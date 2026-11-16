Il caos meraviglioso di Shane MacGowan

Il funerale di Shane MacGowan è stato sia un addio a un musicista amatissimo, sia un concerto tributo spettacolare. Nick Cave ha cantato A Rainy Night in Soho dei Pogues, Glen Hansard e Lisa O’Neill hanno duettato in Fairytale of New York, i membri superstiti dei Pogues hanno intonato The Parting Glass, un pezzo folk irlandese che avevano inciso nel 1985. Celebrata nel dicembre 2023, la cerimonia ha reso omaggio al talento di un autore che ha lasciato in eredità soprattutto la capacità di rendere incredibilmente cool la musica folk irlandese. C’erano anche il presidente irlandese Michael D. Higgins, Bono, Bobby Gillespie dei Primal Scream, il politico irlandese Gerry Adams, Johnny Depp e Aidan Gillen di Game of Thrones.

Per Victoria Mary Clarke, vedova MacGowan, è stato un addio trascendentale. «Era come se fosse stato là a guardarci dall’alto e darci energia col suo sorriso», racconta collegata su Zoom dalla sua casa, in mezzo ai suoi dipinti. «Io l’ho sentita, mi sono alzata e ho ballato. E ho avuto la sensazione che anche lui stesse festeggiando».

È stata una grande emozione vedere gli amici del marito reinterpretarne le canzoni. «Ho pensato che mi sarebbe piaciuto conservare una testimonianza di quel momento». Le era piaciuto anche ascoltare altre versioni nel concerto tributo organizzato a New York nel 2024 e così ha contattato un po’ di artisti per capire quanti sarebbero stati disposti a contribuire con una cover a un album in omaggio a MacGowan. Alla fine ha raccolto materiale sufficiente per tre LP.

L’album si intitola 20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan e restituisce la gran varietà del suo repertorio. Dopo essersi fatto le ossa nei vicoli più bui di Londra durante il primo boom del punk, quando era il frontman dei Nips, MacGowan ha attinto alle melodie tradizionali irlandesi e alle ballate da music hall, infondendo loro lo spirito del punk prima con i Pogues e poi alla guida dei Popes. Con entrambi i gruppi alternava folk tradizionali e pezzi originali che riflettevano il suo amore in egual misura per la letteratura irlandese e i tin whistle.

Con un patrimonio di canzoni straordinarie tra cui scegliere, Clarke ha selezionato brani tratti da ogni fase della carriera di MacGowan e li ha affidati a gente che ne apprezza la visione. Jim Reid dei Jesus and Mary Chain ricorda la sorpresa provata la prima volta che ha ascoltato quella miscela di influenze: «A me sembrava musica punk. La sentivi e ti chiedevi: com’è che nessuno l’ha mai fatto prima?».

Ci sono musicisti che MacGowan ammirava, come Bruce Springsteen, Tom Waits e gli U2; gruppi che considerava suoi pari, tra cui i Mary Chain e i Primal Scream; e artisti più giovani, come i Libertines e Hozier, per i quali è stato un modello. I vecchi compagni dei Pogues hanno registrato una cover dei Nips per la raccolta. Clarke ha ricevuto contributi anche da Kingfishr e Amble, gruppi irlandesi che stanno cominciando a farsi conoscere, e da artisti apparentemente privi di legami con MacGowan come i giapponesi Pinch of Snuff. «Penso che gli sarebbe piaciuto tutto questo bailamme», dice Clarke. «Era un uomo pieno di contraddizioni: amava l’idea dell’uguaglianza, era un socialista, ma gli piaceva anche essere famoso ed essere considerato un genio».

Forse l’esempio più evidente del genio di MacGowan contenuto nella raccolta è The Body of an American, canzone scritta per l’album con cui i Pogues si sono affermati nel 1985, Rum Sodomy & the Lash. Il testo comincia come un’elegia per Big Jim Dwyer, un americano che voleva essere sepolto in Irlanda, “dove riposa il padre”. Dopo circa un minuto, però, la canzone si trasforma in una chiassosa veglia funebre irlandese, durante la quale gli irlandesi incaricati di seppellirlo bevono il suo whisky e brindano con sarcasmo a una sua celebre frase: “Sono un uomo nato libero negli Stati Uniti”. È un piccolo romanzo racchiuso in una canzone di meno di cinque minuti.

Dropkick Murphys - The Body of an American (Official Lyric Video)

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Nella versione contenuta in 20th Century Paddy, i Dropkick Murphys aggiungono un ulteriore livello di significato a The Body of an American. La suonano da anni e sono loro stessi irlandesi americani, “uomini nati liberi negli Stati Uniti”. «Mi piace il modo in cui la canzone tocca la storia americana e, in una certa misura, l’esperienza degli irlandesi americani», dice Ken Casey dei Dropkicks. «Volevamo fare una cover il più possibile fedele all’originale e rendere omaggio a MacGowan in quel modo».

Casey venera MacGowan e i Pogues hanno avuto un’influenza enorme su di lui. «Ero un ragazzino punk che cresceva nella Boston degli anni ’80 e quindi era come se quella band fosse stata creata in laboratorio apposta per me. Prendevano la musica che mi era stata praticamente imposta da bambino, la ribaltavano e mi facevano capire che poteva essere figa».

Casey ha visto vari concerti dei Pogues prima di avere l’occasione di diventare amico di MacGowan e cantare con lui. Ha potuto osservare da vicino quello che definisce il «bellissimo caos» che circondava il cantante quando i Dropkicks hanno accompagnato i Pogues nella loro reunion, in una serie di concerti natalizi nelle arene irlandesi e britanniche nel 2005. «Non sapevi mai dove fosse Shane, la band aspettava di salire sul palco, la situazione sembrava disfunzionale e caotica. Poi salivano sul palco e ogni sera, come per magia, tutto filava alla perfezione. È bello quando incontri i tuoi idoli e scopri che sono anche belle persone».

Clarke si è resa conto di quanto MacGowan fosse amato dal modo in cui gli artisti hanno accettato quasi immediatamente di partecipare all’album tributo. Springsteen, racconta, ha risposto subito con un «assolutamente sì». Quando MacGowan è morto, Springsteen ha chiamato Casey («Aveva già bevuto qualche Guinness») per ricordare insieme il cantautore. Per 20th Century Paddy, Springsteen ha registrato A Rainy Night in Soho.

Bruce Springsteen - A Rainy Night in Soho (Official Lyric Video)

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Anche gli U2 sono riusciti a ritagliarsi del tempo, durante le session del loro nuovo album, per incidere Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah dei Pogues. «Non credo che si rendessero conto di quanto Shane apprezzasse loro e loro musica, perché non glielo avrebbe mai detto in faccia. Spesso ascoltava di nascosto le loro canzoni».

Tra i contributi che secondo Clarke avrebbero fatto sorridere MacGowan ci sono la versione in stile Byrds di A Pair of Brown Eyes dei Pogues realizzata dai Primal Scream e l’interpretazione di Tom Creagh di Paddy Public Enemy No. 1 dei Popes. Creagh non è affatto un musicista, ma era un caro amico di MacGowan, e questo rende il suo contributo particolarmente significativo. Clarke è convinta che gli sarebbe piaciuta anche la versione dei Jesus and Mary Chain, che ha una storia particolare. Negli anni ’90 MacGowan aveva scritto I’ll Be Your Handbag per il gruppo scozzese, che però non era mai riuscito a inciderla. Alla fine MacGowan li ha preceduti, registrando il pezzo per The Snake, il suo primo album coi Popes. Ora i Mary Chain hanno finalmente pubblicato la loro versione.

«Nel demo inciso su un radioregistratore Shane cantava accompagnandosi con la chitarra acustica», ricorda Reid. «All’epoca non sembrava granché, anche perché non sono sicuro che fosse sobrio mentre la registrava. Forse è per questo che continuavamo ad accantonarla». MacGowan aveva poi inciso God Help Me con i Mary Chain per il loro album Stoned & Dethroned. Reid ricorda quella session come «una storia a sé», visto che MacGowan non era sobrio.

«Non lo conoscevamo così bene», dice Reid. «A parte il fatto che aveva cantato in un disco dei Mary Chain, capitava di incontrarlo a qualche concerto o in giro per Londra e finivamo per bere insieme. Shane era esattamente come tutti lo ricordano. Beveva molto, prendeva molte droghe, gli piaceva sballarsi. Anche noi, in una certa misura, eravamo così, ma lui aveva proprio la passione per gli eccessi». Ma per Reid non sono gli eccessi a definire MacGowan. «Sono la cosa meno importante. Scriveva grandi canzoni, faceva grande musica ed era un personaggio imprevedibile. E nella musica non se ne incontrano abbastanza».

The Jesus And Mary Chain - I'll Be Your Handbag (Official Audio)

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Clarke racconta che Nick Cave è stato l’unico artista ad avere declinato l’invito, nonostante inizialmente avesse accettato, si fosse esibito al funerale e avesse già registrato con MacGowan What a Wonderful World. «All’inizio aveva detto di sì, poi ha cambiato idea e ha detto che aveva deciso di non amare i tributi e di non voler partecipare. Ha anche detto che, quando morirà, vuole assicurarsi che non venga realizzato nessun album tributo in suo onore» (Cave non ha risposto alla richiesta di un commento).

Ciò che ha colpito maggiormente Clarke è stata la facilità con cui ha messo insieme l’album: ci sono state poche sovrapposizioni tra le canzoni preferite dagli artisti, anche se c’è stata qualche disputa su chi avrebbe inciso A Pair of Brown Eyes e The Broad Majestic Shannon. Clarke pensava che tutti avrebbero fatto a gara per registrare Fairytale of New York, essendo il pezzo più famoso dei Pogues, che racconta di due ubriaconi che passano il Natale in cella. «Forse ne erano intimoriti e pensavano che sarebbero stati giudicati, come succede. Ma Hozier era entusiasta all’idea e ha fatto un bel lavoro con Jessie Buckley».

I dublinesi Murder Capital hanno invece chiesto di reinterpretare una canzone che Clarke non aveva nemmeno preso in considerazione: The Song With No Name, una ballata dalla melodia dolce contenuta in The Snake. MacGowan l’aveva scritta per chiedere scusa a Clarke per averla data per scontata. “Sono stato brutale, sono stato insensibile / Sono stato crudele, sono stato arrogante”, cantava accompagnato da chitarre acustiche e tin whistle, “non mi è mai importato nulla della bellezza che ho distrutto”. La melodia proveniva da un’antica canzone folk irlandese, The Homes of Donegal.

«È una canzone molto personale per me», dice Clarke. «Shane l’ha scritta dopo una nostra crisi. Ho chiesto ai Murder Capital perché la amassero e loro mi hanno risposto che sentono l’emozione che c’è dietro. Wow, mi sembrava che fosse stata scritta apposta per me, non riuscivo a capire come potesse significare qualcosa anche per gli altri».

«È stato soprattutto il testo a colpirci: è incredibilmente crudo», racconta James McGovern dei Murder Capital. «Arriva dove una canzone può spingersi, ma spesso gli autori non hanno il coraggio di farlo. In quel pezzo ci si confronta col proprio lato oscuro e si riconosce l’amore come unica cosa che conta nella vita, una volta che la sopravvivenza è garantita naturalmente».

La loro versione elimina tutti gli strumenti tradizionali e affida a McGovern il compito di cantare le parole di MacGowan su un tappeto di rumori, feedback e chitarra acustica, riducendo la canzone alla sua essenza. Ellie Rowsell dei Wolf Alice ha aggiunto delle seconde voci, rendendo l’atmosfera spettrale. «Shane sapeva guardare le cose da ogni possibile angolazione e riusciva a esprimersi con grande intensità, le parole gli uscivano di getto», dice McGovern. «A volte penso a lui mentre scrivo e mi ricordo che devo sempre avere il coraggio di dire ciò che mi mette a nudo, senza lasciarmi frenare dalla paura».

A Clarke piace che le 36 canzoni compongano una sorta di mosaico della scrittura di MacGowan visto che attraversano stati d’animo e periodi diversi. «Sono rappresentati tutti i diversi aspetti della sua scrittura. Ci sono tantissime atmosfere differenti. In momenti diversi era sotto l’effetto di droghe diverse e scriveva cose diverse. Il periodo di Summer in Siam corrispondeva a una fase in cui era molto rilassato, sotto l’effetto dell’eroina, in Thailandia. Poi c’è Dark Streets of London, che invece è dei primi anni ’80, quando a Londra c’era soprattutto l’alcol».

Una delle sue preferite è proprio Summer in Siam fatta da Tom Waits. «Sembra una sua canzone». Nell’originale MacGowan canta con voce roca, quasi ringhiando “tutto quello che so è che io sono”, un verso che sembra perfetto per Waits, che fin dagli anni ’90 ha elogiato in diverse interviste il talento d’autore di MacGowan. La canzone era nell’album dei Pogues del 1990 Hell’s Ditch. Il testo è semplice e suggestivo, una celebrazione dell’estate nel regno del Sud-est asiatico che nel 1939 ha cambiato nome diventando Thailandia, e della sua “Luna piena di arcobaleni”.

Quando gli è stato chiesto perché ha accettato di partecipare alla raccolta, Waits ha risposto con una sorta di poesia in prosa che evoca perfettamente lo spirito di MacGowan: «Con le parole e la musica, se le parole dicono troppo, la melodia finisce sepolta o soffocata… troppo pane e poco burro… Shane sapeva che il linguaggio è musica… La voce è musica… Gli strumenti sono musica… e anche… gli strumenti sono linguaggio… La voce è linguaggio… La musica è linguaggio».

«Può cantare di un pozzo e io sono sicuro di finirci dentro… può cantare del muro di una fabbrica e io sono lì, stanco, appoggiato e intento a corteggiare la ragazza che tira una boccata dalla mia sigaretta. E può cantare di una battaglia, e alla fine della canzone avrò la testa insanguinata e fasciata…».

«Le sue canzoni vengono dalla terra, dal vento, dagli uccelli e dalle api, da chi se n’è andato e sarebbe stato dimenticato se non fosse stato per le sue canzoni».

Da Rolling Stone US.