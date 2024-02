Quindi Sanremo 2024 lo vincerà Geolier?

Quindi il Festival lo vincerà Geolier? È la domanda che si sono fatti in tanti stanotte non appena Amadeus e Lorella Cuccarini hanno comunicato che il rapper aveva vinto la serata delle cover fra le proteste del pubblico dell’Ariston e i tanti «Angelina Mango è stata derubata» sui social, per non dire di peggio.

Una cosa è certa: sia ieri con il medley, sia mercoledì quando ha interpretato il pezzo in gara I p’ me, tu p’ te con altri 14 concorrenti, Geolier è risultato primo in classifica. Ieri votavano tutte e tre le giurie (televoto con un peso del 34%, giuria delle radio per il 33%, giuria della sala stampa, tv e web per il rimanente 33%), mercoledì invece contavano con un peso ciascuno del 50% il televoto e la giuria delle radio, che quest’anno ha sostituito quella demoscopica e che, hanno fatto sapere in RAI, è al suo interno ponderata in base alla popolazione delle rispettive regioni (nel caso vi vengano dubbi sulla sovrarappresentazione di certe zone).

Se è vero che ieri sera gareggiavano le cover e non le canzoni in gara come stasera, è altrettanto vero che i votanti tendono comunque a premiare i propri preferiti, anche se fanno performance non eccellenti – e ieri sera, Angelina Mango ha sbaragliato tutti, arrivando però seconda. Per inciso, non c’è una giuria di qualità che, qualora fosse davvero di qualità ed equilibrata, potrebbe controbilanciare le votazioni. È una cosa voluta ed è una scelta in qualche modo figlia della vittoria di Mahmood su Ultimo nel 2019, trasformata in un caso politico e proiezione dello scontro élite-popolo ai tempi del governo gialloverde, ma anche della decisione di fare di Sanremo lo specchio dei gusti della nazione.

Non è dato sapere con certezza quanto mercoledì e venerdì Geolier sia stato premiato sia dal televoto, pare tantissimo ed è normale visto che il suo album Il coraggio dei bambini è stato il più ascoltato del 2023, e che certi artisti hanno la capacità di compattare la platea di votanti. La RAI non ha comunicato i dati, indiscrezioni dicono che i votanti per il rapper siano stati pari a quelli di tutti gli altri messi assieme. Se così fosse, sarebbe incredibile. Di certo, quando ha votato solo la giuria della sala stampa, tv e web, ovvero martedì quando si sono esibiti tutti e 30 i cantanti, Geolier non è rientrato neanche fra i primi cinque, a differenza di Angelina Mango e Annalisa che sembrano riscuotere consensi in tutte le giurie impegnate a Sanremo 2024 e che alla vigilia erano incluse nella lista dei favoriti.

Quindi vincerà Geolier? Dipende da vari fattori e dal meccanismo col quale viene decretato il vincitore (Sisal lo dà leggermente dietro ad Angelina Mango, che oggettivamente ha fatto sinora un Festival migliore: le scommesse su di lei vengono pagate 2, quelle su di lui 2,5).

Seguitemi perché non è facilissimo. Stasera, in apertura della finale, verrà comunicata per la prima volta nel corso del Festival la classifica di tutte e 30 le canzoni in gara. È determinata dalla somma delle classifiche delle quattro serate precedenti di cui sono state rese note solo le prime cinque posizioni. Diamo per scontato che Geolier sarà in alto avendo vinto due serate sulle tre nelle quali ha partecipato da concorrente.

A quel punto si risentiranno tutte le canzoni in gara che saranno votate dal solo pubblico attraverso il televoto: Geolier ha grandi chance di vincere, è evidente, e non c’è bisogno di retropensieri per dirlo. Ma sarebbe una vittoria momentanea. La media tra quest’ultimo voto popolare e i voti delle precedenti serate darà origine a una nuova, cruciale classifica. La vittoria finale se la giocheranno i cantanti presenti nella top 5 di questa nuova classifica, che sarà comunicata.

Sarà una vittoria momentanea, dicevo, perché a quel punto cambierà il meccanismo e il televoto continuerà a contare, sì, ma per un terzo (+1%). Per la prima volta si azzereranno tutte le classifiche precedenti. I cantanti della top 5 riproporranno le loro canzoni e si procederà a una nuova votazione che decreterà il vincitore di Sanremo 2024.

A quest’ultima, cruciale votazione parteciperanno tutte e tre le giurie che abbiamo visto in azione sinora: il pubblico con il televoto (con un peso del 34%), la giuria delle radio (33%), la giuria della sala stampa, tv e web (33%). Le prime due giurie messe assieme finora hanno premiato due volte su due Geolier. Difficile dire se quella della sala stampa che martedì non l’ha piazzato fra i primi cinque potrà influire sul risultato finale. Forse no: l’unica volta in cui le tre giurie si sono espresse unitamente, nella serata delle cover, Geolier ha comunque vinto.

È vero che in passato al Festival ci sono stati ribaltoni clamorosi, basti pensare al fatto che tutti davano per scontato che Chiamami per nome avrebbe trionfato nel 2021 grazie alla potenza social di Fedez, ma a questo punto, cari bookmaker, siete sicuri sicuri di dare Geolier a 2,5 e non a 2?