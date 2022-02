Conglomerandocene: Le nuove barzellette su Totti

Totti e Ilary sono in villeggiatura ad Ostia.

Fa molto caldo, ma lei non accenna a entrare in acqua. Allora Totti premuroso: “Amò, vatte a fà er bagno!”.

Ilary: “Amò, ciò ‘e cose mie!”.

Totti: “Amò, nun te preoccupà, te ‘e guardo io!!!”.

Ilary: “Ahahahah! Stupidino!”

Al che Ilary entra in acqua.

Sotto l’ombrellone, Totti a Rummenigge: “Stupidino… Ha parlato Dostoevskij ha parlato…”

Rummenigge: “Sempre stata sui maroni pure a me”.

Gigi Marzullo invita Totti in trasmissione e lo intervista per sfatare il mito del calciatore ignorante. Marzullo: “Lei ha mai letto un libro?”.

Totti: “Sì, leggetti Rin Tin Tin!”

“Lessi!” lo riprende Marzullo.

Totti incalza: “No no, mo ‘o ricordo bene, nun era Lessi, era proprio Rin Tin Tin”.

“È una battuta?” azzarda Marzullo.

“Certo, è una battuta… de caccia! Ma te pare che sto a dì sul serio ‘a Marzù?”

Marzullo dubbioso: “Boh… non so… Chiediamo alla bella, brava, pronta Giovanna Bizzarri, quando un giorno è appena finito e un nuovo giorno è appena cominciato. Un giorno in più per amare, per sognare, per vivere. Lei Giovanna aveva capito?”

Bizzarri: “Io sì, perfettamente”.

Marzullo arreso: “Va beh, allora vuol dire che sono stupido io”.

Totti: “Nessuno le ha detto che lei è stu…”

Marzullo: “No, va beh… Vorrà dire che sono un povero coglione io, dai…”

Carlo Freccero: “Che succede?”

Marzullo: “Mi hanno dato del cretino, solita amministrazione…”

Carlo Freccero: “Ragazzi, ma perché dovete fare ogni volta così?”

Giovanna Bizzarri: “MA FARE COSA?!?! MA FARE COSA CHE FA TUTTO LUI DA SOLO?!?! MA SI DESSE UNA SISTEMATA SI DESSE!!!”

Marzullo: “Eppure Giovanna io…”

Bizzarri: “Potete lasciarci soli un attimo?”

Totti e Freccero escono.

La Bizzarri a Marzullo: “Allora Gigi voglio essere squisitamente chiara: quando si collabora allo stesso progetto bisogna essere felici tutti, dico bene? Ecco, ora ti chiedo: tu sei felice di come sta andando? Io no. Io non sono felice. Per niente. Quindi i problemi, lo psicologo, il Serosan, gli attacchi di panico… va bene tutto. Ma quando lavori con me, il cervellino lo rimetti a posto. Ma lo rimetti a posto a casina tua. Puoi piangere, battere la testa sul muro, odiarmi, non m’interessa. Quando vieni al lavoro fai la persona normale, ti è chiaro?”

Marzullo: “Sì”.

Totti chiama un call center: “Senta, vorrei prenotà ‘na telefonata…”.

L’operatrice: “Bene, deve comporre il numero 10 sulla tastiera”.

Totti, dopo un attimo di silenzio: “E come faccio? I tasti sur telefono mio arrivano a 9!”

L’operatrice: “Faccia un po’ come cazzo glie pare…”

Ilary regala un libro a Totti.

Lui lo apre e legge a voce alta: “Sommario… Piacere, sò Francesco!”

Ilary: “Ahahahah… Stupidino…”

Totti: “Stupidino eh…”

Ilary: “Sì amore… mi hai fatto ridere!”

Totti: “Ah sì? Allora amore reggiti al materasso che adesso te ne dico una anche più croccante!”.

Ilary: “Sono pronta! Dimmi!”

Totti: “Non ti amo più”.

Totti è fermo con la sua auto al semaforo. Si avvicina un bambino povero, senza una gamba, bussa al finestrino e gli dice: “Signore, mi dà un euro?”.

Totti: “Ahò, e perché te dovrei dà ‘n euro?”.

“Signore, io cecèno”.

Totti: “Sì, e che ce ceni co’ ‘n euro? Ar massimo ce fai ‘a colazione”.

“Lo so, ma è già qualcosa”.

“Di che municipio sei, bambino?”

“Montesacro”.

Totti nota dall’attaccatura dei capelli che il bambino ha un parrucchino, sta tutto rincagnato per sembrare più piccolo, l’arto mancante è ripiegato nella gamba del pantalone e lo zainetto Malipiero è fatto in computer grafica.

“Sarai mica Christian Raimo”.

“Colpevole!”

A un esame di italiano del Cepu, il professore domanda a Totti: “Mi saprebbe recitare la poesia 8 marzo?”.

Totti: “Beh… 8 m’arzo, 8 e un quarto faccio colazione, 8 e mezzo me vesto, 8 e tre quarti esco de casa puro se l’allenamento ce l’ho a’e 14”.

“E come mai?”

“Perché a casa da tanto tempo la depressione artiglia le mie carni e mi dilania da dentro come una tigre dai denti a sciabola, amico mio”.

“Azz”.

“I tre anni più duri per Totti? Quelli della prima elementare”.

Totti: “Ma che battuta del cazzo è?”

L’uomo invisibile: “Mi scusi”.

Gerry Scotti invita Francesco Totti a Chi vuol essere milionario.

Gerry gli rivolge la prima domanda: “Alfred Nobel ha inventato: il tritolo, la bomba a grappolo, la mina antiuomo o la dinamite?”.

Totti, sicuro: “‘A dinamite, no?”.

Gerry Scotti: “L’accendiamo?”.

Totti, impaurito: “Ma che sei scemo?!”.

Scotti, incredulo: “Non ho capito: mi stai dando dello scemo?”

Totti: “Ma non mi permetterei mai”.

Marzullo: “Vedete come fa? Dà dello scemo, del cretino, e poi fa finta che scherzava!”

Giovanna Bizzarri: “ORA BASTA SIGNORI O QUA NON SORGE L’ALBA DELL’INDOMANI VA BENE?!?!”

Intanto fuori, la luna inizia a pulsare.

Ilary regala a Totti un puzzle di 100 pezzi. Ci mette quasi quattro mesi a finirlo. Poi gira la scatola e legge: “dai due ai tre anni”. Commenta: “Ahò, ma allora sò propio un genio!”

Ilary: “Sì, amore mio. Ma hai visto che disegno hai alla fine composto?”

Totti: “Fammi vedere… Ah, un cuore…”

Ilary, con gli occhi lucidi: “Visto che bello, amore? Rappresenta il mio sentimento per te…”

Totti crollando in lacrime : “Basta Ilary, ti supplico! Basta basta basta BASTA…”

Si abbracciano fra le lacrime.

Totti: “Scusami, nasino”.

Ilary: “Non è niente, piccolo”.

Lui le accarezza i capelli, lei le sorride, le loro labbra si sfiorano.

“Ti amo, piccolo”.

“Anch’io, nasino bello”.

Tutto sembra ricomporsi.

La testa di Francesco è però da tutt’altra parte.