Conglomerandocene: Cocktails!

USTICA

1/2 Unicum

1/2 magnesia misurata Aromatic

1 manciata di sabbia

Sale marino sul bordo

MARCHISIO EXPERIENCE

¼ acqua di piscina a fagiolo modello Larry Flint

¼ cuvée Gran Riserva Anna Maria Clementi

1 mascherina tritata

¼ Amuchina

¼ lacrime di papà separati che non riescono a vedere i propri bimbi

Servire con rognoni trifolati e funghi trifoidali.

BRUSCA

1/5 acido citrico

4/5 Simmenthal

3/5 limoncello Eurospin

2/5 Ultradolce alle piante

7/5 panetto di Das

scorza di melone

menta pestata

dadi a sei facce

tordo

ghiaccio

FACCETTA NERA

5/7 vodka

2/7 kahlùa

Ghiaccio (3 cubetti)

Servire in un Fez.

ANAL HOLOCAUST (o ALEX MAGNI ON THE WATER)

⅓ Caffè Sport Borghetti

⅓ succo di prugna

⅓ crema di latte

Servito in bicchiere lowball, con una sigaretta come decorazione e una mutanda arrotolata ombrata di Terra d’Africa in infusione.

L’ENCICLOPEDICO

⅓ bevanda alcolica ottenuta per distillazione da mosti fermentati di uno o più cereali, e quindi invecchiata in botti di legno per un tempo non inferiore a 3 anni.

⅓ bevanda spiritosa dal gusto prevalentemente amaro, ottenuta per infusione e distillazione di erbe o radici in soluzione idroalcolica.

⅓ vino liquoroso aromatizzato, specialità piemontese delle province di Torino, Cuneo e Asti.

Servire in un recipiente di varie forme e dimensioni, per lo più di vetro o di cristallo (ma anche di metalli comuni o pregiati, di materie ceramiche, plastiche, di cartoncino impermeabilizzato) usato per bere e generalmente adatto a essere portato alla bocca con una mano sola, precedentemente colmato di prismi di acqua portata allo stato solido (pressione atmosferica: 1,01325 bar; temperatura: 0 °C). Guarnire con scorza di frutto caratterizzato dalla buccia di color giallo pallido, profumata, e dalla polpa giallognola, acidissima.

BURIONI DRY

⅓ soluzione fisiologica

⅓ acqua non potabile

⅓ spumante Mionetto secco

Ghiaccio spray

Vinacce

Guarnire con palline da tennis e una spruzzata di inibizioni.

L’ATTESA DEL PIACERE

⅗ Attesa

⅖ Piacere

Servire su cappella ringhiante.

VEGANI RAUS

¼ pastrami

¼ salami

¼ gin

¼ guarda, da fiorentino ti dico: se la bistecca non è alta ALMENO quanto l’attore Carlo Monni, per me non è una vera bistecca alla fiorentina, bensì è KARPATCHO.

Servire in un tumbler con un rivestimento di budello di salsiccia garfagnina.

CRACKED BLOODY MARY

⅕ vodka

⅖ succo di pomodoro Cirio

⅕ lacrime di Calisto Tanzi

⅕ tabasco

Servito da un Giuseppe Mussari che si dichiara del tutto estraneo ai fatti contestati nell’inchiesta su Antonveneta.

RESILIENZA

1/7 Sii come un girasole, cerca sempre la luce nella tua vita.

1/7 Io sono così: provo a chiarire una volta, due volte, tre volte… Poi non mi interessa più chiarire. I mandanti della strage rimarranno ignoti? Ok, pace.

1/7 Due pensieri complici… non hanno bisogno di letto per fare l’amore… Prendimi così: a scosciacapretta!

1/7 Non capirò mai come hanno fatto a piacermi certe persone in passato. Non mi drogavo neanche. (Tranne un po’ d’eroina di tanto in tanto, alle feste)

1/7 Ti devi incazzare, devi sbattere la verità in faccia alla gente, devi urlare, sfogarti. Devi dire tutto quello che pensi, non devi tenerti dentro tutto. Anzi, ti dico pure: pisciami addosso.

1/7 Non bisogna mai perdere la speranza, bisogna dare tempo al tempo e le cose andranno a posto da sole. Speriamo pure questo brutto carcinoma…

1/7 E poi ci sono quelli che nonostante le batoste della vita non hanno perso la qualità migliore: gli interni in pelle.

Servire in coppetta mestruale con twist di mela cotogna.

THE 20 KNIGHTS OF THE APOCALYPSE

1/20 status infelice de Labadessa

1/20 bacio non consenziente di Biancaneve

1/20 titolo “Il trionfo delle cicciottelle” sulla Nazione

1/20 like di Anastasio a Trump

1/20 video motivazionale di Urbano Cairo

1/20 Fognini che si dà del gay da solo

1/20 Gerry Scotti che fa gli occhi a mandorla

1/20 Michelle Hunziker che fa gli occhi a mandorla

1/20 calciatrice della Juve che fa gli occhi a mandorla

1/20 calciatore che non canta l’inno

1/20 tutorial per la spesa sexy a Detto Fatto

1/20 calciatore che non si inginocchia

1/20 Rula Jebreal che non va a Propaganda Live, perché è l’unica donna ospite

1/20 le pedine nere dei coltivatori in Puerto Rico

1/20 presunta pippata di coca di Damiano dei Måneskin

1/20 presentatrice francese che va via quando viene premiato Roman Polanski

1/20 gatto asiatico ne Gli Aristogatti

1/20 post di Marcell Jacobs che scrive “un trans”

1/20 cavi jack che non si chiamano più “maschio” e “femmina”

1/20 Roberto Angelini

***

I cocktails dell’estate 2020.