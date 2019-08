Joker: la risata di Joaquin Phoenix vi perseguiterà

C’erano una volta il Joker cartoon di Jack Nicholson, quello grunge di Heath Ledger e il clown schizzato di Jared Leto. Perché il villain più iconico e maledetto dei fumetti è una sorta di Amleto americano, un ruolo con cui diversi attori si sono misurati e che muta a seconda dei tempi. E poi c’è il Joker di Joaquin Phoenix, che degli altri non ne ha voluto sapere: “L’attrattiva era avere un approccio totalmente nostro, non ho fatto riferimento ad nessun’altra interpretazione, questa era la chiave per me”, spiega l’attore a Venezia 76.

Per gran parte del film il Joker di Joaquin Phoenix ride. E intorno a quella risata l’attore costruisce la sua prospettiva sul principe clown del crimine, che nell’origin story concepita dal regista Todd Phillips (quello di Una Notte da Leoni per intenderci), infusa delle mitologie più tradizionali del personaggio ma distintamente al di fuori, è semplicemente un uomo spezzato, solo, piegato dal mondo.

La sua risata vi perseguiterà nel sonno, e pure da svegli: “Prima della sceneggiatura, Todd mi ha descritto il riso come una cosa quasi dolorosa, una parte del Joker che cerca di emergere”, spiega Phoenix. “Non pensavo di essere in grado di farlo, ho provato a lavorare da solo, ma ho dovuto chiamare Todd per fare un’audizione a questo riso, mi ci è voluto molto tempo”.

Arthur Fleck è uno stand up comedian fallito, convinto che la sua missione nella vita sia far divertire la gente, finché non capisce che la gente non ride con lui, ma di lui. Intrappolato in un’esistenza apatica e crudele, Arthur prende una decisione sbagliata dopo l’altra fino a provocare una reazione a catena esplosiva, agevolata anche dal conduttore di talk show interpretato da Robert De Niro.

Un film scritto senza regole, senza limiti, un apporto nuovo al genere che non ha niente a che vedere con il canone DC o Marvel: “Mi piace la luce di Arthur, non solo il suo tormento, ma anche la sua gioia, la lotta interiore per cercare la felicità e il calore”, dice Phoenix. È un personaggio in costante evoluzione, con il quale ti sembra sempre di fare degli errori, non ho mai avuto un ruolo simile”.

Il Joker di Phillips ha un vibe alla Serpico, alla Taxi Driver, ammette il regista stesso: “Sono stato ispirato dagli studi sui personaggi degli anni ’70 e ’80, che ho visto quando ero più giovane. L’aspetto, l’atmosfera, il tono di quei film aveva senso per questa storia. E solo se hai un attore come Joaquin puoi fare un’approfondimento sul character come questo”.

Joker è una vera e propria masterclass in recitazione di Phoenix, che si è distrutto anche nel fisico per trovare quella cruda disperazione. “Ho iniziato con l’affrontare il tema della perdita, ho perso molto peso e questo colpisce anche psicologicamente. Ho parlato molto con Todd, abbiamo letto un libro che suddivide i diversi tipi di personalità, ma non ho fatto combaciare quella di Arthur con una in particolare, non volevo che uno psichiatra potesse identificarla, avevo bisogno di essere libero”.