Laith Ashley è il co-protagonista del nuovo video di Taylor Swift e ancora non ci crede

Laith Ashley non ha dormitò granché nella notte tra giovedì e venerdì scorso, quando Taylor Swift ha pubblicato l’attesissimo video di Lavender Haze, il terzo tratto da Midnights. Anche se il video, dove Ashley veste i panni di una fiamma di Swift, è uscito verso le 21 ora di Los Angeles, lui è rimasto sveglio fino alle 5 del mattino, godendosi le manifestazioni d’affetto di amici, famigliari e milioni di Swifties.

Ashley è un fan della cantante dai tempi di 1989 ed essendo lui stesso uno Swiftie, era pronto a una risposta massiccia all’uscita di Lavender Haze. «Il telefono non ha smesso di vibrare un istante. È una cosa che ti travolge, ma è anche elettrizzante», spiega al telefono. «Le sono molto grato».

È stato chiamato a luglio per apparire nel video. L’entourage della cantante l’ha contattato per ingaggiarlo specificamente per quel ruolo. Gli è stato detto solamente che avrebbe impersonato l’uomo da cui Swift è attratta, senza fornire altri dettagli. Come molti altri fan, ha pensato che stesse lavorando a una delle sue Taylor’s Version e che il video fosse relativo a quel progetto.

I due si incontrati per la prima volta a letto, sul set. Swift gli ha fatto vedere l’auricolare che avrebbe indossato per tutto il tempo delle riprese in modo solo lei potesse ascoltare la canzone, così da mantenere il più stretto riserbo su Midnights fino al momento dell’annuncio, che sarebbe avvenuto a fine agosto. Ashley ha saputo il titolo dell’album e il suo concept quando l’ha scoperto il resto del mondo e ha capito di quale canzone fosse il video dove ha recitato quando è stato annunciato, la scorsa settimana.

«Cercavo di indovinare basandomi sui suoi video su TikTok della serie Midnights Mayhem», ricorda. Ha anche saputo che c’erano solo tre video quando Swift ha condiviso una preview dei vari visual poco prima dell’uscita di Midnights a ottobre.

Nonostante tutta questa segretezza, Ashley ha capito che lei si fidava di lui e si è sentito incluso sul set. Swift ha scritto il trattamento del video e lo ha diretto, impressionandolo per la capacità di tradurre in immagini quel che aveva in testa.

«Era concentrata, ma gentilissima. E con che sguardo intenso guardava i monitor. Sapeva precisamente quel che voleva». Ashley ha molto apprezzato il fatto che l’abbiano lasciato rivedere il girato sui monitor, insieme a lei: agli attori non accade spesso, sui set.



Ashley ha mantenuto il segreto per sei mesi. Solo il suo team e i suoi genitori sapevano che sarebbe uscito questo video. La cugina, che è una superfan di Swift, gli ha mandato un’infinità di messaggi in cui diceva quanto adorava Midnights e il video di Anti-Hero, senza notare che Ashley compariva brevemente nel teaser postato in ottobre. Vedere il cugino in Lavender Haze è stato un shock. «Mi ha mandato un messaggio tutto in caratteri maiuscoli: “MI SENTO RAGGIRATA”. Ovviamente scherzava».

È un momento importante per Ashley, ma anche per la comunità LGBTQ+. Avere un uomo trans che recita la parte della fiamma di una popstar internazionale in un video è un grande punto a favore, in un periodo di resistenze politiche negli Stati Uniti a dar voce alla comunità trans, a volte opprimendola.

«Lei sa bene di avere una grandissima risonanza e un’enorme platea», dice Ashley. «Scegliendomi per il ruolo mi ha dato modo di arrivare a molte di quelle persone. Significa tantissimo per me e, ne sono sicuro, anche per la comunità LGBTQ+».

Da Rolling Stone US.