di Uberto Pasolini

Listen di Ana Rocha de Sousa

The Best Is Yet to Come di Wang Jing

Yellow Cat di Adilkhan Yerzhanov

Fuori concorso

Non fiction

Sportin’ Life di Abel Ferrara

Crazy, Not Insane di Alex Gibney

Greta di Nathan Grossman

Salvatore – Shoemaker of Dreams di Luca Guadagnino

Final Account di Luke Holland

La verità su La Dolce Vita di Giuseppe Pedersoli

Molecole di Andrea Segre – film di pre-apertura della Mostra del Cinema

Narciso em férias di Renato Terra e Ricardo Calil, con Caetano Veloso

Paolo Conte, via con me di Giorgio Verdelli

Hopper/Welles di Orson Welles

City Hall di Frederick Wiseman

Fiction

Lacci di Daniele Luchetti – Film d’apertura della Mostra del Cinema

Lasciami andare di Stefano Mordini – Film di chiusura della Mostra del Cinema

Mandibules di Quentin Dupieux

Love After Love di Ann Hui

Assandira di Salvatore Mereu

The Duke di Roger Michell

Night in Paradise di Park Hoon-jung

Mosquito State di Filip Jan Rymsza

+ 3 proiezioni speciali

30 monedas – Episodio 1 (serie HBO di Álex de la Iglesia)

Princess Europe di Camille Lotteau, con Bernard-Henri Lévy

Omelia contadina di Alice Rohrwacher e JR