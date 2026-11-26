Potrebbe sembrare una scelta alquanto strana, per un moderno batterista prog, mettersi a emulare Michael “Mike” Giles. Certo, In the Court of the Crimson King, il primo album dei King Crimson, è universalmente considerato un capolavoro, il disco che nel 1969 ha dato ufficialmente inizio alla stagione d’oro del progressive. Eppure, se si è cresciuti musicalmente con il prog metal e con quella particolare concezione del progressive che ha preso piede soprattutto dopo il successo dei Dream Theater, l’approccio di Giles alla batteria può apparire quasi alieno. Perché nel frattempo il progressive è cambiato. La sua accezione originaria, quella degli anni ’70, è stata in buona parte scavalcata dalla fusione con il metal che ha imposto un diverso modello strumentale. Non sono pochi i musicisti e gli ascoltatori che oggi identificano il prog proprio con questo linguaggio. Ne segue che molti batteristi hanno sposato un modo di suonare estremamente tecnico, con una precisione quasi chirurgica delle esecuzioni, spesso accompagnate da un click in cuffia per offrire una performance metronomica. Una batteria deve essere impeccabile, sempre in controllo, rigorosamente a tempo. Ecco, ascoltare il compianto Mike Giles significa entrare in un mondo completamente diverso.

Attenzione: Giles non era certo un batterista impreciso, né uno che non sapesse tenere il tempo, anzi. Semplicemente, il suo rapporto con il ritmo si muoveva su differenti coordinate rispetto a oggi. Non era un esecutore preoccupato di rispettare una griglia, era un fantasista, un musicista dotato di un’immaginazione straordinaria, profondamente influenzato dal jazz e dalla sua libertà espressiva. Prima di arrivare ai King Crimson a 28 anni si era fatto le ossa suonando in formazioni pop e rhythm and blues, in un’intensa attività musicale dal vivo lungo tutto il Regno Unito. Un apprendistato lontano dalle sofisticazioni del progressive, ma fondamentale per sviluppare quella capacità di ascoltare e reagire alla musica che sarebbe diventata una delle sue caratteristiche più riconoscibili. Nel 1967, insieme al fratello Peter e a Robert Fripp, aveva dato vita al trio Giles, Giles and Fripp, che nel 1968 ha pubblicato The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp, un intreccio di pop, psichedelia e jazz che conteneva già i semi di quello che sarebbe arrivato. Con l’ingresso di Ian McDonald e Greg Lake, e dopo l’uscita di Peter Giles, il progetto si è trasformato nei King Crimson. E qui la fantasia di Giles è esplosa definitivamente.

Bastano pochi secondi di 21st Century Schizoid Man per capire di che pasta fosse fatto questo batterista. L’attacco è travolgente, una dichiarazione di guerra sonora. Mike passa da una potenza hard rock, quando ancora il termine stava prendendo forma, a una sofisticazione ritmica fatta di tempi pari e dispari, accelerazioni, rullate, improvvisi cambi di accento, incastri con il basso di Greg Lake. Tutto si muove in una dimensione in cui la difficoltà tecnica non è mai fine a se stessa, ma diventa parte di un flusso musicale imprevedibile eppure magnificamente comunicativo. Ci sono passaggi che sembrano quasi impossibili da concepire ed eseguire, eppure non hanno nulla di freddamente dimostrativo, la batteria è potente, nervosa, irregolare, ma soprattutto viva. Quel brano farà storia per aver portato nel rock una concezione ritmica che univa una forza quasi brutale a una libertà fino ad allora raramente ascoltata con tale intensità e inventiva.

King Crimson - 21st Century Schizoid Man (Including "Mirrors")

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Ma sarebbe riduttivo fermarsi a 21st Century Schizoid Man. Per capire davvero la grandezza di Giles bisogna ascoltare Epitaph, The Court of the Crimson King, I Talk to the Wind e Moonchild. Qui la batteria diventa discreta, quasi sospesa, capace di intervenire con piccoli dettagli e assumere una funzione che va ben oltre quella puramente ritmica. Il tocco di Giles, in questi momenti, si fa melodico, si interfaccia con ogni strumento, ogni passaggio vocale, ogni sfumatura della composizione, per poi inserirsi nel punto esatto in cui può aggiungere qualcosa. Sa enfatizzare una parola del testo, sottolineare una frase di chitarra, incastrarsi nel gioco di tastiere e fiati. È come se ogni intervento fosse una risposta a qualcosa che sta accadendo intorno a lui.

Questa è forse la differenza più importante rispetto a una certa concezione moderna dello strumento. Il batterista non è un musicista che deve eseguire una parte, per quanto complessa, rimanendo concentrato sulla propria prestazione, è qualcuno che ascolta gli altri con grande attenzione, che interagisce con loro, che contribuisce a costruire un organismo musicale in cui ogni elemento è in comunicazione. Non c’è una batteria che accompagna e un gruppo che suona: c’è un dialogo continuo. Un dialogo che si può ascoltare anche in In the Wake of Poseidon, il secondo album dei King Crimson. Pur avendo lasciato la formazione, Giles, è tornato a suonare come session man nelle registrazioni del disco. E proprio nella parte conclusiva della title track offre una delle sue prove più impressionanti: una lunga successione di rullate che crescono insieme alla musica, accompagnandone il carattere maestoso e contribuendo in maniera decisiva alla sua intensità. È un’esplosione di energia che testimonia quanto la batteria stia raccontando qualcosa insieme agli altri strumenti. Che dire poi di Cat Food, dove il suo strumento si incastra con le texture acquatiche di Keith Tippett al piano, in una danza in cui prog, pop e jazz si armonizzano perfettamente?

La personalità di Giles emerge con forza anche in un disco che meriterebbe maggiore considerazione: McDonald and Giles, pubblicato nel 1970. Dopo aver lasciato i King Crimson, i due hanno proseguito insieme la loro avventura musicale, dando vita a un album che esplora territori in parte differenti rispetto al gruppo madre. E qui si scopre un altro volto di Mike, forse meno conosciuto ma altrettanto stimolante: quello di un batterista capace di muoversi in territori funky con una naturalezza irresistibile. Basta ascoltare Tomorrow’s People – The Children of Today o la travolgente Suite in C per rendersene conto. La batteria trascina gli strumenti, li spinge in avanti, crea un movimento sanguigno e coinvolgente. Anche quando vengono meno i continui cambi di tempo che caratterizzavano alcune delle composizioni crimsoniane, Giles continua a dimostrare una capacità straordinaria di costruire ritmo, dinamica e movimento.

King Crimson - In The Wake Of Poseidon (OFFICIAL)

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La sua carriera è preseguita attraverso collaborazioni e progetti personali. Ha suonato, tra gli altri, con Steve Winwood, Bryan Ferry, Kevin Ayers, Roger Glover, Leo Sayer e Anthony Phillips. Nel 2002 è tornato a confrontarsi con il repertorio dei primi King Crimson entrando nella 21st Century Schizoid Band, formazione che riuniva diversi musicisti legati alla storia della band originale. Ma il suo contributo fondamentale alla storia del rock rimane legato soprattutto ai lavori del 1969-70, influenzando diversi musicisti venuti dopo di lui: Bill Bruford, Phil Collins e Carl Palmer sono soltanto alcuni dei batteristi che hanno contribuito a sviluppare, ciascuno secondo la propria sensibilità, quella concezione dello strumento in cui la tecnica si mette al servizio della composizione e non viceversa. E anche in Italia possiamo ritrovare qualcosa di quella lezione nel drumming di Franz Di Cioccio, per esempio in Impressioni di settembre, che a tratti riprende paro paro alcune parti di The Court of the Crimson King.

Poi sono arrivati il punk, la disco music, il pop degli anni ’80, il metal e il prog metal, con le sue nuove esigenze e modelli. La batteria rock ha progressivamente assunto caratteristiche differenti e la digitalizzazione della musica ha contribuito a rendere sempre più centrale l’assoluta precisione esecutiva. Ma ascoltando Mike Giles viene spontaneo chiedersi cosa si sia perso lungo la strada. Perché la sua batteria non sembra mai interessata a dimostrare quanto sia a tempo, sembra piuttosto interessata a danzarvi intorno, a capire cosa sta succedendo nella musica e a trovare il modo migliore per parteciparvi. Giles poteva spostare un accento, dilatare una frase, anticipare un passaggio, lasciare respirare un momento o lanciarsi in una rullata apparentemente interminabile. Non era la precisione di un computer a guidarlo, ma un istinto musicale affinato attraverso anni di interazioni con altri musicisti. Era dotato di una sensibilità che gli permetteva di trasformare la batteria in uno strumento capace di raccontare, emozionare, dialogare.

È proprio questo che i batteristi di oggi, soprattutto quelli che si muovono nell’universo del progressive, dovrebbero riscoprire. Non necessariamente rinunciare alla tecnica, ma ricordarsi che la tecnica non è il fine. Che un tempo dispari non è automaticamente interessante perché difficile da eseguire, che una rullata non è bella soltanto perché è velocissima, che suonare maniacalmente a tempo non significa necessariamente offrire un buon servizio alla musica. Insomma, ogni tanto sarebbe il caso di mandare al diavolo il metronomo e tornare ad ascoltare quello che succede intorno. Tornare a suonare con il cuore, prima ancora che con il cervello.