Lo Sgarbonzi in BATTAGLIE DA CONDIVIDERE – 10 curiosità sui vegetariani

1. VOLEVO DIRE AI VEGETARIANI CHE SONO DEI COGLIONI SE PENSANO CHE ALL’INTERNO DEI POMODORI NON CI SONO I MAIALI.

2. I VERI VEGANI ADDIRITTURA SI RIFIUTANO DI MANGIARE LE SCIARPE PERCHE’ CHI PUO’ DIRLO CHE MAGARI ANNI PRIMA C’ERA APPOGGIATO SOPRA UN COBRA CHE PASSAVA DI LI’ IL COBRA SALMOIRAGHI.

3. VENGONO UCCISI PIÚ ANIMALI PER COLPA DEI VEGETARIANI IPOCRITI DEL CAVOLO CHE DI NOI CARNIVORI NON SAREBBE LA PRIMA VOLTA CHE SI SENTE DIRE DI UNA PANTERA CHE INCIAMPA IN UN’INSALATA COL TOFU E VA A SCHIANTARSI CONTRO I CHIODI ARRUGGINITI NOI CARNIVORI INVECE AL MASSIMO SI MANGIA UNA DUE BISTECCHE MA COSÍ TANTO PER RIDERE.

4. I VEGETARIANI E VEGANI DEL CAVOLO CHE TANTO BLATERANO DI “NATURA” DOVREBBERO SAPERE CHE LE COCCINELLE SE SOLO POTESSERO SE SOLO AVESSERO PIÚ ADDOMINALI ANDREBBERO NEI DESPAR A COMPRARE I CULI DI VALENTINA NAPPI E LE SPRITE E ALLORA DI COSA STIAMO PARLANDO?!?!

5. I VEGETARIANI E VEGANI DEL CAVOLO CHE DICONO CHE LA CARNE ROSSA PROVOCA IL CANCRO GRAZIE MILLE!!! E L’ACQUA È BAGNATA!!! MA SENZA IL CANCRO NON SARETE MAI UOMINI CON UNA STORIA DA RACCONTARE!!! IO OGGI SONO STATO AL REPARTO DI ONCOLOGIA IL TAFFERUGLIO.

6. NE HO CONOSCIUTI A CENTINAIA QUINDI SO DI COSA PARLO. I VEGETARIANI SONO QUELLI CHE ALLE CENE LI RICONOSCI SUBITO PERCHE’ SI SBRANANO 1 PORCHETTA INTERA DA SOLI, INGHIOTTISCONO I WURSTERINI WUBERONE, MANGIANO COL PANE LA LARDATA TOTALE E IL CONIGLIO COLLE COZZE. E POI DOPO SE GLIELO CHIEDI DICONO: “AH MA GUARDA CHE IO SBAGLI IO SONO PAOLO”. E ALLORA TU GIUSTAMENTE: “PAOLO?”. E ALLORA DI COSA CAZZO STIAMO PARLANDO?!?!

7. L’IPOCRISIA: I VEGETARIANI ROMPANO IL CAZZO E POI MANGIANO LE VERDURE PERO’ CI METTONO L’OLIO!!!!!!!!!

8. UMBERTO VERONESI NOTO VEGETARIANO DICE DI NON MANGIARE LE CASE POPOLARI PERCHE’ MAGARI CI SONO DEGLI ANZIANI CHIUSI IN BAGNO.

9. TUTTI QUESTI VEGETARIANI CHE SOSTENGONO CHE PER VIVERE BISOGNA MANGIARE MOLTI BOVINI PER ME NON SONO DEI VERI VEGETARIANI.

10. ALLA FACCIA DELLE IDEE MALATE DEI VEGANI DEL CAVOLO GUARDATE COSA MI SONO APPENA PAPPATO: BELLISSIMO PIATTO DI ZUCCHINI LESSI VOLEVATE MANGIARLI VOI VEGANI DEL CAVOLO EH? E INVECE LI HO MANGIATI IO IN MANIERA MMMOOOOLTO LIBIDINOSA ALLA FACCIACCIA VOSTRA E ORA GODO GODO GODO CHE VOI NON VE LI MANGIATE ALMENO QUESTI TRE ZUCCHINI (E SE LA BOFROST NE FARA’ ALTRI IN FUTURO SPERO DI ACCHIAPPARMELI PRIMA DI VOI) PICCOLO UMORISMO SUI VEGANI CHE ROMPONO LE SCATOLE PERCHE’ LE PERSONE NORMALI MANGIANO LE VERDURE E INVECE NO NON LE DEVONO MANGIARE PERCHE’ VORREBBERO MANGIARLE TUTTE LORO MA IO CARI MIEI MANGIO SOLO VERDURE E NON COME VOI CHE MANGIATE ANCHE LA FRUTTA, I LEGUMI, LE BIBITE GASSATE, IL COGNAC, IL LATTE, LE UOVA E TUTTI I DERIVATI DEGLI ANIMALI COME LA CARNE E IL PESCE QUINDI PENSO DI POTERMELO PERMETTERE E SAPETE CHE VI DICO SFIGATI? SCEGLIETEVI BATTAGLIE PIU’ IMPORTANTI NELLA VITA SENZA VENIRE A ROMPERE LE SCATOLE A QUELLI COME NOI MA SE MAI A CHI PER CIBARSI ACCETTA CHE VENGANO AMMAZZATI ANIMALI E PESCI E SAPETE PERCHE’ NON LO FATE? PERCHE’ DOVRESTE PRENDERVELA CON VOI STESSI QUELLE PERSONE SIETE VOI VEGANI DEL CAVOLO SBAFATORI DI BIGMAC RIPIENI DI MERDA PENSO CHE SE I MATTATOI AVESSERO LE PARETI DI VETRO ANDRESTE TUTTI IN GIRO A CAZZO IN TIRO BRUTTE MERDE SIFILITICHE IO INVECE QUANDO VEDO UN CONIGLIO NON PENSO A QUANTO E’ DOLCE MORBIDO COCCOLOSO MA PENSO A UN SUGOSO E BISUNTO PIATTO DI TAGLIATELLE AI FUNGHI DA DIVIDERMI CON LUI E POI ANDARCENE INSIEME A PARIGI SOGNI SOGNI SOGNI DEL CAZZO E INFATTI E’ UN PERIODO CHE SONO GIU’ E VOGLIO FARE UN APPELLO CONIGLIO LUCIANO TI PREGO TORNA TORNA TORNA IO CAMBIO TI GIURO CHE CAMBIO.