Conglomerandocene: RÉCLAME!

BEVETE OLIO CUORE! / CI SONO COSE CHE NON HANNO PREZZO PER TUTTO IL RESTO C’È SCAMANDRIO IL PENNARELLO DA PREZZO! / I PIÙ INCANTEVOLI PORTICI D’EUROPA TUTTI IN UN SOLO ANANAS? DA OGGI PUOI! E IN REGALO LE PRATICHE SPESE DI SPEDIZIONE IN ROVERE! / CEFFONE, LA SEDIA ELETTRICA CHE UCCIDE! / COSA VUOI IN PIÙ DALLA VITA? UN LOCALE MIO / STRATTONE, IL COTTONFIOC! / “CUCINARE SENZA TORDO”, IL NUOVO BESTSELLER DI CARLO CRACCO / DOVE C’È MARCO TARADASH C’È CASA / CARNE MANZOTIN BIANCA BONTÀ: 100% DELIZIOSI OCCHI BOVINI! / KANATA! IL PROSCIUTTO CHE S’INFIASCA! / PAELLA CHEMIOTERAPICA PALATO FINO: PROVAMI CON LA LEUCEMIA! / COSA POSSO REGALARE AD UNA DONNA CHE HA GIÀ TUTTO? UN ESPOSITORE TRINACRIA! / FROCI! È OSSERVANDO LA FORZA DEL VENTO CHE ABBIAMO VISTO IL FUTURO DELL’ENERGIA! / COMPRA BANCAETRURIA! / PER TE E PER IL TUO BAMBINO OMOGENEIZZATI VESPRO PER UN RINNEGATO! E DA OGGI ANCHE AL GUSTO FRASCHE! / “BUFFO, UN CANE BRUTTO”! CORRI AL CINEMATOGRAFO! / PER QUANTO VOI VI CREDIATE ASSOLTI PER TE E PER GLI AMICI CAMPENÈ MALVOLTI! / KARTACCIA! LA CARTA CHE SI SPACCA! / PHATTI PHURBO! COI NUOVI OCCHIALI A RAGGI K SPIA IL TESCHIO DELLE DONNE NUDE! / PROVA LE SPESE DI SPEDIZIONE “L’ANTICA PIEVE”! / CIAO SIAMO LA FORCOM E TI PAGHIAMO PER SCOREGGIARE CHIAMACI SUBITO 555-060399 / PALLONE PALLORE, IL LIQUORE MARRONE! / ALFIO, L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE CHE UCCIDE! E DA OGGI CON DOPPIO DISPREZZO PER IL GENERE UMANO! / ASCOLTA IL MINESTRONE DI VERDURE EUTANASIA DI UN AMORE L’UNICO VERMOUTH SENZA BISONTE MACERATO E SE PAGHI SUBITO VINCI IL FOLKLORISTICO “CESTINO”! / “MARCELLO SORGI: IL MUSICAL”, DA SETTEMBRE AL SISTINA! / AGENZIA IMMOBILIARE ATTENTI AL GRADINO! HO UCCISO UN BAMBINO! / QUANDO IL DANACOL NON BASTA… PEACEMAKER YOMO! / TETRATEL DOPPIO SLALOM! 2 GB DI TRAFFICO INTERNET, 300 SMS, 1000 MINUTI DI CHIAMATE VERSO CORRADO TEDESCHI! / GORIZIA, IL PANINO CHE SEVIZIA! / AGENZIA DI SOSIA NEMESIS! CENTINAIA DI SOSIA DEL CESTISTA CARLTON MYERS TI ASPETTANO PER SERATE IN ALLEGRIA! / BIRRA ARTIGIANALE CERRUTI, BIONDA, AMBRATA O SCURA? L’IMPORTANTE È BERLA COME VUOLE LA TRADIZIONE: IN UN MINUSCOLO COLIBRÌ IMPAGLIATO! / PEACEMAKER SOTTOLIO IL CARCIOFOTTO! E LE SPEDIZIONI LE PAGA RISPOLI! / STANCA DI SUBIRE VIOLENZE DOMESTICHE? SCEGLI FRANCO, TI MENA PER STRADA! / VITA FRENETICA? POCO TEMPO PER CUCINARE E ANCORA MENO PER MANGIARE? NIENTE PAURA: POLPETTINE BOCCONE DEL PRETE, GUSTOSE POLPETTINE PREMASTICATE E PRELEVATE DAL CAVO ORALE DAI NOSTRI ALTI PRELATI! E DA OGGI CON PIÙ SALIVA! / LE LASTRE FOTOVOLTAICHE SPACCATE SONO UNO SPUNTINO SEMPRE PRONTO DAVANTI ALLA TELEVISIONE AL CINEMA IN VIAGGIO PER UN BREAK VELOCE PER LA MERENDA DEI TUOI FIGLI LASCIATEVI TENTARE DALLA DOLCEZZA DELLE LASTRE FOTOVOLTAICHE SPACCATE / INFISSI LAMPUGNANO… E SE NON VI PIACE QUELLA È LA PORTA!