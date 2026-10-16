Usare ‘Stairway to Heaven’ in un film era impossibile, poi è arrivata Greta Gerwig

Stairway to Heaven dei Led Zeppelin è uno dei pezzi più difficili della storia della musica da ottenere in licenza per un film o una serie, eppure appare del nuovo trailer del film di Greta Gerwig Narnia: Il nipote del mago, dall’11 febbraio al cinema. I tentativi di degni di nota di assicurarsela non sono mancati, ma per oltre mezzo secolo Jimmy Page e Robert Plant, che gestiscono direttamente i diritti editoriali delle loro canzoni, hanno custodito gelosamente il loro classico.

Per assicurarsi i diritti necessari a utilizzare la canzone nel trailer, Gerwig ha spiegato direttamente ai due quali sono i temi del film, come ha raccontato a Stephen Colbert. «Hanno colto il senso della storia e il suo lato drammatico… È una canzone epica. Parla delle due strade, quella del bene e quella del male… È una ricerca spirituale, un viaggio spirituale. Era perfetta per presentare il film al mondo».

Narnia: Il nipote del mago | Trailer ufficiale | Netflix Italia

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Non si sa che cosa di preciso abbia spinto Page e Plant a cambiare idea dopo tanti anni. Forse sono rimasti colpiti dalla passione e dalla visione di Gerwig, forse la loro posizione si è ammorbidita ora che il primo ha 82 anni e il secondo 78, e dopo aver dimostrato definitivamente quant’è speciale Stairway. Forse si sono resi conto che oggi molti ragazzi scoprono la musica del passato attraverso film e serie tv oppure amano semplicemente i classici della letteratura fantasy britannica. Del resto ai tempi hanno scritto canzoni ispirate alle opere di Tolkien, amico e contemporaneo dell’autore del ciclo delle Cronache di Narnia C. S. Lewis. O magari è stata loro offerta una montagna di soldi.

Chissà che cosa ne pensano i produttori di serie tv e registi cinematografici che in tutti questi anni hanno provato inultilmente ad assicurarsi i diritti di Straiway to Heaven. Ecco tre rifiuti memorabili e un paio di cusiosità sull’uso del pezzo in tv.