Conglomerandocene: Canzoniere del contemporaneo

H.W.

cara lingua

italiana

hai creato parole stupende

glicine eccetera

eppure

nella tua onnipotenza

non hai saputo creare

una sola parola

che descriva

quello che provo

dopo

i recenti fatti

di harvey weinstin

rabbia

disgusto

ribrezzo

abominio

pozzanghere

cartacce per terra

oltretutto col cestino lì vicino

cosa ci voleva?

calzini

altre pozzanghere

no

è tutto troppo poco

indignazione

ecco

forse l’ho trovata

BIBBIANO

bambini che

non lo voglio dire

non lo voglio scrivere

altrimenti

mi farebbe paura rileggerlo

affidamenti “mariuoli”

mettiamola così

E SONO STATO GENEROSO

CON QUEI CRIMINALI

che a confronto

i ladri di titoli nobiliari

sono gente onesta

anche se

va detto

che un marchesato è un marchesato

ZEROCALCARE

cute designer

but also a cute screenwriter

creator of the armadillo in nature

the phonebook of the accollas

a puerp in da throttha

very gentle with the fans

available with publishers

absolutely respectful with luca raffaelli

he has a smile for everyone

with those felpine

with that fact of straight edge

but one day

in lucca comics

he told me clearly

“ale, depression is eating me from the inside like a dog”

e io: “ma come mai?”

e lui: “ma che cazzo ne so, amico…”

ESIGENZA TRAP

nonno nonno

se nonna adelaide

fosse na figa

te la chiavamo

te la fistiamo

glie regalamo lo sminuzzatore

e ce lo succhia per ore

ovviamente sto scherzando vecchio

ti voglio bene

e anzi ti dico

facciamo delle cene

dico sul serio

cerchiamo di organizzare molto molto molto presto delle cene

colla famiglia

e tutto

altra cosa

abbasso i compiti

(sbumballament level max)!

POLIAMORISTI

coppie

perché di fatto sono delle coppie

leggermente

frizzantine

situazioni

come dire

friccicarielle

“ah ma io…”

ah ma io il cazzo

un bel bacino qua

un bel bacino là

e bacio dopo bacio

puntini puntini

VIVISEZIONE

decine di animali

innocenti

uccisi

ogni giorno

per la vivisezione

e noi

ci siamo rotti il cavolo

da lì

la mia modesta proposta

usiamo i pedofili

per la sperimentazione

scimpanze

conigli

e topi pedofili

usiamoli per vedere

se trovano la cura

per i pedofili veri

tra cui

mio cognato

che sta tanto male

SATIRA

(dedicata a Daniele Luttazzi)

satira.

dice: cos’è la satira?

satira uguale tragedia

eh no, sulla tragedia non è il caso di riderne

eh ma io sento che la tragedia c’entra

eh ma da sola no, se no sarebbero equipollenti

hai ragione

e allora aggiungi un fattore dico io

per esempio?

per esempio vedi quella tragedia a distanza

tipo vermicino

tipo vermicino vista da una collina

col binocolo?

sì, tipo pacciani

eh ma io ancora la comicità non ce la vedo

ci vedo solo dolore, rabbia e tanta, tanta amarezza

eh hai ragione

allora prendi quella tragedia parecchio tempo dopo

tipo a distanza di tempo?

sì esatto

tipo la morte di scirea?

troppo presto

tipo balaklava vista oggi?

preciso

effettivamente ora è diverso

vedi?

anche per te è diverso?

sì

chiediamolo a un terzo

anche per lei è diverso, signore?

chi siete?

italia 7 gold

sì, anche per me è diverso

allora diciamolo tutti e tre insieme

satira uguale tragedia più tempo!

SFIGATI OUT OF HERE

adelaide ti amo tanto

ma prima rivolgo a loro il mio canto

sfigati dal cazzo

baciatemelo paonazzo

paonazzo per aver fistato

le vostre troie di stato

oggi faccio sessant’anni di matrimonio

mi è costato un patrimonio

ma mi trovo molto bene

addirittura facciamo delle cene

tipo che anche stasera

facciamo due o tre cene

e se poi dopo piove?

allora chiudiam tutto e poche scene!

ma adelaide torniamo a noi

ti ho comprato cento rose all’Interflora

ma il bacio coniugale voglio ora!

ELUANA

eluana

dolce eluana

tu che hai vissuto

per le firme altrui

tu che hai combattuto

per la tua dignità

tu che moristi

per la nostra libertà

in tutto questo sfarzo

qualcosina per la satira?

no

meno di zero

quasi per tigna

CATCALLING

fischettielli

clacsonii

complimenti un pochino

come dire

entranti

sganciati

come bombe al plutonio

sulla pinarella di cervia dei nostri tempi: le donne

non ultima

la splendida francesca fialdini

dalla pelle così porcellanata

che

a confronto

quella dell’agenda del monte dei paschi 2021

è una merda

PASOLINI

pierpaolo

tarassaco d’agosto in fiamme

solo

in mezzo

allo sterrato

delle nostre coscienze

ci hai voluto

bene

ci hai insegnato

l’amara differenza

fra sviluppo

e progresso

e soprattutto

hai fatto ai bambini

quello che moravia

faceva alla moglie

li hai fatti sorridere