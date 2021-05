Conglomerandocene: Casa Coma_Cose 2

Milano, quartiere Maggiolina.

Pomeriggio uggioso di una piovigginosa domenica di aprile. Casa dei Coma Cose. Lei sonnacchiosa sul divano con tazza di infuso bollente, zenzero, limone e alcantara. Lui seduto al tavolo a lavoricchiare al computer (sta scrivendo una canzone sul tema della consapevolezza). In filodiffusione da un giradischi Phonola: La Buona Novella, di Fabrizio De André, che lei canticchia sensualmente indolente.

Anche questa volta abbiamo nascosto un piccolo registratore nella tisaniera. Ecco cosa ne è uscito.

Ore 14.48

Lei: “Ma gli occhi dei poveri piangono altrove ♫”

Lui: “Ah sì? Quindi sono venuti squisitamente per esib…”

Lei: “Non sono venuti a esibire un dolore ♫”.

Lui: “Ah ok, però conta che Ponzio Pilato è stato così bravo che…”

Lei: “Che alla via della croce ha proibito l’ingresso ♫”

Lui: “Non lo sapevo. Ma a chi l’ha proibito? A gente del cazzo, magari”

Lei: “A chi ti ama come se stesso ♫”

Lui: “Non ne azzecco una, amo”

Ore 15.22

Lui: “Amo, pensavo una roba…”

Lei: “Dimmi”

Lui: “Niente, pensavo che l’Italia è… non so…”

Lei: “Eh no, ora mi hai incuriosita!”

Lui: “Beh, prima di tutto è un paese…”

Lei: “E fin lì ci siamo”

Lui: “Ma è un paese… come dire… di musichette”

Lei: “Cioè cioè cioè? Intendi un paese allegro?”

Lui: “Apparentemente!”

Lei: “Ovvero?”

Lui: “È un paese di musichette, mentre fuori c’è…”

Lei: “Altra musica?”

Lui: “No”

Lei: “Cosa allora?”

Lui: “La morte”

Lei: “Bellissima. È tua?”

Lui: “Sì”

Ore 15.57

Lei: “Bah”

Lui: “Scusa?”

Lei: “No, stavo dicendo: BAH!”

Lui: “Ovvero?”

Lei: “Niente, pensavo di averle viste tutte col man spreading e invece…”

Lui: “E invece?”

Lei: “E invece c’è di peggio”

Lui: “Beh, c’è sempre di peggio”

Lei: “No, niente è peggio del cat calling”

Lui: “Cosa sarebbe?”

Lei: “In pratica è quando una donna passa per strada e le fischi”

Lui: “Le fischi? E con cosa?”

Lei: “Non so, con uno zufolo tirolese penso…”

Lui: “Poco credibile, quelli delle celebrazioni ufficiali del foklore tirolese costano un sacco”

Lei: “Amo, senti a me: nei mercatini natalizi di Innsbruck, di zufoli te ne danno due a cinque euro. Li possono comprare tutti”

Lui: “Porca puttana…”

Ore 16.13

Lei: “Potremmo chiedere un milione, anche due”

Lui: “Col rischio che la Polizia ci identifichi”

Lei: “Basta non fare fesserie”

Lui: “Hai finito?”

Lei: “Senti, non siamo nell’esercito”

Lui: “Il discorso è chiuso, non voglio sentire altro”

Lei: “Ok, ma c’è una cosa…”

Lui: “Parla”

Lei: “Stamattina Luca è salito a prendere un giocattolo e mi ha vista in faccia”

Lui: “Questo è un problema”

Ore 16.58

Lei: “Amo…”

Lui: “Dimmi”

Lei: “Ti ho tradito, cazzo”

Lui: “Ah”

Lei: “…”

Lui: “Possiamo spostarci a discuterne nel mio studio?”

Lei: “Ok”

Ore 16.59

Lui: “Allora, dicevi?

Lei: “Dicevo: ti ho tradito, cazzo”

Lui: “Ah”

Lei: “…”

Lui: “…”

Lei: “…”

Lui: “L’hai fatto per rabbia?”.

Lei: “Sì esatto, l’ho fatto per rabbia!!!”

Ore 17.10

Lei: “Scusami amo, hai visto la mia moleskine?”

Lui: “Scuse accettate”

Ore 17.24

Lei: “Amo, sincero: tu cosa ne pensi del politico Matteo Renzi?”

Lui: “Ma… sai… io… cioè… Renzi… cioè… il jobs… act… jobs act… per quanto…”

Lei: “No dai, dimmi seriamente. Qual è la tua opinione su di lui?”.

Lui: “Guarda… ti dico… alla Stazione Leopolda… le riforme… col fatto della devolution… per quanto…”

Lei: “Va beh, fanculo amo. Mi rispondi normale o no?”

Lui: “SONO STRAFATTO CAZZO!!!”

Ore 17.49

Lei: “Amo, ti va di giocare al gioco dei sinonimi? Il primo che si ferma ha perso”

Lui: “Ok!”

Lei: “Allora inizio io: morte!”

Lui: “Fammi pensare: non esistenza”

Lei: “Mmmhhh… annullamento”

Lui: “Fine… la morte è la fine”

Lei: “Il grande sonno… come quel film noir…”

Lui: “E allora ti dico come dice lo Sgargabonzi: caos indeterministico”

Lei: “Non ritorno”

Avincola: “Borghesia”

Ore 18.04

Lei: “Amo, ‘sti crostini so’ la droga!”

Lui: “SILENZIO STO FACENDO IL PUZZLE”

Lei: “Scusa, ti chiedo veramente scusa”

Ore 18.41

Lei: “Alla via della cro… ♫”

Lui: “Ha proibito d’ingresso!”

Lei: “Sapere i tuoi o… ♫”

Lui: “Bevuti dai cani!”.

Lei: “Non hanno n… ♫”

Lui: “Scintille di pena!”.

Lei: “Che a ste… ♫”

Lui: “Eppure ti stanno vicini!”.

Lei: “Traf… ♫”

Lui: “Gli spasimi di un redentore!”.

Lei: “FENOMENO!”

Ore 19.14

Lui: “È il professor Franco Tritto?

Professor Tritto: “Sì, chi parla?”

Lui: “Il dottor Nicolai”

Professor Tritto: “Chi Nicolai?”

Lui: “Mmmh… È lei il professor Franco Tritto?”

Professor Tritto: “Sì ma chi parla?”

Lui: “Brigate Rosse”

[to be continued…]

Leggi qui la prima parte.