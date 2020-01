U2, le foto dello storico concerto a Mumbai

Il concerto degli U2 al D.Y. Patil Stadium di Mumbai del 15 dicembre 2019 passerà alla storia per diverse ragioni. Non solo era la prima volta che la band suonava in India, ma lo show era anche la conclusione del Joshua Tree 2019 Tour, probabilmente l’ultima volta che la band suonerà l’album del 1987 dall’inizio alla fine.

Ross Stewart, il fotografo ufficiale della band (e nipote di Bono), ha documentato la serata da ogni angolazione possibile. Stewart viaggia in tour con il gruppo da cinque anni, e nessuno ha mai avuto così tanta libertà nel backstage dei loro concerti. Mentre la maggior parte dei fotografi possono scattare i primi tre brani in scaletta, generalmente sotto il palco o addirittura vicino al mixer del fonico di sala, Stewart era libero di girare in tutto lo stadio e di scattare in qualsiasi momento, dall’arrivo del gruppo fino al load-out di fine serata.

“Mi sento fortunato ogni sera, perché sono l’unica persona che può vedere lo show da tutti i punti di vista”, dice. “Vado dietro gli schermi, posso muovermi dove voglio e scattare da angoli incredibili. È per questo che negli ultimi cinque anni non mi sono annoiato nemmeno per un secondo”.

Steward ha condiviso le sue 12 foto preferite dal concerto di Mumbai, e potete vederle nella gallery in cima all’articolo.