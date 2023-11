‘X2VR’ di Sfera è l’album più ascoltato al mondo su Spotify fra quelli usciti venerdì

All’inizio di ogni settimana Spotify pubblica varie classifiche tra cui la Top 10 Global Song Debuts e la Top 10 Global Album Debuts. Raccolgono rispettivamente le canzoni e gli album più ascoltati nelle prime 72 ore di pubblicazione fra quelli usciti il venerdì precedente – debut, quindi, non indica gli album di debutto, ma quelli appena usciti. E questo a livello globale, quindi non solo in Italia. Questa settimana, il primo posto della Top 10 Global Album Debuts (che non contiene, però, i dati provenienti dagli Stati Uniti) c’è un artista italiano, Sfera Ebbasta, che con X2VR si è aggiudicato il primo gradino del podio come debutto più ascoltato al mondo su Spotify nelle prime 72 ore di pubblicazione.

Le posizioni inferiori sono occupate da Arcángel con Sentimiento, Elegancia y Más Maldad, ENHYPEN (ORANGE BLOOD), la colonna sonora del nuovo capitolo degli Hunger Games, e Ozuna con Cosmo alle prime cinque posizioni.