Il titolo che salta all’occhio, tra gli assenti nelle candidature ai Golden Globe 2020, è la stagione finale di Game of Thrones. È vero che è stata contestata dai suoi stessi fan: ma di solito i capitoli finali delle grandi serie vengono omaggiati per il successo raccolto negli anni. Eppure la serie fantasy non è l’unico snobbato di lusso. Ecco tutti gli altri. E chi, invece, è stato nominato a sorpresa.