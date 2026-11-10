Inaudito, forse inaudibile: è uscito il primo disco di Antonio Rezza

È uscito un album inaudito, forse inaudibile, senz’altro necessario. Provocatorio, impietoso e niente affatto incline ai compromessi, sonori e linguistici, è il primo attesissimo disco strumentale del più grande e controverso performer vivente: Antonio Rezza.

I più avventurosi e temerari tra gli ascoltatori riconosceranno echi di Beach Boys, Demetrio Stratos, Cathy Berberian e Diamanda Galás o si ritroveranno a muovere le chiappette trascinati dalle poliritmie irresistibili e dalle armonie gutturali prodotte dalle quattro ganasce del nostro. Quel che posso dirvi è che in questo panorama musicale tendenzialmente asfittico e modaiolo, troppo attento a tirarsi per bene la riga dei capelli dalla parte più armoniosa e imbellettare le parole perché fungano da gel e vadano a fissare l’acconciatura formale più che perfetta appena realizzata, la musica di uno che a compiacere il pubblico non solo è refrattario ma addirittura allergico suona come brezza fresca e purifica l’ambiente.

Potreste addirittura (è consiglio dell’autore medesimo, quindi vi inviterei a farlo) appoggiare questo splendido vinile sul piatto, calare la puntina e lasciare che la musica di Rezza si impossessi libera della sala, abbandonandola e approfittandone per uscire, sottraendovi all’ascolto. Vi donerebbe una straordinaria opportunità di libertà dal vostro ambiente domestico per circa 31 minuti, al termine dei quali potreste tornare in casa, nel silenzio consapevole, violato ma a voi ignoto seguito alla propagazione delle peripezie vocali di Antonio, pronti a riutilizzare il supporto vinilico quando sentirete nuovamente un desiderio inconfessabile di evasione.

Per chiudere vi consiglio caldamente l’acquisto dell’oggetto senza il quale non avreste mai accesso al QR code che consente la fruizione delle aberrazioni visive che l’autore ha filmato per accompagnare i brani del disco che a questo punto arrivo a definire pop, a suo personalissimo modo. Non esattamente easy listening, mettiamola così, ma schiettamente psichedelico negli effetti su corpo e mente, garantisco.

Chiude il lavoro una traccia per me imprescindibile, una gustosa parodia del classico melodista nostrano che penso stia creando non pochi imbarazzi al nuovo direttore artistico del Festivalone in Riviera di Ponente, seriamente tentato dal refrain accattivante e tormentoso di Autostrada. Buon ascolto.