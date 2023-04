Tutto quello che è successo tra Shakira e Gerard Piqué dall’annuncio della separazione

Chiamatela la battaglia di Shakira e Gerard Piqué. Le accuse di frode, le canzoni virali, i post criptici su Instagram: la popstar colombiana e l’ex calciatore dell’FC Barcelona sono stati sotto i riflettori per mesi con una separazione più pubblica che mai.

Si sono conosciuti nel 2010 sul set del videoclip di Waka Waka, la canzone che Shakira ha scritto per la Coppa del Mondo FIFA di quell’anno (Piqué appare nelle immagini) e hanno ufficializzato la loro relazione qualche tempo dopo. Hanno avuto il primo figlio, Milan, nel gennaio 2013 e il secondo, Sasha, nel 2014.

Ma nel giugno 2022, Shakira e Piqué si sono detti addio dopo 11 anni insieme. Da allora, è stato un vortice di titoli, interviste e canzoni in cima alle classifiche mentre la coppia affronta le conseguenze della rottura davanti a tutto il mondo. Ecco la cronaca di tutto ciò che è accaduto dall’annuncio della separazione.

Giugno 2022: Shakira e Piqué annunciano la loro separazione

Il 4 giugno 2022, giorni dopo che El Periodico aveva rivelato che Piqué non viveva più con Shakira e i loro figli, la coppia ha annunciato che la loro storia era arrivata al capolinea. “Ci dispiace confermare che ci stiamo separando”, hanno detto i due in una dichiarazione congiunta. “Chiediamo un po’ di privacy in questo momento per il bene dei nostri figli, che sono la nostra priorità. Grazie in anticipo per la comprensione e il rispetto”.

El Periodico sostiene che la separazione è arrivata dopo che Piqué sarebbe stato pizzicato a tradire Shakira.

Settembre 2022: Shakira definisce il periodo post-rottura la sua “ora più buia”

Diversi mesi dopo che la coppia ha confermato la separazione, Shakira è apparsa sulla copertina di Elle e ha raccontato la sua versione in seguito a quello che ha definito un “circo” di pettegolezzi. “Sono rimasta in silenzio e ho solo cercato di elaborare. È difficile parlarne, soprattutto perché sto ancora vivendo la rottura, sono sotto gli occhi del pubblico e la nostra non è una separazione normale”, ha detto alla rivista nel settembre 2022. “E allo stesso modo è stata dura non solo per me, ma anche per i miei figli. Incredibilmente difficile. Ho i paparazzi accampati fuori, davanti a casa mia, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E non c’è un posto dove posso nascondermi da loro con i miei figli, tranne che a casa mia”.

E ancora:”Ho cercato di nascondere la situazione con i miei ragazzi. Cerco di proteggerli, perché è la mia missione. Ma poi sentono cose a scuola dai loro amici o si imbattono in notizie sgradevoli online, e questo fa male”. Shakira ha anche rivelato che contemporaneamente suo padre era stato malato e ha descritto quel periodo come “una delle ore più difficili e buie della vita”.

Ottobre 2022: Shakira pubblica Monotonía con Ozuna

Shakira ha accennato alla fine della sua relazione con Piqué nel testo e nel video di Monotonía. Nella canzone, la popstar colombiana lamenta una storia d’amore che è diventata troppo di routine: “No fue culpa tuya/Ni tampoco mía/Fue culpa de la monotonía“, canta nel brano. (“Non è stata colpa tua né mia/È stata colpa della monotonia“.) Il video segue Shakira mentre cammina per la città alla ricerca del suo cuore (letteralmente), anche se la gente lo calpesta per strada. Leggi: cuore spezzato.

Novembre 2022: Shakira e Piqué raggiungono un accordo sulla custodia

Nel novembre 2022 la coppia ha detto a People di aver raggiunto un accordo di affidamento per Milan e Sasha: “Il nostro unico obiettivo è fornire ai nostri figli la massima sicurezza e protezione e sperare che possano continuare a vivere in un ambiente sicuro e tranquillo”, hanno dichiarato i due. “Siamo sicuri che rispetterete la loro privacy”.

Gennaio 2023: Shakira pubblica il singolo con Bizarrap che scala le classifiche e massacra Piqué

Nel gennaio 2023, Shakira ha battuto tutti i record, scalato le classifiche e preso di mira Piqué in BZRP Music Session #53 con il produttore argentino Bizarrap. “Una loba como yo no esta pa ‘tipos como tu (Una lupa come me non è per ragazzino come te)”, canta nel brano, facendo riferimento alla sua hit del 2009, She Wolf. “Non tornerò con te, nemmeno se piangi o se mi implori”, continua. “È chiaro che non è colpa mia se ti criticano. Faccio solo musica, scusa se ti tocca”. Si ferma sul finale, sottolineando con la voce “pique” nella parola spagnola “salpique” – un chiaro cenno al suo ex.

Fa anche riferimento a Clara Chia Marti, la donna con cui Piqué l’avrebbe tradita, dando risalto a “clara” nella parola “claramente“. “Ti auguro buona fortuna con la mia presunta sostituta/Non so nemmeno cosa ti sia successo”, canta nel brano, aggiungendo anche: “Molto tempo in palestra, ma anche il tuo cervello ha bisogno di un po’ di lavoro”.

Gennaio 2023: Piqué risponde a BZRP Music Session #53

Piqué ha fatto riferimento alla canzone durante uno streaming del suo podcast incentrato sulla Kings League, mostrando un orologio Casio al polso, in riferimento ai testi di Shakira. «Casio ci ha inviato degli orologi», ha raccontato. «Abbiamo raggiunto un accordo di sponsorizzazione con Casio. La Kings League ha stretto un accordo con Casio… dico sul serio!». Ad aprile, la canzone aveva più di 420 milioni di riproduzioni su YouTube, quasi 500 milioni di stream su Spotify e ha anche battuto 14 Guinness World Record.

Gennaio 2023: Piqué e Clara Chia Marti ufficializzano la loro storia

Non sono solo voci, è ufficiale. Due settimane dopo l’uscita di BZRP Music Session #53, Piqué e Clara Chia Marti hanno confermato di stare insieme dopo che il calciatore ha condiviso un selfie insieme a lei. A parte i post sulla sua avventura in Kings League, da allora lui è stato praticamente assente da Instagram.

Febbraio 2023: Shakira canta della nuova relazione di Piqué nella collaborazione con Karol G

Il mese successivo Shakira e Karol G hanno pubblicato l’attesa collaborazione TQG, in cui entrambi alludevano alle loro passate relazioni. Shakira menziona qualcuno che si è allontanato da lei, cantando: “Vederti con quella nuova mi ha fatto male/Ma sono già pronta per me stessa“.

“Ascoltando quella storia, sapendo qual era la sua situazione, TQG aveva molto senso”, ha detto Karol a Rolling Stone. “Le ho mandato il pezzo e lei l’ha adorato.”

Marzo 2023: Piqué rompe ufficialmente il silenzio: “Continuo a fare quello che voglio”

A marzo, Piqué ha ufficialmente rotto il silenzio in un’intervista completa con El Pais. Il calciatore ha dichiarato di non avere alcun interesse a “ripulire” la propria immagine e ha spiegato che avrebbe continuato a fare quello che gli pareva. “Continuo a fare quello che voglio. Il giorno in cui morirò, mi guarderò indietro e spero di aver sempre fatto quello che volevo. Voglio essere fedele a me stesso”. Ha aggiunto: “Ci sono stati cambiamenti nella mia vita e ho saputo tutelare la mia felicità”. (Ha anche sottolineato di essere “molto felice” in questo momento.) Piqué ha anche detto che voleva fare ciò che era meglio per i suoi figli: “Si tratta di proteggerli”, ha spiegato. “Questo è il lavoro di tutti i genitori. È il mio ruolo di padre”.

Marzo 2023: Shakira pubblica un selfie criptico, che secondo alcuni fa riferimento alla ragazza di Piqué

Shakira ha pubblicato un selfie con una didascalia criptica che recitava semplicemente “chiaroscuro”. I fan hanno subito iniziato a chiedersi se fosse un riferimento indiretto a Clara Chia Marti, notando che la parola in spagnolo è “claro-oscuro”.

Aprile 2023: Shakira conferma che sta andando via da Barcellona per trovare la “felicità” altrove

Mesi dopo che una fonte aveva detto a People che si sarebbe trasferita a Miami per stare più vicina alla sua famiglia, Shakira ha confermato che avrebbe lasciato Barcellona, dove era andata ad abitare per dare “stabilità” ai figli: “Ora stiamo cercando quella stabilità in un altro angolo del mondo accanto alla famiglia, agli amici e all’oceano”, ha scritto in una dichiarazione su Twitter il 2 aprile. “Oggi iniziamo un nuovo capitolo”. Shakira ha ringraziato chi ha “cavalcato le onde” con lei a Barcellona, la città dove dice di aver imparato che “l’amicizia dura più dell’amore”. “Grazie a tutti quelli che mi hanno tirato su di morale, asciugato le mie lacrime, ispirato e fatto crescere”, ha detto. “Grazie ai miei fan spagnoli che mi hanno sollevato con il loro amore e la loro lealtà”.

Aprile 2023: Piqué chiama i fan di Shakira “persone che non hanno una vita” – e lei risponde

Durante un’intervista per il podcast Jijantes di Gerard Romero all’inizio di aprile, Piqué apparentemente ha gettato ombra su Shakira e sui suoi fan, affermando che non gli importava cosa pensasse la gente di lui e sottolineando che la sua ex viene dall’America Latina. (Alcuni fan credono che il fatto che Piqué abbia ricordato il luogo di nascita di Shakira sia stato razzista e fuori luogo.) “La mia ex moglie è latinoamericana. Non avete idea di cosa mi scrivono sui social, ma non mi interessa. Zero. Non li conosco”, ha detto nel podcast, aprendosi sul contraccolpo che ha dovuto affrontare in seguito alla separazione. “Non hanno una vita, sono come robot”.

“Se ti preoccupi troppo dei commenti, sei morto”, ha aggiunto. “Sei morto”.

Shakira ha risposto con un breve messaggio su Twitter: “Sono orgogliosa di essere latinoamericana”. con tanto di emoji delle bandiere.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

Da Rolling Stone US