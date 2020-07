Conglomerandocene: 21 cose che non sai su Ennio Morricone

1. Il suo primo incontro con la musica fu quando per Natale ricevette in regalo una piccola pianola Antonelli. Aveva 62 anni.

2. È stato il primo chitarrista e membro fondatore dei B-52’s.

3. Uno dei segreti delle sue partiture era un coretto di quaranta castrati che si portava dietro ovunque, tenendoli in una vecchia scatola di fiammiferi.

4. È il protagonista di un cammeo mascherato in C’era una volta in America. Infatti, pur non venendo inquadrato, c’è lui alla guida del mezzo della nettezza urbana che – attenzione, spoiler – carica a bordo Max e per strapparlo al malaffare lo porta in un mondo fatato popolato solo da orsetti peluche.

5. Il suo gruppo preferito erano i Litfiba del periodo con Gianluigi “Cabo” Cavallo come frontman e per omaggiarli ha fatto in modo che molti bemolle delle sue composizioni suonassero esattamente come quelli dell’album Elettromacumba.

6. Amico fraterno di Piero Scaruffi, hanno legato – più di trent’anni fa – grazie all’antipatia che entrambi nutrivano nei confronti di Hamilton Santià del Mucchio.

7. Questa cosa che adesso agli aperitivi hanno tolto i buffet ma ti portano loro i piattini, l’ha definita “un crepuscolo senza ritorno”.

8. Ha recentemente dichiarato: “Ho sempre proposto i temi meno interessanti del mio repertorio a Tornatore. E quello subito: “Maestro, maestro…”. E me li prendeva tutti”.

9. Nel suo Billionaire, Flavio Briatore si è unito al cordoglio per la scomparsa del Maestro sciabolando una Mathusalem di Moët & Chandon in silenzio, a testa bassa.

10. In realtà il 6 luglio è morto anche l’attore Val Kilmer, ma non se n’è accorto nessuno.

11. Per la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, Tornatore è stato indeciso fino all’ultimo tra lui e dei giovanissimi Eiffel 65.

12. Grande perfezionista e tuttavia incline allo humour, talvolta si fermava in studio fino a tardi per riscrivere delle melodie, e quando la moglie la mattina gli portava il caffè e gli diceva: “A Ennio, c’hai ‘na faccia…” lui subito con la mano a cucchiaio: “Sì, se ce n’avevo due già stavo all’Università… sotto spirito!”

13. Ha composto il tema musicale dell’Ora esatta di Canale 5, una sera, tornando a casa ubriaco a cavallo di un piccolo struzzo.

14. Da quando ha scoperto che, la domenica dopo la scomparsa, la lega di Serie A avrebbe sostituito la sua O Generosa con un tema del Maestro Morricone, Giovanni Allevi si è lanciato dalle scale a corpo morto quasi nove volte, finendo sempre miracolosamente illeso.

15. Trovava che Giuseppe Verdi fosse “un pagliaccio sopravvalutato (a parte il Requiem)”. E Verdi, ribattendo in seduta medianica, lo ha definito “un montato. Sic et simpliciter, cari miei!”.

16. Durante le registrazioni della colonna sonora di C’era una volta il West distrusse un clavicembalo sotto lo sguardo attonito di Edda Dell’Orso e di tutta l’orchestra, perché pensava che dentro c’erano le liquirizie.

17. Con il collega violinista Uto Ughi ha collaborato per diversi anni al montaggio di una scarpiera STÄLL nella casa al mare di quest’ultimo a Zadina (Cesenatico).

18. Vittorio Sgarbi, esterno bastian contrario, ha espresso la sua scarsa stima per Morricone sbottando: “se lui era Maestro allora Luca Laurenti cos’è?”

19. Nonostante l’amicizia che li legava, fino alla fine ha pensato che il collega Luigi Nono fosse un sovrano.

20. Memorabile la sua ultima apparizione televisiva: durante il falò di confronto con la moglie Maria Adelaide sbottò urlando “amore ti amo, sei la cosa più importante della mia vita”, scoppiò quindi in un pianto disperato e infine, per sfogarsi, diede un calcio a un grosso pappagallo a rischio di estinzione (un kakapo).

21. Nei giorni immediatamente successivi alla sua presunta “scomparsa” è stato avvistato alle Hawaii insieme al re del rock Little Tony. Dice che hanno aperto un chioschetto e vendono ghiaccioli, frappè, succhini…