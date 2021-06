Conglomerandocene: Canzoniere del contemporaneo, parte II

DONNA

donna

essere sensazionale

ripeto

sensazionale

sarà una fissa mia

ma mi rimangono troppo bene

la pelle speciale

gli occhi che anticipano i sorrisi

quei capini che calano stanchi quando è sera

quelle ditine nervose che scartano i boeri

quel cappellaccio da pensionato

e poi i nomi

giulia stefania ludovica

ludovica un paio di coglioni

VILLAGGI TURISTICI

villaggi turistici

anche nei villaggi turistici si provano emozioni

certo, emozioni

ma sono emozioni di plastica

là dentro tutto è di plastica

finto fasullo artificiale

di plastica

SOLIDARIETÀ

popolazioni schiantate

nella povertà avviluppate

bambini che non ne parliamo

e allora

un soldino qui

un soldino lì

cercare di emancipare un attimo

la situazione

tutto qui

ACQUASCIVOLI

che bello “giostrare” sugli acquascivoli

tornare bambini

quando non avevamo responsabilità

se non quella di essere felici

quante emozioni sopra gli acquascivoli

allegria parsimonia cordoglio eccetera

solo cose positive a guazzo negli acquascivoli

ma se questi acquascivoli

sono dentro i villaggi

turistici

quelle emozioni diventano

emozioni di plastica

ELEONORA

per te

laverei nell’oceano

questo piattino

da caffè

per te

sposterei questa statuina

più in là

per te

colorerei di azzurro

questo tondo

per te

tutto questo

di più no

per una bella troia

invece

di più sì

e te lo ridico

col rischio di farti schifo

per te al massimo questo la statuina le cose per una bella troia molto molto di più

PARCHI ACQUATICI

emozioni di plastica

lo dico subito

non rischiate di trovarne

nei parchi acquatici

orche delfini granchi ammaestrati

domatori ad essi “ammainati”

non so se si può dire

grandi emozioni per tutti i bambini

e anche per i loro “babbini”

un’ondata di qua

un bel tricheco di là

ma se questi parchi acquatici

sono dentro ai villaggi

turistici

ecco che quelle emozioni

di colpo si fanno

emozioni di plastica

DIO

dio

personaggio di fantasia

te lo dico subito

se tu fossi esistito

non avresti

fatto morire

di una neoplasia

al sistema linfatico

mio figlio mimmo

cinque anni

davanti a

un tabaccaio impressionabile

ma

due metri più in là

DONNE

donne

creature meravigliose

innamorate della vita

madri mogli figlie

realizzate e belle

in carriera

Oko Nunokkio Perils Ociale

ma queste donne

queste stesse donne

quando incontrano

uomini di plastica

ecco che diventano

(purtroppo, aggiungerei)

donne ai margini

VOGLIA DI GRIDARE

sono stato il primo a dirlo

lo dissi

quando nessuno lo diceva

lo dissi

a costo di passare per pazzo

per un facinoroso

per un oligofrenico

lo dissi

mi presi botte

e sampietrini

lo dissi

fino a perdere la voce

in una stanza vuota

in un gruppo sparuto di sognatori

in piazza

con milioni di persone

lo dissi

e continuo a farlo

perché

non imparo mai dai miei errori

lo dissi

e lo ridico ancora

baluardo nazionale

di questa mia missione

con tanto di certificazione

FAO

(dimostrabile)

oggi e per sempre…

no tav

IL RE

sei un re

hai mille sudditi attorno

cortigiane che non vedono

l’ora di

lascio a voi immaginare cosa

tavole imbandite di astici

ripieni di

lascio a voi immaginare cosa

ma se all’apice della tua

gloria

scopri che il tuo regno

ha la forgia

di un villaggio turistico

ecco che la tua corona diventa

una corona di carta

DONNA TOMO SECONDO

donna

dolce tentazione

madida evasione

sapida ossessione

o nel caso di

imprenditrici edili

proprietaria d’un capannone