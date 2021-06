Vinci Eolie Music Fest con Subsonica, Coma Cose, Dimartino e Colapesce e tanti altri

Immaginate di ascoltare i vostri artisti preferiti immersi nel panorama e nelle acque delle Isole Eolie. Ok, ora smettete di immaginarlo perché si può fare davvero. Parte infatti Eolie Music Fest, dal 21 al 30 giugno, appunto, nelle Isole Eolie.

Subsonica, Colapesce e Dimartino, Nu Guinea, Samuel e Bandakadabra, The Winstons, Negrita, Coma Cose, Fulminacci e tanti altri gli artisti che si esibiranno, in alcuni casi, su un caicco di 26 metri di fronte alle Eolie e con gli spettatori sulle barche. Insomma, qualcosa che non si vede tutti i giorni.

«La Regione Siciliana è in prima linea per la promozione delle nostre stupende isole minori, le quali sono minori solo per dimensioni, essendo straordinariamente uniche per la concentrazione di bellezze e peculiarità introvabili nel resto del mondo», ha dichiarato l’Assessore Manlio Messina che prosegue: «Sono molto felice di poter sostenere

concretamente l’Eolie Music Fest, poiché oltre alla grande qualità, testimoniata dalla direzione artistica di Samuel Romano e da tutti gli artisti coinvolti, è un vero e proprio inno alla felicità e alla rinascita, dopo un periodo molto difficile per tutti». Qui il sito ufficiale con tutte le info, ma c’è di più: Rolling Stone vi permette infatti di vincere i biglietti per il festival. Come?

Partecipando al contest Il posto più strano, qui il regolamento ufficiale.

Partecipare è semplicissimo: dal 22 al 28 giugno vi basterà pubblicare una IG story in cui raccontate in 15 secondi il posto più strano in cui avete assistito a un concerto. Ricordatevi di taggare @rollingstoneitalia, @eoliemusicfest e incrociare le dita. Ci vediamo lì!