Altre 20 nuovissime domande a Silvio Berlusconi

Perché non si dimette da Presidente del Consiglio?

Lei ha versato ingenti somme di denaro pagando stabilmente magistrati perché compissero atti contrari ai loro doveri d’ufficio. La domanda è: si dice “denaro” o “danaro”?

Il libro sulla sua famiglia che spedì a tutti gli italiani, ci voleva tanto a farlo cartonato e non in brossura? Si sciupa meno quando ci appoggi sopra il mango a fettine o i mezzi cingolati. Comunque va bene anche in brossura.

È vero che lei è talmente ricco che, addirittura, ha la piscina?

Può essere che lei non si è ancora dimesso da Presidente del Consiglio perché non gliel’hanno mai chiesto con educazione?

La smette di uccidere o no?!

E’ vero che lei non vuole essere processato perché tocca alzarsi presto? Pigrone!

A pagina 31 del libro sulla sua famiglia che spedì a tutti gli italiani, c’è la foto di lei che si masturba vestito da druido. Cosa ne traggo?

Ora che le hanno approvato anche il lodo Alfano, le va una Schweppes?

Ma che te ne fai di tutti questi soldi? La fecola costa pochissimo.

Nelle registrazioni della D’Addario può essere che abbiano fatto imitare la sua voce a qualcuno di totalmente insospettabile? E ci pensi bene: esiste in natura qualcuno di più insospettabile di Alberto Brandi di Controcampo?

Lei è famoso per le sue barzellette sui pedofili. Complimenti.

Mi è stato detto che lei ha rubato la Mondadori a De Benedetti ed è scappato attraverso la scala antincendio. E’ vero?

Il pane lo prendi te?

Lei comprerebbe un preservativo usato da una persona come lei?

Per riconquistare l’amore e il rispetto di sua moglie Veronica ha provato coi Ferrero Rocher?

Lei dov’era quando Virginia Woolf si è “suicidata”?

Mi manda un po’ di merchandising del PDL? Non so, blocconote, lapis, biro…

Ma insomma questo Milan?

Si ricorda di quell’euroconvertitore che spedì anni fa a tutte le famiglie italiane? Purtroppo il mio sbagliava le equivalenze e la prima volta che l’ho usato ho pagato un chilo di lattuga duecentomila euro. Ho dovuto ipotecare la casa e ora sono in debito con due banche, uno strozzino albanese e un clown morboso. Mia moglie ha iniziato a prostituirsi e incassa qualcosa. Ma il suo cliente principale è mio figlio Loris quindi quei soldi che entrano escono subito. Ultimamente ho una protuberanza sotto lo sterno, tossisco sangue e ho perso 20 kg senza nemmeno accorgermene. Dovrei fare una TAC ma non posso pagarla. Tutto questo per il suo euroconvertitore dell’amore coi tastini tutti blu blu blu!