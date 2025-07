Ozzysmi: 17 perle di saggezza di Ozzy Osbourne

Lo sa bene chi ha visto Gli Osbourne in tv: Ozzy aveva un modo tutto suo di dire le cose. Scendendo dal palco dopo essersi esibito di fronte a 50 mila persone oppure seduto sul divano a bisticciare col telecomando, riusciva immancabilmente a tirar fuori una frase esilarante e sorprendentemente saggia.

È uno di motivi per cui all’inizio la famiglia ha rifiutato l’idea che Gli Osbourne fosse una sitcom sceneggiata, preferendo il formato del reality, un’idea geniale che ha cambiato per sempre le loro vite. Ma le telecamere di MTV hanno immortalato solo una parte delle perle di saggezza che Ozzy ci ha regalato nel corso degli anni. Eccone 17.

«Mi manda fuori di testa che quando hai finalmente imparato tutto dalla vita, è troppo tardi per metterlo in pratica. Dovrebbe essere il contrario. Dovremmo nascere con tutto questo buonsenso e tutta questa conoscenza, per poi diventare sempre più stupidi man mano che invecchiamo» (Rolling Stone).

«Una rockstar dovrebbe dire: “Portatemi il Vicodin!” o “Riempite la vasca da bagno con la Perrier!”. E invece eccomi qua con la merda di cane fino ai gomiti e urla e insulti nelle orecchie» (Rolling Stone).

«Il Viagra è perfetto come sonnifero. Quando lo prendo Sharon s’addormenta subito» (Guitar World).

«Io mi son dovuto fare l’antirabbica dopo aver morso la testa del pipistrello, ma lui si è dovuto fare l’antiozzyca» (Guardian).

«A volte essere Ozzy fa paura, ma poteva andarmi peggio, potevo essere Sting» (YouTube).

«Essere sobri su un tour bus è una cosa, essere ubriachi su un tour bus è un’altra» (Birmingham World).

«Adoro fare il pisolino nel pomeriggio. Ti svegli lucido e senza aver scopato la moglie di un altro» (Rolling Stone).

«Una volta Steve Jones dei Sex Pistols m’ha detto che odiava i Beatles. Per me è come dire che odi l’aria» (Rolling Stone).

«Sono la sensazione del momento, lo so. Sono la Roseanne Barr di quest’anno. So che prima o poi la bolla scoppierà e diventerò la notizia di ieri. Ma non lascerò che tutto questo intralci la mia musica. Posso ancora spaccare come un dannato» (Rolling Stone).

«Un momento eravamo un gruppo rock che si faceva di coca e un momento dopo eravamo un gruppo di coca che faceva rock» (Rolling Stone)

«Mio figlio Jack ogni tanto s’arrabbia. Un giorno m’ha detto: “Papà, c’è una bella differenza tra ridere con te e ridere di te”. Gli ho risposto che finché ridono non ha alcuna importanza» (Rolling Stone).

«Se dovessi accorgermi che questo show sta mandando a puttane la mia famiglia, se dovessi scoprire che mio figlio si sta facendo di crack, allora li manderei tutti a fare in culo. Non voglio essere il protagonista di uno show televisivo per poi dover seppellire due figli. La cosa più importante è l’amore per la famiglia. Li amo più della mia stessa vita» (Rolling Stone).

«Randy Rhoads era troppo giovane e troppo un bravo ragazzo per morire. Soli gli stronzi vivono fino a 199 anni» (Rolling Stone).

«Se morissi stanotte, domani i titoli sarebbero: “Ozzy Osbourne, l’uomo che ha morso la testa di un pipistrello, è morto nella sua stanza d’hotel…”. So che accadrà. Ma non ho rimpianti. Se non altro mi ricorderanno» (Rolling Stone).

«Odio gli aspirapolvere. Fanno un rumore nauseante del cazzo, come uno gnu morente trascinato su e giù per il corridoio» (Rolling Stone).

«Non riuscivamo nemmeno a scoreggiare e ricevevamo inviti per suonare a convegni di streghe e messe nere al cimitero di Highgate. Giuro che pensavo fosse uno scherzo. Eravamo l’ultima band hippie, ci interessava solo la pace» (Rolling Stone).

«Non faccio più parte della band per via delle differenze musicali. Loro erano quelli musicali, io quello differente» (Rockportraits).

Da Rolling Stone US.