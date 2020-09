Su Twitter stanno massacrando ‘Ricordami’ di Tommaso Paradiso

Ieri sera Tommaso Paradiso aveva qualche chance d’accedere un giorno alla dignità se non proprio di venerato maestro, almeno di campione imbattuto del nostalgismo. Stamattina era già diventato solito stronzo (cit). Di mezzo c’è stata la pubblicazione di Ricordami, la sua quarta canzone solista, un pezzo leggero, rétro come sempre, spudoratamente piacione che l’ha portato in tendenza su Twitter. Non per i complimenti, ma per le critiche.

Tommaso Paradiso che immagina di essere in tendenza per la canzone per poi scoprire che tutti scrivono che son rimasti (nuovamente) delusi dall’ennesima cazzata scritta: pic.twitter.com/2fD6jSJyjX — Martina Holmes 🌌 (@daunasolaparte) September 2, 2020

Iniziano i primi paragoni: Umberto Tozzi, Gianni Togni, il sax di L’estate sta finendo, i Ricchi e Poveri di Mamma Maria.

L’ultima di Tommaso Paradiso un mix di Tozzi e dei Ricchi e Poveri in Mamma Maria. #tommasoparadiso — spaghettata 🍝🍷 (@Lasoralela) September 2, 2020

Verso le 10 di mattina s’affaccia su Twitter un dubbio: Ricordami non somiglia forse alla sigla di un vecchio cartone animato?

La nuova di Tommaso Paradiso è un misto tra occhi di gatto e mamamamaria — Arianna (@arianna_cosa) September 2, 2020

Qualcuno ha la risposta: la sigla è Quasi magia Johnny del 1989, cantata da Cristina D’Avena.

Tommaso Paradiso voleva scrive L’Estate Sta Finendo 2020 e j’è uscita È Quasi Magia Johnny, capita — ُ (@unuomopop) September 2, 2020

C’è anche un’altra scuola di pensiero: Tommy P ha peccato di presunzione e ora ne paga le conseguenze.

Tommaso Paradiso ha peccato di presunzione: la gente conosceva solo lui in quanto frontman e si è sentito più “forte” degli altri come se i meriti del successo del gruppo fossero solo suoi…ma ora che è rimasto solo ci stiamo accorgendo di quanto la band fosse fondamentale — Elle 🐍 (@nonsonomia) September 2, 2020

C’è chi lo dice in modo più schietto.

Tommaso Paradiso sta facendo uscire solo cagate dopo la rottura con i The Giornalisti — Laura🌙 (@lauraemme00) September 1, 2020

Ovviamente c’è chi pensa che gli ex godano della débâcle.

I Thegiornalisti che vedono tutte le critiche mosse al solitario Tommaso Paradiso pic.twitter.com/X6MeEJNHUg — Ludovica 🌸 (@ludovica_e_a) September 2, 2020

Oramai è un trend: Thegiornalisti > Tommaso Paradiso.

Look me rimanere delusa dal nuovo singolo di Tommaso Paradiso. RIDATEMI I THEGIORNALISTI. pic.twitter.com/xXnKpgkCnv — Adaline (@AdaRitorno) September 1, 2020

Ma ecco che s’avanza una tesi audace e controcorrente: Tommaso Paradiso non è mai stato granché.