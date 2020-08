Conglomerandocene: Cocktails!

Undici cocktails tutti italiani per la vostra estate impazzita!

PHÖERRAGNI

1/5 champagne Pommery Special Cuvée

4/5 pangrattato

Servire con foglia d’alloro del Bosco Verticale.

NAPLES ON MY MIND

1/6 caffè Borbone Qualità Oro in cialda

3/6 brodo di carne

1/6 lacrime di papà separati che non possono vedere il figlio PASQUALE AMITRANO

1/6 percolato

Servire con appetizer di PIZZA COLLO SMUZZARIELLO IN GOPPA ‘I COSCE e cimice a bordo tumbler.

ANOTHER KIND OF APERTASS

5/5 bicchiere di vetro tritato

Servire in bicchiere fatto di Apertass (Aperol + cedrata Tassoni) ghiacciata.

ESTASI SASSARESE

1/5 latte di pecora bollente

3/5 mirto del Conad

1/5 erba medica

Servire con fettina d’orecchio.

FORTETO SOUR

1/3 Fruttolo

1/3 Orzobimbo

1/3 Fernet Branca

angostura

ghiaccio secco

Servire in bicchiere di Ti Voglio Bene Denver con scorza di Girolimoni.

#METOO

1/7 abbiamo combattuto tanto

1/7 e allora mi chiesi cosa ne restava della lezione di Strehler

1/7 si masturbava, capite?

1/7 le mie lacrime si confondevano con la pioggia

1/7 quel porco

1/7 adesso Elisa sapete a chi ha imparato a volere un pochino di bene? A Elisa

1/7 certo che anche quello status infelice de Labadessa

Servire in coppetta mestruale con twist di mela cotogna.

GRAN TURISMO

1/8 olio di motore

1/8 lembo di pelle rimosso dall’abitacolo di Eddie Irvine

1/8 lembo di pelle rimosso da una vittima di Eddie Irvine

2/8 alettone anteriore di una Jordan

1/2 sterzo

1 lime

Servire con una spolverata di ghiaia di Le Mans.

AMBROSOLI

1/3 J&B

1/3 miele

1/3 fori d’entrata

Servire freddato.

NEGRONI SBAGLIATISSIMO

1/3 di birra IPA

1/3 di guardi che avevo ordinato un cocktail…

1/3 di qua c’è scritto birra

1/3 di scusi ma saprò cosa ho ordinato

1/3 di ok ma allora qua hanno sbagliato la comanda

1/3 eh oh

1/3 comunque scusi siamo a 7/3 e ora che Le arriva, il cocktail ormai è bello che strabordato, lo dico per Lei

1/3 allora che faccio, mi tengo la birra che non ho ordinato, scusi

1/3 no no gliela cambio

1/3 no no a ‘sto punto guardi, se è un fastidio…

1/3 no nessun fastidio

1/3 no perché mi sembrava…

1/3 no no Le sembrava male, Le assicuro

1/3 bene grazie

1/3 si figuri, arriviamo subito

1/3 (comunque qui non ho ancora visto fare uno scontrino…)

DIAGNOSI SBAGLIATA

1/3 sintomi ambigui, generici, riferibili a patologie molteplici

1/3 falso positivo

1/3 all’improvviso, un colpo di pistola, nel cuore della notte

1 vedova

2 orfani di padre

Servire in bicchierone tiki coloratissimo senza dimenticare il tipico ombrellino di carta.

BOETTCHER EXPERIENCE

⅓ grappa Tandorini

⅓ acido cloridrico

⅓ spray al peperoncino

Servire in un calice di cristallo per non sfigurare.