Chiamate Laure Calamy!

Ci sono caratteriste destinate a restare tali, e caratteriste che possono diventare prim’attrici. Laure Calamy è la caratterista perfetta. Ha tutto. Tempi, faccia, fisicità. Laure Calamy è, però, anche una prim’attrice monumentale.

L’anno scorso ha vinto il César come protagonista, appunto, per Antoinette dans les Cévennes (da noi Io, lui, lei e l’asino: ormai contro i nostri titoli non basterebbe manco più una moratoria del tribunale dell’Aja). È una di quelle commedie francesi né belle né brutte, stupidotte a dispetto della fonte letteraria (qui il popolarissimo Robert Louis Stevenson, che però agli analfabeti di oggi pare un’ispirazione coltissima), in cui però servono attrici come lei: tenera nello sbozzare una quasi cinquantenne eternamente zitella (al massimo amante da scaricare a piacimento) e insieme capace di fare la slapstick con un asino. Capitomboli, tiri alla fune con le redini, buffi tentativi di dialogo equino.

Laure Calamy è per tutti – cioè: per una nicchia però mica tanto ristretta, nutrita anche tra il pubblico USA notoriamente poco filoeuropeo in fatto di serie – la Noémie di Dix pour cent, da noi Chiami il mio agente! (ma è Call My Agent! anche sul mercato anglo-americano, stavolta non siamo soli). Noémie è il ruolo che ogni caratterista sogna: la spalla divertente e struggente, l’alzatrice e al contempo schiacciatrice di one liner che sono sassaiole, il personaggio che nasce di sfondo e in cui paradossalmente si possono mettere più ombreggiatura. Noémie è il ruolo che ogni caratterista in cui dorme una prim’attrice può far diventare una primadonna, Calamy lo sa e lo fa. Alla fine dell’ultima stagione – spoiler – da segretaria diventa produttrice, il che anche simbolicamente vale come proscenio definitivamente preso, per esclamazione dei loggionisti (la serie ne ha parecchi).

Ora arriva nelle nostre sale arriva Full Time – Al cento per cento (in originale À plein temps: stesso discorso), scritto e diretto da Éric Gravel, presentato all’ultima Mostra di Venezia, sezione Orizzonti, e vincitore del premio per la regia e di quello, guarda un po’, per la miglior attrice. Protagonista. Di più: in scena praticamente c’è solo Laure Calamy.

Il film è nel solco di quel cinema sul lavoro caro ai francofoni. Solo per stare agli ultimi vent’anni e poco più: ovviamente i Dardenne e Guédiguian, e poi Cantet, più di recente Brizé (è ora nelle sale anche Un altro mondo, sempre a Venezia 78 e sempre con Vincent Lindon, a chiudere la trilogia sull’emploi inaugurata col bellissimo La legge del mercato). Ma ce ne sono mille altri nascosti, che mettono in scena mestieri d’ogni tipo e relativi drammi professionali e umani. (Un consiglio: recuperate su MUBI Médecin de nuit di Elie Wajeman, che è più un noir-mélo che un film sul lavoro, ma c’è sempre la professione del protagonista – stupendo Vincent Macaigne – al centro.)

Full Time segue quel filone lì, dicevo, e fa di Laure Calamy la responsabile delle cameriere di un albergo cinque stelle parigino. La racconta nei giorni caldi dello sciopero (ancora lavoratori, incazzati) che blocca la città, e lei vive in provincia, è condannata al pendolarismo e in quella settimana la vita le è impossibile, tra corse per non perdere gli autobus che sostituiscono i treni fermi, richieste di passaggi, addirittura tentativi di autostop. Il lavoro determina la sua vita, alle spalle ha una carriera che vorrebbe riprendere, sta facendo colloqui, pianta i figli alla vicina per incastrare tutto. Fino a un finale – spoiler – che è felice e insieme tristissimo: siamo sicuri che, quando le cose al lavoro ci vanno bene, sia per forza un bene?

Laure Calamy fa l’altra faccia della sua Noémie, l’eterna sottoposta che cerca riscatto, però con tono più drammatico anche se sempre lieve. È una persona come ne abbiamo conosciute tante, con una piccola vita come tante (ma davvero, e il merito è di scrittura e regia), in cui lei mette la giusta dose di disgrazia e leggerezza, e quella goffaggine nel vestirsi bene per un colloquio, nel provare a baciare un uomo, nel pietire un permesso alla sua capa.

Laure Calamy è bravissima a raccontarci quello che sappiamo già, che abbiamo visto al cinema tantissime altre volte. E a fare, insieme, una cosa nuova. Così sono le grandi protagoniste che dietro hanno la gavetta dei ruoli piccoli, dove tentare, sfumare, allargare a poco a poco. Finché li vediamo più degli altri, e sono loro a importarci davvero, vogliamo che siano loro i protagonisti. È magnifico quando succede.