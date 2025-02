Perché si sta parlando di Tommy Cash, il rapper che rappresenterà l’Estonia all’Eurovision?

Negli ultimi giorni c’è stato un gran parlare dell’artista selezionato dall’Estonia per l’Eurovision 2025. Se per i più il nome di Tommy Cash non suonerà nessuna corda, i più attenti sanno che stiamo parlando di uno degli artisti più intriganti e folli del sottosuolo musicale europeo. E questo, in ottica Eurovision, potrebbe davvero essere un bel colpo (per lui, per la rassegna, per il pubblico a casa).

Tommy Cash è sulle scene da quasi 15 anni nonostante ne abbia appena 33. È un rapper (se vogliamo sintetizzare così) estone, arriva dalle periferie di Tallinn, e il suo nome è iniziato a girare nel mondo underground attorno al 2016 quando il suo brano Winaloto, anche grazie a un videoclip che mostra chiaramente l’estetica surreale dell’artista, è diventato virale grazie al suo mix di trap minimale, frasi nonsense e rap in inglese con smaccato accento est europeo. Di lui scrivevamo «quel bislacco provocatore che sta prendendo a calci il pop europeo»; ci avevamo visto lungo.

Sarà A. G. Cook (l’uomo dietro Brat di Charli XCX) a notarlo e prenderlo sotto le ali della Pc Music, l’etichetta cool del momento (siamo nel 2018), una fortunata unione che porta a quelli che ancora oggi sono i migliori pezzi del rapper: Pussy Money Weed, Little Molly, X-ray, dove la trap storta viene mischiata a hyperpop e eurodance. Uscirà anche un album, Yes, in cui parteciperanno anche Charli XCX, Caroline Polachek, Danny L Harle, Amnesia Scanner, Boyz Noyz e lo stilista Rick Owens. Da quel momento il confine tra Tommy Cash rapper e Tommy Cash artista visivo inizia a sciogliersi.

Dopo aver collaborato ancora con Charli XCX, Diplo, 100 gecs e Salvatore Ganacci, l’artista estone inizia a trovare una sua consacrazione nel mondo del fashion, ovviamente piegando la moda a proprio favore. Il suo profilo Instagram (ora seguito da 1 milione di persone) è un caleidoscopio di idee assurde che mischiano surrealismo e sessualità, citazionismo sfrenato e colpi di genio. La moda lo ama (da Maison Margiela a Balenciaga), e lui è celebre per presentarsi alle sfilate nei look più assurdi (tipo presentandosi vestito da letto). Tommy Cash ha capito l’importanza della memetica sì, ma in chiave artistica.

Ora Tommy Cash sarà all’Eurovision dopo la schiacciante vittoria (con l’83% dei voti) all’Eesti Laul in cui si è esibito con il brano Espresso macchiato, presentandosi sul palco con quattro ballerini vestiti da agenti della sicurezza. Il brano, come richiama il titolo, gioca con alcuni stereotipi italiani. Citiamo il ritornello: “Mi amore, mi amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore, por favore, espresso macchiato”. O passaggi come “Ciao bella, I’m Tomaso, addicted to tobacco / mi like mi coffè very importante” o “life is like spaghetti, it’s hard until you make it / no stresso, no stresso, no need to be depresso”.

Musicalmente il brano è una parodia (come di scuola Cash) tra il ritmo uplifting da Grande bellezza e l’Italia della pizza e mandolino. Non a caso, in questo stereotipo, Tommy Cash ha presentato il brano scegliendo un outfit che richiamasse all’eleganza italiana.

Vincerà? Perderà malamente? Poco importa. Sicuramente non ci farà annoiare, e visto la durata dell’Eurovision, questa è già una vittoria.