Giovani del futuro: il dialogo musicale tra Edda e Gianni Maroccolo

“La musica, amico, è l’arte dell’incontro” diceva Vinicius de Moraes in un celebre disco del 1969 in cui era accompagnato per l’occasione da due personalità creative uniche, il poeta Giuseppe Ungaretti e il cantautore Sergio Endrigo.

La musica come incontro è anche alla base di Illusion, l’ultimo album pubblicato da Edda (che abbiamo intervistato qui) e prodotto da Gianni Maroccolo, due che tra le loro carriere soliste e collettive (il primo con i Ritmo Tribale, il secondo con Litfiba, CCCP, CSI, PGR) hanno segnato la storia del rock indipendente italiano.

Per celebrare il loro incontro, Edda e Maroccolo si sono trovati alle OGR di Torino dove, all’interno del programma OGR Club, si sono raccontati ed esibiti assieme. Della serata noi vi proponiamo una video-intervista dei due artisti, con alcuni momenti estratti dal live