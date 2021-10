Conglomerandocene: Canzoniere del contemporaneo, parte III

INNO ALLA SATIRA

satira satira

tu non sei le barzellette

tu colpisci i fascisti

i vegani e i testimoni

di geova

di geova

che ti vengono a suonare

la domenica mattina

che ti vengono a rompere (diciamolo)

la domenica mattina

e tu satira lo dici

con parole spesso forti

HATERS

benedetti ragazzi

leggermente “mariuoli”

una critica lì

una tiratina d’orecchi (ahia!) là

e i complimenti quando arrivano?

mai

difatti sono haters

brontoloni severoni

lo dico senza offesa

ma

almeno vi chiedo

di non usare parolacce

visto che leggono

anche bambini

stiamoci attenti tutti

mi ci metto anch’io

poi che c’entra

la parola fuori posto

può uscire

GAMBERALE RAP

(dedicata a Chiara Gamberale)

hai degli occhi molto belli

delle donne come te mi piacciono sempre le… PELLI!

scrivi molto bene

e io ho voglia di sfoderare il mio grandissimo… PELLI!

romanzi contro gli sfigati del cazzo

in questo mondo un po’… PAONAZZO!

mentre la gente cadon giù, tu PELLI, amore mio, tu PELLI!

PEPEPEPEPEPEPEPE-PELLI!

in questo mondo un po’ paonazzo eccetera

POESIA DEDICATA A BOKASSA IL PIU’ SPIETATO E SANGUINARIO DESPOTA DELLA STORIA MODERNA

che tu ci sia

nel mio domani

e se t’incontrerò

spero di sfiorare

le tue mani

BIMBI MALNATI

a quell’uomo che

mani sul vetro appannato

piange un figlio che già muore

seppure appena nato

potresti regalare

bistecchiera antiaderente (lato 28cm)

macchina per pane la fornarina termozeta

gelatiera girmi autorefrigerante 0,8 litri

cappuccinatore illy 1250 watt

guzzini g-plus spremiagrumi elettrico colore bianco

schienale massaggiatore imetec sensuij

offerta groupon cena avellino

smartbox scenari d’italia

ariete yogurella 612

pallone marrone

eppure

a lui

stanotte

non gliene importerebbe niente

LE BOTTE NO

(di Ermal Meta)

donna che nella notte

prendi i pugni fatti a bòtte

dì NO alla violenza sulle tue care

basta con le nottate amare

scegli la libertà

non esiste più l’assenza di libertà

vivi il tuo novembre speciale

lontano dal bene e dal male

oggi è la festa delle tue care

basta le ferite coi cerotti leccare

rompi un po’ gli schemi

sogna senza fremi(ti)

conquista la liber…ta-rie-tà!

ti amo

LA MORTE

morire

dormire

forse sognare?

no

l’ho detto prima

morire dormire

non ci vuole un genio

un genio

ha parlato montezemolo ha parlato

LUNA

luna

pallida luna eccetera

SOLDATI

(Poesia per Sarajevo)

a volte penso

che

noi stiamo come le foglie

almeno un po’

come foglie in autunno

sugli alberi

attaccate ai rami

appiccicate e avvinte

cangianti d’un cremisi nitor

noi

caduchi, appesi come foglie

provvisori,

fugaci, instabili

temporanei, transitori, momentanei

passeggeri, brevi

perituri

noi siamo come l’edera

dove si attacca muore

noi, precarie foglie

su rami soccombenti

a simboleggiare

la caducità stessa

di noi (purtroppo) soldati

appesi alla vita

come foglie a iniqui rami

una sorta

di metafora

vi spiace se intanto mangio

INNO ALLA SATIRA TOMO SECONDO

satira satira

nessuno ti dava due lire

eppure

grazie alle tue frecciate

stai cambiando un po’ le cose

in questo paese

peccato

perché a me piaceva