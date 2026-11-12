Sophia Stel ha registrato ‘The Greatest Album of All Time’ Non è un giudizio, ma il titolo del suo primo disco. Non un’affermazione arrogante, ma ironica. Più ambiziosa che sicura di sé, la canadese racconta come l’imbianchina di un tempo è diventata la cantante pop di cui tutti parlano 12 Novembre 2026 08:30

Il tempo è incerto all’Herbert Von King Park di Brooklyn e Sophia Stel ha bisogno di un accendino. Fuma sigarette canadesi. Mentre le passo un Bic azzurro, le definisce «più educate», proprio come il carattere cordiale dei suoi connazionali. È in città per fare interviste sul nuovo disco The Greatest Album of All Time. Ascoltarlo dà la sensazione di assistere alla trasformazione di una ragazzina timida che, di fronte al pubblico di un talent, trova finalmente il coraggio di sbocciare.

Musicista e produttrice canadese, Stel si è fatta conoscere nel 2024 con l’EP di debutto Object Permanence, ma fa musica da quando aveva 7 anni. Per molto tempo si è lasciata frenare dalla paura di condividere le sue cose. «È proprio da sfigati avere talmente tanta paura di quello che pensano gli altri da passare anni a fare musica senza mai pubblicarla, perché temi che non sia perfetta o qualcosa del genere». Pubblicare le prime canzoni l’ha aiutata a mettere la cosa in prospettiva: «Se pubblichi un EP di merda, non succede niente, sopravvivi».

A quanto pare non aveva nulla di cui preoccuparsi. Object Permanence ha conquistato un pubblico affezionato grazie all’incontro tra esposizione della vulnerabilità e sensibilità pop non scontata. Pezzi come You Could Hate Me e il singolo I’ll Take It mescolano l’electro-pop iperattivo dei primi anni ’10 con un senso per la melodia che rimanda sia alla malinconia di Future, sia al desiderio di abbandonarsi alla pista da ballo di Rihanna o allo strano guitar pop di ML Buch. Pubblicare le canzoni ha significato anche capire quando smettere di lavorarci su «e semplicemente provare a crederci». L’EP How to Win at Solitaire, uscito l’anno scorso, è il risultato del lavoro solitario fatto per anni. Mette assieme elettronica, trap, ambient, melodie appiccicose e un Auto-Tune quasi spettrale. Il merito di Stel sta nel riuscire a trasformare quelle influenze in un linguaggio in grado di esprimere sentimenti autentici.

Per anni Stel si è mantenuta facendo lavori che le lasciavano tempo per fare musica. Ha lavorato come giardiniera, barista e imbianchina, ma quando ha iniziato a guadagnare coi concerti ha via via mollato ogni altra occupazione, l’ultima delle quali è stata quella di imbianchina. «Ho cercato di organizzare la mia vita in modo da avere spazio per fare musica. Imbiancare case era il lavoro migliore, perché mi dava la possibilità di ascoltare degli audiolibri oppure non ascoltare niente e pennellare le pareti pensando alla musica, per poi tornare a casa e mettermi a farla, quella musica».

Si era rassegnata all’idea che quella sarebbe stata la sua vita. «Pensavo che avrei continuato a lavorare di giorno per fare musica una volta tornata a casa e mi andava bene così. Pensavo: sono fatta così».

Il titolo del nuovo album nasce da un’intervista rilasciata dopo il successo di How to Win at Solitaire. Aveva detto che, come tutti, anche lei voleva realizzare «the greatest album of all time», il più grande album di tutti i tempi. La frase è stata interpretata come una dichiarazione d’intenti, manco avesse annunciato che lo avrebbe fatto sul serio. Ha deciso di appropriarsi di quel titolo, cercando di usarlo come sfida per raggiungere un nuovo livello di sicurezza nei propri mezzi.

Dopo il successo dei primi due EP si è ritrovata alla settimana della moda di Parigi dell’anno scorso, prima ancora di aver ricevuto l’anticipo della casa discografica, alle prese con ambienti nei quali non si sentiva preparata a muoversi. «Pensavo: ho letteralmente un solo vestito, non sono pronta, non so come comportarmi. Mi sono detta: farò un album che mi consenta di avere il tipo di sicurezza che serve in certi ambienti. Penso che essere gentili e sicuri di sé sia il modo migliore di stare al mondo. Troppa insicurezza ti porta non solo a trattenerti, ma ti spinge anche a trattare male gli altri come modo per cercare di sentirti meglio con te stessa».

Sophia Stel - "Power" (Official Video)

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Nata a Victoria, nella British Columbia, Sophia Stel è cresciuta in una famiglia religiosa, terza di undici figli. Nella casa in cui è cresciuta c’era una regola: si poteva piangere, ma solo un bambino alla volta. Non che fosse una regola applicata alla lettera, ma i genitori cercavano di gestire una famiglia in cui il pianto di un figlio finiva per contagiare tutti gli altri. «A un certo punto in casa c’erano otto bambini sotto i 10 anni. Bastava che uno cominciasse a piangere e subito lo facevano anche gli altri per attirare l’attenzione».

Secondo Stel, quell’organizzazione familiare aiuta a spiegare il suo comportamento quando qualcuno si agita o si lascia sopraffare dalle emozioni: tende a diventare impassibile e a cercare una soluzione. Spesso mette i suoi sentimenti da parte. In Molly in the Club, uno dei pezzi del nuovo disco, invidia la capacità di un’altra persona di piangere. La produzione è quella di una hit pop allo stato puro, mentre le armonie eteree evocano la sensazione di quando l’ecstasy comincia a fare effetto.

L’ha scritta quando sentiva di aver ormai superato quasi del tutto la rottura sentimentale di cui canta. «Mi chiedevo perché fossi stata così male». Poco dopo la fine della relazione aveva preso dell’ecstasy e si era ritrovata a essere triste per quello che era successo, ma allo stesso tempo felice. Prima di arrivare alla canzone aveva provato a scriverne altre sulla rottura. «È come se cercassi di scrivere una canzone quando le cose sono appena successe e non le ho ancora capite, cosa che capita dopo sei mesi».

Stel mi racconta di essere di nuovo innamorata quando la sua attenzione viene catturata da una macchinina telecomandata. «Di chi è? Ne voglio una». Cerchiamo di capire chi la sta guidando e lei nota due bambini piccoli che reagiscono al passaggio della macchinina. «Ma che cosa dolce». Poi riprende il discorso da dove l’ha interrotto. «Comunque sì, adesso sono innamorata». Ha disposto i brani dell’album seguendo l’ordine in cui le sono successe le cose, anziché quello in cui li ha registrati. «All’inizio cerco di superare qualcosa, a metà disco mi innamoro di nuovo».

C’è dell’ironia nel fatto che uno dei momenti più tristi del disco sia Wedding Song, in cui Stel riflette sull’idea del matrimonio. «Ha a che fare con la mia esperienza personale di persona queer e con il fatto che la mia famiglia non mi accetta pienamente. Parla di accettare questa cosa, ma anche di accettare che, nonostante tutto, continuo a desiderarlo».

Scrivere l’ha aiutata ad affrontare conversazioni che trova difficile avere direttamente. «Ma ogni anno divento un po’ più brava a dire le cose direttamente alle persone, anziché limitarmi a farlo attraverso la musica ed è importante». Spesso comincia da qualche parola che le è rimasta in testa. «Mi capita di parlare con qualcuno, di sentirgli dire qualcosa di interessante o di notare che ha usato un’espressione buffa, e allora me la segno». Conserva quei frammenti finché non trova una base musicale alla quale si adattano.

Ha dovuto imparare a inserire quelle parole in una melodia. Attribuisce a Future il merito di averla aiutata a capire come fare. «Mi piace scrivere testi e voglio mettere tante parole nelle mie canzoni. Mi ha aiutata ascoltare molto Future, che ha svolte melodiche e flow interessanti. Credo che, come per osmosi, il fatto di essere una sua grande fan mi abbia permesso di capire meglio come farlo, da molti punti di vista».

Qualche giorno dopo, la festa di presentazione dell’album in un locale non lontano dal parco (tra il pubblico c’è anche Lorde) si chiude con una specie di karaoke improvvisato. Stel canta una serie di pezzi di Future sparati a tutto volume. E pensare che pochi giorni prima mi aveva detto di essere una tipa troppo nervosa per mettersi a fare karaoke in pubblico. «Ma devo essere io a sostenere la mia musica. Devo salire sul palco, cantarla e dimostrare che la amo: è la cosa più importante che posso fare quando mi esibisco dal vivo. E anche se mi fa sentire a disagio e magari sembro pure impacciata, ne vale la pena, perché amo farlo».

Sophia Stel - "Molly In The Club" (Official Video)

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Da Rolling Stone US.