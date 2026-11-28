Fino alle due di notte del 27 gennaio 1967 c’è la vita di Luigi Tenco, quella che è possibile documentare. Da quel momento in poi ci sono «le dichiarazioni di altri». È la «linea di demarcazione» che Michele Piacentini, da oltre quindici anni rappresentante della famiglia del cantautore, traccia in Luigi Tenco. Il ragazzo e la leggenda (Mondadori Electa), la biografia ufficiale che arriva a quasi dieci anni dal suo primo libro sul tema. Una scelta che si riflette anche nel linguaggio utilizzato dall’autore. In queste pagine, infatti, Tenco non è mai «suicida», ma «trovato privo di vita».

La novità più evidente del volume sono le centinaia di fotografie inedite provenienti dall’archivio di famiglia, custodito per sessant’anni dalla cognata Graziella (alcune le abbiamo pubblicate grazie alla gentile concessione di Piacentini). Così possiamo ammirare gli anni dell’infanzia in Piemonte, quelli trascorsi a Genova con gli amici, le esperienze sui set cinematografici, la casa di Recco, fino ai giorni di Sanremo, ricostruiti anche attraverso documenti, biglietti e appunti originali. Da queste immagini emerge un Luigi Tenco ancora sconosciuto: lo studente che si serve di tre pseudonimi per tenere nascosta alla famiglia la sua attività musicale, l’amico generoso fino all’imprudenza, l’artista disposto a rinunciare a ruoli e contratti pur di non fare qualcosa in cui non crede. E si scopre quanto fosse più esplicitamente politica la prima versione di Ciao amore, ciao rispetto a quella presentata al Festival.

Ma le parti più interessanti, per aggiungere tasselli alla leggenda di Tenco, sono le testimonianze raccolte negli anni da Piacentini. Come quella di Ettore Zeppegno, direttore artistico della RCA, al quale Tenco dà un passaggio dopo l’eliminazione da Sanremo, e che ricorda così il suo stato d’animo: «Era arrabbiato, non fuori di senno». Wilma Goich, sentita dall’autore nel 2026, esclude che la causa del gesto possa essere ricondotta al risultato della gara: «Certamente non è perché era passata Io, tu e le rose, anzi ci avrebbe riso». Bruno Gigliotti, fratello di Dalida, insiste invece su un aspetto del carattere del cantautore spesso trascurato: «Luigi era un buono! Nessuno lo dice mai!». Più inquietante è il ricordo di Paolo Dossena, al quale Tenco, durante le prove di quel pomeriggio, avrebbe rivolto una domanda: «Saresti così amico da metterti fra me e la pallottola di un mio nemico?».

A leggere le carte conservate dalla famiglia, quello che arriva a Sanremo è un ragazzo che ha già preso impegni e fatto progetti per i mesi successivi. Un elemento che, di per sé, non basta a escludere l’ipotesi del suicidio, ma che contribuisce a rendere più complesso il ritratto di Tenco nelle sue ultime settimane di vita. A quel periodo risalgono alcuni episodi che Piacentini mette in relazione con la decisione del cantautore di acquistare una pistola. «Anche la musica ha i suoi lati criminali», scrive l’autore.

In buona sostanza, nella biografia ufficiale sono contenuti elementi sufficienti per rimettere in discussione le conclusioni delle indagini? Non sembra. Larga parte delle incongruenze nei verbali era già evidenziata da Piacentini nel volume del 2017 e, in alcuni passaggi, l’autore fa riferimento a fonti che parlano per aver saputo da altri, rendendo difficile verificare quanto riportato. Il merito del libro, però, sta piuttosto nel ricordare quante domande, a distanza di sessant’anni, siano ancora rimaste senza una risposta convincente.

Dagli accertamenti che non furono effettuati alle discrepanze tra i rilievi e le fotografie, dalla tempistica con cui venne diffusa la notizia della morte agli oggetti la cui presenza non trova riscontro in tutti i rapporti. E poi la fretta di portare via il corpo, sulla quale il fratello Valentino si era fatto un’idea molto precisa: il nulla osta alla restituzione della salma «non era altro che la sopravvenuta impellenza di sbarazzarsi al più presto d’una salma che avrebbe gravemente “disturbato” il proseguimento del Festival». Nemmeno la riesumazione del 2006 ha sciolto tutti i dubbi: gli accertamenti hanno stabilito la compatibilità delle risultanze con l’ipotesi del suicidio, ma non la certezza.

C’è infine una testimonianza che lo stesso Valentino raccoglie nel 1991 da una donna che si presenta come l’ultima fidanzata di Luigi e alla quale, in seguito, finirà per non credere più. Quasi 25 anni dopo la sua morte gli racconta di una telefonata in cui il cantautore le avrebbe parlato di una lettera di denuncia, pronunciando queste parole: «Arriverò prima io di quella lettera». E il fratello annota, sconsolato: «Lui è morto venti minuti dopo e la lettera non è mai stata trovata».