Inizia con una chitarra funk e un ritmo rock’n’roll. Dopo una trentina di secondi un coro intona un’armonia sulla pace. A quel punto emerge una voce solista, nitida e cristallina: “Dovreste vedere che mondo meraviglioso, meraviglioso sarebbe / Dobbiamo convivere tutti assieme”. È una cover di buon gusto di People Got to Be Free, il pezzo del 1968 dei Rascals e c’è un particolare che salta subito all’orecchio: quella voce è stranamente familiare specialmente nel registro più alto. Ma non è che si tratta di…?

Probabilmente non avete mai ascoltato questo pezzo, né gli altri sei che si ritiene siano stati registrati ai Crystal Sound Recording Studios di Los Angeles nel 1976. Effettivamente quasi nessuno li ha sentiti, non sono stati pubblicati come singoli, né inclusi in album ufficiali di rarità, eppure la voce principale sembra inequivocabilmente quella di Michael Jackson, mentre i coristi sembrano essere i suoi fratelli Jackie, Marlon, Tito e Randy, reduci dalla straordinaria serie di successi dei Jackson 5 per la Motown.

Secondo i produttori Susan Michelson e Alex Cyrell, coppia sul lavoro e nella vita che ci ha fatto ascoltare queste canzoni, le registrazioni risalgono a una fase misteriosa nella carriera dei Jackson. Michael, allora diciassettenne, stava passando dall’essere il cantante del periodo Motown alla popstar di Billie Jean. Improvvisa e gioca con la voce anche in Sweet Music, nella ballata Blues Away (finita in una versione differente su un album ufficiale), nel pezzo rock con tanto di chitarre wah-wah Disco Kids, in una versione blues di We’re All Alone di Boz Scaggs che all’epoca non era ancora stata pubblicata, nella romantica e sussurrata Goodness Knows e nel boogie per pianoforte mid-tempo Gimme What I Need.

Richard Lecocq, biografo di Jackson con base a Parigi e co-autore di Michael Jackson: All the Songs: The Story Behind Every Track, è incredulo. «Mi interesserebbe moltissimo ascoltarli», dice. Alcuni musicisti veterani di Los Angeles,che secondo i crediti hanno partecipato alle session, sembrano confusi. «Nel 1976? Ossignore», dice il bassista Nate Watts, che ammette di ricordare giusto qualche dettaglio. Prima di morire ad aprile il batterista James Gadson aveva raccontato in un’intervista che «ho probabilmente partecipato alle session, ma non so che fine abbiano fatto».

Possibile? Sono davvero registrazioni perdute, inedite, mai annunciate e quasi del tutto sconosciute pur essendoci dentro il re del pop? La storia dei Jackson è stata studiata, raccontata, esaminata e analizzata per decenni. Se questi brani fossero autentici, che cosa aggiungerebbero alla nostra comprensione di quella storia? E perché nessuno ne ha parlato prima d’ora?

Nel 1976 Michael Jackson si trovava in una fase di passaggio tra due momenti della sua carriera da superstar. Lui e i fratelli avevano appena chiuso l’avventura dei Jackson 5, i ragazzini del bubblegum soul dietro successi Motown come ABC, I Want You Back, I’ll Be There e The Love You Save. Il loro manager e patriarca della famiglia Joseph Jackson voleva che i figli scrivessero e producessero sempre più la loro musica, assicurandosi così una fetta consistente dei diritti editoriali. Una scelta destinata a rivelarsi azzeccata visto che Michael stava diventando un autore di talento e nel giro di pochi anni avrebbe scritto classici come Don’t Stop ’Til You Get Enough e Billie Jean.

Nel marzo del 1976 i Jackson 5 hanno lasciato la Motown. L’etichetta però deteneva i diritti sul nome Jackson 5 e quindi da quel momento i fratelli si sono fatti chiamare Jacksons e hanno firmato con la Epic, all’epoca divisione della CBS. Non era affatto scontato che avrebbero avuto successo. Il loro ultimo singolo entrato nella Top 10 era Dancing Machine del 1974 e i discografici erano scettici circa le chance gli ex ragazzini prodigio riuscussero a diventare un fenomeno anche da adulti.

Walter Yetnikoff, presidente della CBS, aveva assistito nel 1975 a un concerto dei Jacksons al Westbury Music Fair di Long Island, New York, e lo aveva giudicato «tutt’altro che spettacolare», come scrive nell’autobiografia. Era rimasto poco impressionato anche quando Michael aveva cantato Ben. Alla fine, però, si era lasciato convincere a mettere il gruppo sotto contratto da due collaboratori più entusiasti di lui, Ron Alexenburg e Steve Popovich, responsabili della promozione per la Epic. Ok, Michael aveva cantato di un topo morto, diceva Popovich, ma «Ben è stato un successo clamoroso, fidati, guadagneremo col gruppo».

I Jacksons erano determinati a dimostrare di non essere una boy band sul viale del tramonto. Alexenburg e Popovich hanno fatto il possibile per aiutarli. Per realizzare il primo album della nuova formazione, Alexenburg ha contattato i produttori Kenny Gamble e Leon Huff. A capo della Philadelphia International Records, avevano trasformato in star artisti fino ad allora poco conosciuti come Harold Melvin and the Blue Notes e gli O’Jays. Huff scriveva le musiche, Gamble i testi e insieme avevano dato vita a uno stile soul ricco e orchestrale, anello di congiunzione tra l’era della Motown e quella della disco.

Con loro, Michael, Jackie, Tito, Marlon e Randy (che in quel periodo aveva temporaneamente preso il posto di Jermaine, rimasto fedele alla Motown) hanno prodotto The Jacksons, un disco dalla produzione levigata e moderatamente funk incentrato soprattutto sul ballo e sul divertimento, in particolare nellla hit Enjoy Yourself. A renderlo particolarmente interessante sono gli acuti di Michael e i suoi «oh, yeah», destinati a diventare un tratto distintivo del suo stile vocale.

«Ci siamo trovati subito in sintonia. Ci hanno capiti immediatamente», ricorda Jackie Jackson parlando di Gamble e Huff. «Il nostro sound è cambiato parecchio: siamo passati da un suono giovane a uno più maturo, da adulti». The Jacksons ha conquistato il disco d’oro ed è entrato nei primi 10 della classifica soul di Billboard.

The Jacksons - Enjoy Yourself (Official Video)

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Prima di quell’album potrebbe esserci stato un ulteriore passaggio evolutivo, finora sfuggito agli storici dei Jacksons: le misteriose session ai Crystal Sound, risalenti ai primi mesi del 1976. Secondo diverse fonti, il produttore di quelle registrazioni era Bobby Taylor, cantante che ha svolto un ruolo importante nella storia della formazion. Nel 1968, dopo che i fratelli avevano aperto un suo concerto coi Vancouvers, Taylor era rimasto talmente colpito da suggerire il gruppo a Berry Gordy Jr., il boss della Motown. La sua dritta, che la Motown ha poi attribuito erroneamente a Diana Ross, ha portato alla audizione dei Jackson 5 e, in seguito, alla nascita di classici come ABC e I Want You Back.

Prima di morire, nel 2017, Taylor ha parlato delle registrazioni ai Crystal Sound in un’intervista telefonica dalla sua casa di Hong Kong. Faticava a ricordare i dettagli e potrebbe aver confuso quelle session con i brani dei Jackson 5 che aveva prodotto anni prima per la Motown. «Le session sono andate benissimo», diceva. «Qualunque cosa dessi a Michael da cantare, lui la riproduceva esattamente».

Secondo Susan Michelson e Alex Cyrell, che hanno partecipato al progetto su invito di Taylor, è stato Joe Jackson a commissionare le session e ad affidare a Taylor il ruolo di produttore principale. Secondo Cyrell, Popovich della Epic era «direttamente coinvolto nella produzione, assisteva alle session, sceglieva i brani – la cover di People Got to Be Free è stata una sua idea – controllava i budget, incontrava i produttori a pranzo o a cena». Le session, dicono Cyrell e Michelson, sono state pagate dalla Epic, un’affermazione suffragata da buste paga, fatture e ricevute dello studio che hanno conservato per decenni e condiviso con Rolling Stone.

Cyrell e Michelson si erano conosciuti a New York nel 1974. Michelson aveva studiato canto alla Boston University ed era appena tornata da Londra, dove aveva lavorato come corista nei leggendari Olympic Studios. Cyrell era un batterista che aveva suonato nella house band di un resort sulle Catskill Mountains e, in una singola occasione, aveva accompagnato Jackie Wilson. Quando ha conosciuto Michelson, stava producendo un album per la Buddha Records, etichetta specializzata in bubblegum pop. Hanno iniziato a frequentarsi dopo essersi incontrati nel loft di Cyrell a SoHo. Si sono sposati sei anni dopo e hanno una figlia che oggi ha superato i 30 anni. «Non sapevo» ricorda Michelson «che avrei trascorso 50 anni con lui».

Cyrell aveva conosciuto Shep Gordon, il manager di Alice Cooper, quando la carriera del rocker dello shock stava decollando. Ben presto lui e Michelson erano diventati amici del rocker e nel 1976 vivevano nella dependance della sua proprietà, «in cima a Beverly Hills», racconta Michelson, giacché poco prima un incendio aveva danneggiato lo stabile principale. In quel periodo i due hanno iniziato a frequentare Taylor, che li ha coinvolti nel progetto dei Jacksons. Anche i fratelli passavano del tempo nella proprietà di Cooper. «Randy e Jackie venivano spesso da noi», racconta Michelson. A volte i giovani produttori andavano a trovare i Jacksons nella casa di famiglia a Encino dove la matriarca Katherine Jackson preparava la cena.

Il proprietario dei Crystal Sound era Andrew Berliner. È scomparso da tempo. Era un pianista di formazione classica che aveva progettato e costruito lo studio dotandolo di una grande console centrale. All’epoca era uno studio molto frequentato, vicino all’incrocio tra Santa Monica Boulevard e Vine Street, a Hollywood. Taylor, Cyrell e Michelson hanno lavorato alle session dei Jacksons di giorno, mentre Stevie Wonder trascorreva le notti ai Crystal per registrare il capolavoro Songs in the Key of Life.

Cyrell e Michelson ricordano molto bene quelle session. Raccontano che i fratelli Jackson, alcuni dei quali erano ancora adolescenti, arrivavano accompagnati da una tutor, Rose Fine, che si occupava di loro durante il giorno. C’era anche Janet Jackson, che aveva 9 anni e che un giorno ha cantato alcune parti registrate in studio, forse per la prima volta in vita sua. «Se volevamo lavorare fino a tardi, lo ammetto, facevamo tutti finta che i ragazzi fossero tornati a casa», racconta Michelson. «Ma non era così: tornavano in studio e continuavano a lavorare con noi fino a sera». Cyrell le definisce session intime: «Michael diceva spesso: “Ehi, Bobby, smettila di dire tutte quelle parolacce!”. C’era quasi un rapporto paterno».

Nel giugno del 1976 Taylor ha inviato ai dirigenti della Epic un promemoria accompagnato da sei pezzi mixati in fretta, tra cui Disco Kids e Goodness Knows: «Sono copie molto grezze, giusto per darvi un’idea generale di come sono le tracce», scriveva. I brani in possesso di Cyrell e Michelson – sette in tutto, compresa People Got to Be Free aggiunta in un secondo tempo – sono «il mix finale completo e verificato» inviato a Popovich. Non essendo mai stati pubblicati, Popovich li aveva conservati nel proprio archivio personale. Dopo la sua morte, il figlio Steve Popovich Jr. li ha condivisi privatamente con Cyrell e Michelson. Cyrell è orgoglioso di queste registrazioni, che definisce «un prodotto finito, non è Michael che scarabocchia delle idee in studio». Anche se, a quanto pare, a volte Michael scarabocchiava letteralmente. Michelson ricorda che durante una session Jackson le ha chiesto una matita e mi mostra un disegno di un volto che il cantante avrebbe realizzato durante una pausa dalle registrazioni.

Molti musicisti e tecnici che lavoravano ai Crystal nel 1976 ricordano di aver avuto a che fare coi Jacksons. «Li vedevo spesso», racconta John Fischbach, produttore che ha lavorato a Songs in the Key of Life. «Ricordo che le session erano con Bobby, ma ero talmente impegnato con Stevie per ricordare altro». Anche Watts, bassista che ha suonato in I Wish, Sir Duke e in altri classici di Songs in the Key of Life, ricorda di aver suonato coi Jacksons ai Crystal. C’era anche Bob Manchurian, che ha arrangiato decine di grandi registrazioni degli anni ’70 per artisti che vanno dalle Supremes a Patti LaBelle. Ha 92 anni, quindi è comprensibile che non ricordi ogni dettaglio di tutte le session che ha fatto. Ma una cosa di Michael Jackson e dei suoi fratelli, per i quali aveva arrangiato diversi brani ai Crystal nel 1976, gli è rimasta impressa: «Si divertivano con la mia barba. Mi hanno regalato un pettine per la barba», racconta al telefono dalla sua casa nei dintorni di Atlanta. «Mi prendevano in giro. Michael diceva sempre: “Dai, togliamola di mezzo”».

Oltre ai sette inediti con Michael e i fratelli, Randy e Janet hanno inciso insieme altri quattro pezzi: Rock You to Your Socks, The Two of Us, You’re My Everything e Sugar Candy Kisses. È una cosa che Watts ricorda: «Noi arrivavamo di notte, ma mi ricordo quel giorno perché era venuta anche La Toya e c’era Joe» (Janet Jackson non ha risposto alle richieste di commento). In una videochiamata su Zoom, il chitarrista Jay Graydon riconosce immediatamente il suo tocco all’inizio di Rock You to Your Socks. È incredulo che quei brani non siano mai stati pubblicati. «Le case discografiche guadagnano vendendo dischi. Perché non dovrebbero vendere dischi?».

Una risposta possibile è che quelle session non si sono mai svolte. Lo ha detto in un’intervista del 2017 Alexenburg, vicepresidente senior della Epic, l’uomo che ha messo sotto contratto i Jacksons. «Non lo avrei permesso. Circolano così tante storie false su Michael. Nel 1976 c’erano solo Kenny Gamble e Leon Huff, fine della storia». Oggi, però, corregge in parte quella ricostruzione: «Li abbiamo messi sotto contratto nel 1976. Certamente registravano soltanto per la Epic e non so nulla di eventuali registrazioni indipendenti precedenti. Me ne avrebbero sicuramente parlato. Non ne ho mai sentito parlare».

Almeno uno dei Jacksons ricorda le session ai Crystal Sound. «I ricordi sono molto vaghi. Succedevano tante cose. C’erano così tante canzoni», ha raccontato a Rolling nel 2017 Jackie Jackson, che continua a esibirsi in tournée internazionali con il gruppo. «Mi ricordo i Crystal Sound. Lì abbiamo fatto molta musica. Riconosco i titoli. Mi ricordo Goodness Knows».

Considerata la meticolosità dei fan di Michael Jackson e dei Jackson 5 e la loro intensa presenza sui social, Rolling Stone rischia di fare un errore pubblicando un articolo su un presunto album perduto? «No, non lo state facendo», ha risposto. «Conosco i titoli di quelle canzoni. Le conosco quelle canzoni. Le ricordo. È solo che non riesco a richiamare alla mente la melodia».

In tutti e sette i brani i fratelli Jacksons sono in grande forma, soprattutto Jackie. Michael si concede numerosi “hey”, “oh” e “yeah”, raggiungendo note incredibilmente alte. Nella ballata Gimme What I Need canta: “Quando metti insieme i pezzi / devi comunque essere un uomo”. E poi: “È tutto un fuoco fatuo / Prova ad afferrarlo, se ci riesci”.

A volte si comporta da membro disciplinato dei Jacksons, spesso è determinato a mostrare quel che sa fare con la voce in piena trasformazione. In Sweet Music, che anticipa il successivo successo dei Jacksons Blame It on the Boogie, carica di emozione la parola rhyme e conclude con uno “yeah!”. In People Got to Be Free» ringhia un “tell me why” che ricorda più il celebre “shamone!” di Bad e Man in the Mirror di dieci e passa anni dopo.

Ha una voce leggermente più profonda di quella che si era appena ascoltata in Dancing Machine, più disposta – e forse anche più libera – a esprimere tutte le sfumature che stavano emergendo nel canto. «La voce di Michael è purissima. Aveva 17 anni, ne stava per compierne 18», racconta James Whitney, autore veterano di Los Angeles che ha contribuito alle session del 1976 con Disco Kids, Goodness Knows e Sweet Music. «Una voce molto espressiva».

Matt Forger, tecnico del suono che ha lavorato a vati classici solisti di Jackson negli anni ’80, ha ascoltato i brani e ha risposto alle domande via e-mail. «A me sembra Michael e anche il periodo mi sembra quello. La voce di MJ è più giovane e la musica non è sofisticata quanto quella degli album successivi dei Jacksons».

Considerati i ricordi dettagliati di Cyrell e Michelson, i documenti e i registri contabili che hanno fornito, oltre alle testimonianze sebbene vaghe dei musicisti che in quei giorni partecipavano a numerose registrazioni, possiamo affermare con una certa sicurezza che le session dei Jacksons si sono svolte ai Crystal Sound nel 1976. Né Sony Music Entertainment, che nel 1987 ha acquistato la Epic e detiene quindi i diritti sulle registrazioni, né gli eredi di Jackson ne hanno negato l’esistenza. È dunque quasi certo che queste registrazioni siano autentiche.

Il che fa venire un’ultima domanda: perché quelle canzoni non sono mai state pubblicate?

Nel 1976 potevano esserci ragioni commerciali dietro la decisione della CBS di tenere da parte le registrazioni ai Crystal Sound. Alcune persone che hanno partecipato alle session ricordano vagamente una disputa sui diritti editoriali tra i dirigenti della Epic e Joe Jackson (mel 2017, un rappresentante di quest’ultimo, morto nel 2018, ha dichiarato che non ricordava nulla di quel periodo; a parte Jackie Jackson, nessuno degli altri fratelli ha risposto alle richieste di intervista).

E poi, Popovich e Alexenburg lavoravano a stretto contatto alla Epic, ma potrebbero aver avuto idee diverse sulla direzione da prendere. Alexenburg preferiva Gamble & Huff. Racconta che le session ai Crystal «non mi furono mai menzionate da Joe Jackson, il padre tremendo, né da Michael o da Richard Arons, che era l’avvocato».

È possibile che Popovich abbia agito in autonomia, senza informare Alexenburg, organizzando le session. Nel 1977 ha rinunciato allo stipendio di 100 mila dollari l’anno della Epic per tornare a Cleveland e utilizzare il capitale iniziale messo a disposizione dall’etichetta per fondare una casa discografica indipendente, la Cleveland International. Probabilmente conoscete il primo artista messo sotto contratto: Meat Loaf. Con la partenza di Popovich, è sparito anche il principale sponsor delle registrazioni dei Jacksons ai Crystal.

Il motivo per cui Sony continua a tenere inediti quei brani resta un mistero. «Ho avuto l’opportunità e il piacere di ascoltare queste canzoni nel corso degli anni e sono straordinarie», dice Steve Popovich Jr., figlio di Popovich e consulente per società musicali a Nashville. «Non capisco perché non siano mai state pubblicate».

I rappresentanti dell’etichetta, che detiene i diritti sulle registrazioni, e i gestori dell’eredità di Michael Jackson hanno rifiutato di rilasciare commenti. Presumibilmente, per pubblicare i brani sarebbe necessario il consenso dei secondi, di quella di Tito Jackson e degli altri interpreti, ovvero Randy, Jackie e Marlon Jackson. Né Sony, né i rappresentanti dei Jacksons hanno però voluto discutere i dettagli dei contratti discografici dell’epoca. Poco prima di morire, nel 2011, Popovich ha rilasciato una videointervista in cui confermava l’esistenza delle session ai Crystal e ricordava di aver incontrato più o meno nello stesso periodo Michael Jackson nel suo studio casalingo a Encino. «È meraviglioso riascoltare oggi quei brani e rendersi conto di quanta strada abbia fatto nel frattempo l’impero dei Jackson», aveva dichiarato.

Dalla morte di Michael Jackson, avvenuta nel 2009, la Sony ha pubblicato in collaborazione con gli eredi del cantante numerose ristampe e compilation, tra cui un’edizione per il venticinquesimo anniversario di Bad e una per il quarantesimo di Thriller. La prima di queste operazioni è stata Michael del 2010, un album lanciato con grande clamore che inizialmente conteneva tre brani poi rimossi quando sono stati stroncat dai fan che sostenevano che fossero opera di un imitatore (nel 2014 un fan ha intentato una causa contro Sony e gli eredi del cantante, otto anni dopo Sony ha ritirato i brani dall’album e raggiunto un accordo per chiudere la controversia).

Le pubblicazioni postume di Sony hanno in gran parte trascurato i fratelli Jackson, nonostante i loro album degli anni ’70 e ’80 abbiano venduto moltissimo. «A pensarci bene, nessuno di quegli album è mai stato ristampato come si deve, da Destiny a Triumph», osserva Lecocq.

Cyrell e Michelson custodiscono quei mix da decenni. Li fanno ascoltare a pochissime persone, in parte perché non vogliono rischiare una causa da parte di Sony per aver diffuso brani di cui, come riconoscono essi stessi, non possiedono i diritti; in parte perché desiderano mantenere un rapporto corretto con l’etichetta nel caso in futuro si presenti l’occasione di collaborare a nuove ristampe.

Nei 50 anni trascorsi dalle session dei Jacksons, Cyrell e Michelson sono stati «imprenditori seriali», la definizione è loro. Hanno dato vita a piccole attività indipendenti come Future Primitive Designs, che vendeva miniature di strumenti musicali, e OmniMount Systems Inc., un sistema per fissare alle pareti altoparlanti e altri oggetti pesanti. Michelson ha fatto da manager a Dick Wagner, il chitarrista di Cooper, e ha curato la sua autobiografia del 2012 Not Only Women Bleed: Vignettes From the Heart of a Rock Musician. Cyrell ha fondato la rivista Creativ. Entrambi hanno continuato a suonare sporadicamente in alcune produzioni discografiche.

Prima di morire, Michelson era in contatto con Popovich. In seguito, Cyrell ha incontrato John Doelp, ex dirigente Sony che per anni si è occupato delle ristampe di Michael Jackson. Nel 2010 Cyrell gli aveva inviato un promemoria dettagliato sui brani, scrivendo: «Posso e voglio aiutarvi a ricostruire i nomi, gli autori, gli interpreti e altri preziosi dettagli sulla storia di questa grande musica». Secondo Cyrell, il dirigente era entusiasta delle registrazioni, ma Doelp ha impiegato diversi anni per ritrovare i nastri originali delle session negli archivi Sony. Nel 2014 Cyrell e Doelp si sono incontrati negli uffici di Sony a Los Angeles per ascoltare e confrontare le serie di registrazioni. Al termine dell’incontro, racconta Cyrell, Doelp gli ha detto di non sapere quando i brani sarebbero stati pubblicati. In seguito, i contatti tra i due si sono interrotti (Doelp, che oggi non lavora più per Sony, non ha risposto alle richieste di commento).

Anche Whitney ha avuto uno scambio di messaggi con Doelp. Ricorda che il dirigente non aveva mai sentito parlare di quelle registrazioni e gli aveva detto che avrebbe dovuto cercarle. Dopo quattro mesi di e-mail, però, Doelp e gli altri dirigenti Sony avevano smesso di rispondere. «Sono arrivato alla Columbia/Epic e mi hanno detto: “Abbiamo trovato la registrazione! In questo momento sono tutti a ballarci su!”», ricorda Whitney. «Poi mi hanno chiamato e mi hanno detto: “Non possiamo ancora pubblicarla”». Whitney è frustrato. «Sarebbe l’album perduto», dice al telefono. «Mi sono detto: “Devo finalmente raccontarlo a qualcuno”. È come aver covato un uovo per mezzo secolo».

Seduti al tavolo della sala da pranzo con vista sulla piscina e sulle palme di Paradise Valley, in Arizona, Cyrell e Michelson ascoltano i pezzi dei Jacksons che quasi nessuno ha sentito. Quando, in We’re All Alone, il giovane Michael improvvisa il suo inconfondibile “all right-ah”, i due indicano gli altoparlanti e mimano le parole. Le canzoni riportano alla mente i ricordi delle session ai Crystal. «Non ho mai visto litigi o tensioni tra loro», racconta Michelson. «Michael era molto coinvolto. Si sedeva vicinissimo a me, quasi appoggiandosi, e mi parlava direttamente all’orecchio, a voce bassissima. Per lo più preferiva stare rivolto dalla parte opposta rispetto alla finestra della sala regia».

Dopo tutto questo tempo, perché richiamare l’attenzione del mondo su session che risalgono a 50 anni fa? Lo fanno perché sono stanchi di custodire il segreto e vorrebbero finalmente che Sony pubblicasse quei pezzi. «Senti, ho un sacco di cose da fare nella vita, non è mica il momento che aspettavo da sempre», dice Cyrell, «ma è assurdo che questa roba venga tenuta nascosta».

Da Rolling Stone US.